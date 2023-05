Oggi 26 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Paolo Fox, oroscopo 26 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

ARIETE Tra alti e bassi in coppia e in famiglia l’affetto non ti manca, di conoscenze ne hai parecchie. Quel che ti manca è un’amicizia autentica, con cui aprire il cuore parlando di cose intime. L’assenza di una persona in particolare ti pesa molto. VOTO da 1 a 10: 8

TORO Lavoro pesante da far ripartire, specie se il capo non sei tu, ma se lo stipendio è buono… ti tappi il naso e fai spallucce. Corazza impermeabile o almeno così fai credere. Solo con un paio di colleghi apri il libro, tra sfoghi e sogni. VOTO da 1 a 10: 7

GEMELLI Vita sociale in netta ripresa, ma mai con assembramenti: sei saggio e selettivo. Quel che ti manca sono i viaggi in terre lontane: tranquillo, torneranno. Prima lascia tornare la pecunia! VOTO da 1 a 10: 8

CANCRO Un bel match, tra il tuo attaccamento al passato e la spinta a guardare avanti, recuperando in fretta il terreno perduto. Non solo sotto al profilo finanziario, qui c’è la vita sociale da ricostruire. Sospetti più o meno infondati sul partner e la sua fedeltà. La ricetta d’amore è già tua. VOTO da 1 a 10: 7

LEONE Fin troppo tranquillo, dedito solo al lavoro nella prima quindicina, la seconda ti scateni e se lui o lei sul più bello ti ha mollato, inizia la campagna di rivalsa. Di riconquistartelo non se ne parla, non lo vorresti più nemmeno dipinto: il mondo è grande e pieno di bella gente. VOTO da 1 a 10: 7

VERGINE Altro che gufo solitario! Gufo, magari, ma con tante gufette (o gufetti) attorno. Sempre valida la formula “due cuori e una capanna”. VOTO da 1 a 10: 8

BILANCIA In casa e sul lavoro, specie se a gestirtelo sei sempre tu, ferreo e draconiano, la zona rossa per te non è mai finita e la prudenza resta un ordine! Dove molli un po’ di più sono viaggi e vacanze, tanta è la voglia di arte e di natura. VOTO da 1 a 10: 7

SCORPIONE Nel bene o nel male la gente non finisce mai di sorprenderti, c’è chi si defila e chi ti rincorre, quasi tu fossi diventato un bel fiore, meta preferita delle api. Nuove storie di cuore in vista, magari fuori sede per lavoro o durante una breve vacanza. Occhio che il sole non ti faccia perdere la bussola! VOTO da 1 a 10: 8

SAGITTARIO Piano a cantare vittoria con gli affari: qualcosa si sta muovendo, ma sempre a passo di lumaca! C’è un settore dove ti puoi lanciare, a patto di sbrigarti: il mercato immobiliare. Se cerchi casa o devi traslocare troverai il “castello” che fa per te. Vita sociale ancora cauta. VOTO da 1 a 10: 7

CAPRICORNO Salvadanio a secco, cuore traboccante, non di zecchini, ma d’amore! Se poi Madama Fortuna, impietosita dal rosso dei tuoi conti , si fa avanti, prova a darle corda. VOTO da 1 a 10: 9

ACQUARIO Lotta senza quartiere tra il passato che ti ha segnato e il futuro che ti intriga e spaventa. La sicurezza ti è ventilata da un buon lavoro e dalle finanze in crescita, eppure, diffidente per gli eventi, non ti fidi a lasciarti andare. VOTO da 1 a 10: 5

PESCI Trasformazione alchemica dal pessimismo cosmico a un ottimismo sfacciato, la credevi possibile solo nei romanzi, invece sta succedendo proprio a te. Cambiamento radicale negli interessi. Ottimo cambio: hai più fan! VOTO da 1 a 10: 9

Almanacco

Il 26 maggio è il 146º giorno del calendario gregoriano. Mancano 219 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: San Filippo Neri protettore dei giovani.

