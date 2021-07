Lunedì 26 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: si festeggiano le Anna, tragedia dell'Andrea Doria, medaglia d’oro per Federica Pellegrini, oroscopo della settimana. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Il 26 luglio è il 207° giorno del calendario gregoriano. Mancano 158 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Gioacchino e Anna (Genitori della Beata Vergine Maria). San Gioacchino è il protettore dei nonni. Sant’Anna è la protettrice di scultori, straccivendoli, merlettaie, lavandaie, ricamatrici, sarte, navigatori, minatori, fabbricanti di calze, guanti e scope, cardatori e orefici.

Etimologia: Anna, nome biblico, derivante dall’ebraico “hannah”, “colui che ha ricevuto la grazia di Dio”, è tra i più diffusi in Italia e nel mondo. E’ di particolare importanza nell’onomastica cristiana, in quanto è il nome della madre della Madonna.

Accadde Oggi

1941 – Seconda guerra mondiale: in risposta all’occupazione giapponese dell’Indocina Francese, il Presidente statunitense Franklin D. Roosevelt ordina il sequestro di tutti i beni giapponesi negli Stati Uniti

1943. Nasce a Dartford, Inghilterra, Mick Jagger , che, con Keith Richards, darà vita ad una band tra le più significative e popolari della storia della musica, i Rolling Stones .

1943 – Le forze tedesche iniziano ad affluire in Italia tramite il passo del Brennero come contromisura in seguito della sfiducia a Benito Mussolini da parte del Gran Consiglio del Fascismo ed alla sua destituzione da parte del Re Vittorio Emanuele III

1953 – Inizia la rivoluzione cubana: L’alba del 26 luglio segna l’inizio di una nuova era per la gente di Cuba e non solo. Alle 5, un gruppo di ribelli guidati da Fidel Castro prende d’assalto la Caserma Moncada. È l’inizio della rivoluzione contro la dittatura di Fulgencio Batista, destinata ad avere conseguenze rilevanti in tutta l’America centro-meridionale.

1956. La compagnia del Canale Suez passa all'Egitto. Fino a questo momento di proprietà franco-britannica, viene nazionalizzata dal presidente della Repubblica egiziana, Nasser, e, nonostante le Nazioni Unite confermino la legittimità della nazionalizzazione egiziana, tra il 29 ottobre e il 6 novembre 1956 si aprirà un conflitto noto come Crisi del Canale di Suez che vedrà Gran Bretagna, Francia e Israele inviare truppe contro l'Egitto.

1970 – Il cantante Al Bano Carrisi sposa la diciannovenne Romina Power, figlia dell'attore Tyrone Power, con una cerimonia celebrata a Cellino San Marco.

1976 – Nube tossica su Seveso (in Lombardia). Le autorità sanitarie decidono lo sgombero della popolazione per una bonifica.

1983 – Caldo record sull'Italia. A Firenze viene toccata la punta di 42,6 gradi.

2006 – Per lo scandalo di "calciopoli" viene revocato lo scudetto alla Juventus e assegnato all'Inter.

– Per lo scandalo di “ ” viene e 2009 – Medaglia d’oro nei 400 m. stile libero a Federica Pellegrini ai campionati mondiali di nuoto a Roma. Ed è record: per la prima volta una donna realizza in quella specialità un tempo inferiore ai 4 minuti: 3’59″15.

1956 – Tragedia Andrea Doria: Partita con 1.134 passeggeri, martedì 17 luglio, dal porto di Genova e diretta a New York, il transatlantico Andrea Doria si trova ad affrontare un fitto banco di nebbia. A poca distanza, in direzione opposta, viaggia la MN Stockholm, un rompighiaccio svedese diretto a Goteborg. Nonostante l’avvistamento sul radar e le comunicazioni tra i due equipaggi, alle 23,20 avviene un tremendo impatto con la nave svedese che sperona la Doria, provocando uno squarcio lungo quasi tutta la fiancata della nave.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 luglio sono personalità fortemente dominanti; la loro autorità, tuttavia, non è tanto di natura fisica o finanziaria ma dipende dalla loro capacità di comprendere le grandi verità della loro epoca e di personificarle nel pensiero o nell’azione. Queste persone esprimono una realtà contingente, lo fanno con cognizione di causa poiché la loro autorità è fortemente radicata nell’esperienza. I nati questo giorno sono tutt’altro che conservatori nella loro visione del mondo.

