Sabato 25 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 giugno è il 177° giorno del calendario gregoriano. Mancano 188 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si venera San Virgilio, nato probabilmente a Trento, Vigilio dopo il 381 divenne vescovo della città.

Accadde oggi

1819 – Viene brevettata la bicicletta

1964 – I Beatles pubblicano l’album A Hard Day’s Night

721- Il medico inglese Zabdiel Boylston adotta per la prima volta un vaccino contro il vaiolo su 180 pazienti a Boston . Pur non avendo mai studiato medicina Boylston impara la pratica medica osservando il padre.

1963- Durante il discorso tenuto a Rudolph Wilde Platz, mentre era in visita ufficiale alla città di Berlino Ovest, John Fitzgerald Kennedy pronuncia la celebre frase “Ich Bin ein Berliner (sono un berlinese)”. E’ lo stralcio di uno dei più celebri discorsi del Presidente americano.

1979- Cassius Clay si ritira dal pugilato. Nella sua lunga carriera, ha collezionato 56 vittorie su 61 incontri, 37 delle quali per ko. Il match del 1974 contro George Foreman viene definito “Il combattimento del secolo”.

1997 - Esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da Joanne K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale

2000- Viene decifrata la mappa dei geni umani. E’ un successo storico per la medicina mondiale. Con la collaborazione internazionale di più di 80 paesi e 35 equipe di ricerca lo studio del Dna giunge ad una svolta epocale.

2014 – La Fifa squalifica il calciatore uruguaiano Luis Alberto Suarez per 9 partite (con divieto per 4 mesi di accedere allo stadio anche come semplice spettatore) per aver dato un morso all’attaccante italiano Giorgio Chiellini durante la partita contro l’Italia nei mondiali di calcio.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 giugno sono solitamente mostri di forza e affidabilità per la loro famiglia e per gli amici. Sono persone molto concrete e, per quanto estremamente sensibili, sono duri e solidi come rocce. Indipendentemente dall’occupazione che svolgono, guardano agli aspetti più sensuali della vita e in casa sono sempre impegnati in attività stabili e pratiche.

1968 – Paolo Maldini: Nato a Milano, è stato un calciatore di ruolo difensore, indossando solo la maglia del Milan, sin dalle giovanili.

1971 – Max Biaggi: Nato a Roma, è stato un pilota motociclistico, ritiratosi a fine 2012.

1950 – Antonio Ricci: Una delle menti più geniali della TV italiana, di cui ha scritto un pezzo di storia con programmi cult come Drive In e Striscia la notizia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ un’altra giornata focosa! E uso questo termine non a caso visto che il tuo e’ il segno delle grandi passioni, delle grandi emozioni e delle grandi arrabbiature! Questo periodo rende un po’ insofferenti perche’ ci sono problemi personali o fisici

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi puntare sul fine settimana! Tra venerdi e domenica avremo un oroscopo importante. Ho spiegato che tanti stanno cercando di relazionarsi in maniera positiva al proprio amore, in casi eccezionali stanno cercando di ritrovare il tempo per i sentimenti. Non si puo’ pensare solo al lavoro e ora stai pensando molto a te stesso!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ un’altra giornata confusa ma la buona notizia e’ che da venerdi si torna a vivere meglio! Certo, devo dire che e’ tutto e’ un po’ in ritardo. Inoltre, chi deve rinnovare un accordo, un contratto, e’ molto stanco, molto confuso.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo fine settimana in arrivo avrai bisogno di chiarezza! Sappiamo che sei una persona adorabile, quando ami una persona sai essere dolce, comprensivo, affettuoso. Ma proprio per questo motivo ci sono persone che potrebbero ‘abituarsi troppo’ a questo tuo modo di fare cosi protettivo

Leone (23 luglio – 23 agosto): Credo proprio che entro sabato ci saranno buone novità. Dal punto di vista sentimentale, ripeto ancora che se c’e’ una persona che ti interessa, se c’e’ una persona che ti piace, non dovresti assolutamente tirati indietro

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei molto arrabbiato ma è comunque molto difficile che tu perda le staffe. Di solito chi nasce sotto questo segno cerca di mantenere un certo equilibrio, almeno all’apparenza,

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei pieno di belle iniziative, anche considerato il fatto che stai cercando di uscire fuori da due anni pesanti. Quest’anno 2021, che possiamo ancora definire nuovo visto che non siamo neanche arrivati alla parte centrale, alla parte ‘clou’, è molto utile per iniziare a programmare qualcosa in vista del futuro

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei pieno di sentimenti buoni e ti appresti a vivere un fine settimana importante. Non c’è dubbio che in questi giorni tu abbia una grande volonta’ d’azione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei ancora pieno di vitalità! Questa Luna nel segno puo’ significare un grande sviluppo, qualcosa di bello, l’interesse che in questi giorni spazia anche in nel settore sentimentale.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Puntiamo su questo fine settimana in arrivo! Certo, non posso dire che questa parte di Giugno sia importante per i sentimenti, ma questo non vuol dire che tutti discutono, litigano o magari hanno voglia di buttare all’aria una relazione

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non deve pensare che il futuro sia negativo, in realta’ tempo fa ho spiegato che ci sarebbe stato bisogno di coraggio per iniziare nuovi progetti. Ricordi miei oroscopi? Da qualche mese sto spiegando che vuoi rivoluzionare la tua vita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In queste 24 ore sei ancora una volta preda di mille ricordi! In realta’ stai combattendo per cercare di portare avanti un progetto. Tu credi fermamente in una situazione importante che probabilmente negli ultimi mesi non e’ stata cosi facile da gestire.