Etimologia: Filippo, dal greco “philippos”, “amante dei cavalli”, latinizzato poi in “philippus”, il nome giunge inalterato sino ai nostri giorni. Attestato in tutta Italia sin dai primi secoli dell’era cristiana, gode di larga diffusione.

Nati 26 maggio

Sei nato oggi? Ami e ricerchi la pace, sei allegro, dolce, gentile e simpatico. Non hai molte ambizioni e preferisci la serenità al successo. La vita ha in serbo per te un destino in sintonia con i tuoi desideri, un lavoro piacevole, un amore gratificante e duraturo, l’affetto dei figli, dei familiari e degli amici.

1924 – Mike Bongiorno: Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il Re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe.

1964 – Lenny Kravitz: Musicista e cantautore americano salito alla ribalta negli anni Novanta grazie alla voce sexy ed esplosiva e alle sonorità reggae e rock della sua chitarra. Newyorchese di Brooklyn.

Scomparsi

2008 – Sydney Pollack: Nella schiera dei migliori registi del secolo scorso, è stato anche uno scopritore di talenti, su tutti un certo Robert Redford.

Accadde oggi

Napoleone re d’Italia, scoperto il più grande giacimento di petrolio, acqua su Marte.

1595 – Muore a Roma San Filippo Neri, fondatore dell’oratorio

1647 – Alse Young è la prima vittima dei processi per stregoneria nelle colonie britanniche in America e viene impiccata ad Hartford, Connecticut

nelle colonie britanniche in America e viene impiccata ad Hartford, Connecticut 1805 – Milano: Napoleone viene incoronato re d’Italia nel Duomo: sarà l’ultimo dei sovrani italiani cinto con la Corona Ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo

nel Duomo: sarà l’ultimo dei sovrani italiani cinto con la Corona Ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo 1828 – Il misterioso trovatello Kaspar Hauser viene scoperto mentre vaga per le vie di Norimberga

1896 – Nicola II viene incoronato Zar di Russia

1908 – A Masjid-al-Salaman nella Persia sud-occidentale, viene scoperto il più grande giacimento di petrolio del mondo. I diritti di sfruttamento vengono acquisiti da una compagnia britannica

del mondo. I diritti di sfruttamento vengono acquisiti da una compagnia britannica 1941- Seconda guerra mondiale. La formidabile corazzata Bismarck della Marina militare tedesca viene colpita e affondata da un siluro lanciato da un biplano decollato dalla portaerei inglese HMS Ark Royal.

1981 – Il Presidente del Consiglio italiano Arnaldo Forlani si dimette dal suo incarico a seguito dello scoppio dello scandalo sulla loggia P2

2001 – Un TGV Réseau stabilisce il record di velocità ferroviaria media su lunga distanza, tra Calais e Marsiglia: 306.37 km/h di velocità media, 1067.2 km coperti in 3 ore e 26 minuti

2002 - Il Mars Odyssey trova segni di grossi depositi di ghiaccio sul pianeta Marte

1897 – Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula: «Il volto aquilino; il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate; le folte sopracciglia, quasi si congiungevano sul naso, e i ciuffi parevano arricciarsi tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i folti baffi, era rigida e con un profilo quasi crudele. I denti bianchi e stranamente aguzzi, sporgevano dalle labbra, il colore acceso rivelava una vitalità stupefacente per un uomo dei suoi anni. Le orecchie erano pallide, appuntite; il mento ampio e forte, le guance sode anche se scavate. Tutto il suo volto era soffuso d’un incredibile pallore». Una descrizione che non lascia dubbi sull’identità del personaggio e sulla sua natura sinistra, che per la prima volta acquisì dignità letteraria grazie a Bram Stoker, scrittore irlandese di fine Ottocento. In realtà di “vampiri” se ne trovavano tracce già nelle culture delle antiche civiltà, come quella mesopotamica, ebraica e greca, seppur con nomi diversi e con sembianze di demoni e spiriti infernali.