1928 – Stanley Kubrick: Annoverato tra i grandi maestri del cinema del secondo Novecento.

1875 – Carl Jung: Insigne indagatore dei meandri della mente umana, fu un seguace della psicanalisi di Freud da cui in seguito si distaccò.

Oroscopo della settimana

Oroscopo di Paolo Fox fino al 1 agosto 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: Questa settimana sentirete l’influsso di Marte favorevole mentre anche Venere entrerà a breve nel vostro segno. Per quanto riguarda l’amore il mese di luglio è stato importante ma adesso vivrete un cambiamento grazie ad un nuovo incontro. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete pronti a fare di meglio. Novità in arrivo.

TORO: Questa settimana non avrete quasi un momento per rilassarvi. Per quanto riguarda l’amore a breve vivrete un netto cambiamento e una storia complicata potrebbe diventare ancora più difficile. Cercate di recuperare denaro dal momento che alcune questioni di lavoro potrebbero anche saltare.

GEMELLI: Questa settimana avrete bisogno soprattutto di comprensione e di affetto e questa domenica gestite i rapporti con serenità. Nel lavoro dovete cercare di uscire fuori da certe complicazioni che si sono create mentre dovete iniziare a pensare se cambiare vita o prendere una pausa di riflessione anche in ambito professionale o sentimentale.

CANCRO: Questa settimana finalmente in amore ritroverete la tranquillità perduta. Chi ha chiuso una relazione adesso è più libero ma state pensando comunque di farvi avanti con qualcuno. Sul lavoro avete molti oppositori ma cercate di portare avanti comunque le vostre convinzioni.

LEONE: La settimana è molto importante soprattutto per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. Agosto potrebbe essere per voi il mese della svolta grazie ad un cielo con tante stelle favorevoli! Cerca di non essere troppo rigoroso al lavoro e non pretendere che siano sempre gli altri a dimostrarti qualcosa.

VERGINE: Per voi il mese di agosto riserva grandi passioni e chi ha da tempo una storia può finalmente mettere le cose bene in chiaro. Per quanto riguarda il lavoro invece datevi molto da fare per mettere a punto un nuovo progetto: questo è il momento giusto.

BILANCIA: Il mese di luglio è stato per voi molto pesante e stressante ma agosto andrà molto meglio grazie alla presenza positiva di Venere. Questa settimana rimettetevi in gioco. L’amore resta difficile e una notizia di lavoro poco gradevole vi ha tolto l’entusiasmo ma non lasciatevi scoraggiare.

SCORPIONE: Questa settimana cercate di non avere litigi con nessuno. Non è un momento difficile ma il destino vi mette davanti ad alcune prove che un domani potrebbero regalarvi una grande libertà di azione e un successo alla fine dell’anno.

SAGITTARIO: La settimana che si è appena conclusa è stata per voi abbastanza stancante ma ad agosto vi divertirete molto di più. Ci vuole pazienza nei rapporti che vanno avanti da tempo e se qualcuno sente che una relazione non vale più potrebbe anche prendere una decisione definitiva.

CAPRICORNO: Il mese di agosto sarà molto più clemente con voi rispetto a luglio. In amore resta qualche piccola difficoltà e anche a livello economico avrete ancora qualche piccolo problema. Adesso ci sarà un cambio planetario importante e quindi inizia un periodo meno conflittuale.

ACQUARIO: Ci sarà molta elettricità nell’aria fino alla metà del mese di Agosto. Chi è molto giovane vivrà serenamente questa fase mentre chi ha qualche anno in più sta mettendo in discussione seriamente alcune relazioni di lavoro e potrebbe anche pensare di chiudere le situazioni che non vale la pena continuare a portare avanti.

PESCI: La settimana ti porterà grandi novità mentre in amore siete pronti ad dare una specie di scadenza ad una relazione. Giove non sarà più dissonante alla fine dell’anno e quindi è il caso di fare qualcosa in più.