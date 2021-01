Martedì 26 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: rinvenuto il diamante più grande della storia, Silvio Berlusconi scende in campo, è nato Paul Newman. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

E’ il 26° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 339 giorni.

Santi del giorno: Santi Timoteo e Tito (Vescovi)

Etimologia: Timoteo, è un nome maschile che deriva dal greco Timoteos e significa ‘che è stimato da Dio’. L’onomastico viene festeggiato il 26 gennaio in ricordo di San Timoteo vescovo di Efeso, discepolo di San Paolo, martirizzato nell’anno 97.

Accadde Oggi

1160 – Crema si arrende a Federico Barbarossa

1340 – Re Edoardo III d’Inghilterra è incoronato Re di Francia

1500 – Vicente Yáñez Pinzón diventa il primo europeo a scoprire il Brasile

1531 – Lisbona è colpita da un terremoto e dal successivo maremoto, migliaia di vittime

1564 – Il Concilio di Trento pubblica le sue conclusioni nel Catechismo Tridentino, stabilendo una distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo

1699 – Firma del trattato di Carlowitz tra gli Ottomani e la Lega Santa formata da Austria, Polonia, Repubblica di Venezia e dalla Russia.

1841 – Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, ceduta dalla Cina

1904 – A Torino un incendio distrugge metà del patrimonio della Biblioteca Nazionale

1924 – San Pietroburgo, viene ribattezzata Leningrado

1926 - Tramite alcune interpolazioni di dati, si ricostruisce un valore di temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata

1942 – Seconda guerra mondiale: le prime truppe americane arrivano in Europa, sbarcando in Irlanda del Nord

1943 – Ha luogo la Battaglia di Nikolaevka, ultima battaglia della tragica ritirata di Russia del Corpo d’armata alpino.

1970 – Esce l’ultimo album di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water

1978 – Porta questa data la tessera 1816, gruppo 17, fascicolo 0625 della loggia P2, con il codice E.19.78: intestatario Silvio Berlusconi

1986 – Viene avvistata la Cometa di Halley

1994 - Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della “discesa in campo”, la sua entrata in politica

1996 – Scandalo Whitewater: Hillary Rodham Clinton testimonia davanti al grand jury

2001 – Un terremoto di magnitudo 7.7 colpisce Gujarat (India), causando più di 20.000 morti

2006 – La Western Union interrompe il suo servizio di telegrafo

2009 – Scoppia una rivolta ad Antananarivo, in Madagascar, la quale scatena una crisi politica che porterà alla sostituzione del presidente Marc Ravalomanana con Andry Rajoelina

1905 – Rinvenuto il diamante più grande della storia: Quando l’imprenditore Thomas Cullinan acquistò, in Sudafrica, un terreno al prezzo contenuto di 52mila sterline, non immaginava che qualche anno dopo avrebbe guadagnato tre volte tanto, dalla vendita di un tesoro nascosto lì sotto e che aspettava solo di essere portato alla luce.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 26 gennaio sono spesso decisamente aggressivi e sfacciati; la determinazione di cui danno prova nel raggiungere un obiettivo appare, in qualche caso, illimitata, la fiducia in sé stessi è sconfinata, indipendentemente da chi o che cosa minacci di intralciare i loro progetti. Devono però stare attenti a non ferire gli altri, sia in senso fisico che psicologico; sono attratti dalle situazioni “esplosive” e, quando succede qualcosa, difficilmente si trovano lontani “dal luogo del delitto”.

1925 – Paul Newman: Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport.

1961 – Daniele Luttazzi: «Questo telegiornale andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali» è una delle sue battute più… cosmiche!

1955 – Eddie van Halen: Tra i big assoluti della chitarra, che rivisitò in chiave originale, sia nel modo di suonarla, sia per le sonorità inedite che ne derivò, facendo scuola nel genere rock ed heavy metal.

Scomparsi oggi:

1980 – Peppino De Filippo: Nato a Napoli, Giuseppe De Filippo detto Peppino è stato un maestro dell’arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano. Attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 gennaio 2021 da astri.acotel.it. E’ martedì e siamo all’inizio di questa nuova settimana. Sono gli ultimi giorni di gennaio, ma vediamo come andrà questa giornata e quali segni saranno favoriti dalle stelle.

Ariete. Se sei indeciso tra due storie la situazione è ancora un po’ confusa. Dal primo febbraio però Venere tornerà amica. Nel lavoro se ti occupi di un’attività potresti ricevere delle belle soddisfazioni.

Toro. Giornata favorevole per risolvere qualche problema in amore. Nel lavoro le persone creative e i lavoratori autonomi stanno per sviluppare un progetto interessante: è arrivato il momento di accettare un incarico.

Gemelli. Sei alla ricerca di nuovi stimoli e questo potrebbe farti mettere in discussione l’amore. Nel lavoro, le collaborazioni che nascono in questo periodo si riveleranno importanti.

Cancro. Hai la Luna che transita nel tuo segno, per tanto sarà più facile riconoscere l’amore, aprire gli occhi su una situazione. Nella giornata lavorativa avrai modo di riflettere su un problema passato rimasto però irrisolto, dovrai sistemarlo.

Leone. La giornata porta con sé un po’ di dubbi in amore, la Luna comunque entrerà nel tuo segno dal 28. Nell’aspetto economico dovrai prestare attenzione alle spese: considera se vale davvero la pena di investire in qualcosa.

Vergine. Nel complesso è una giornata positiva per l’amore, Marte è in buon aspetto. Nel lavoro fortunatamente sei una persona concreta, non lasci spazio alle illusioni futili: sai che ti costruirai un futuro degno di te.

Bilancia. Venere a febbraio tornerà favorevole, se posso darti un consiglio cerca di allargare le tue conoscenze, guardati attorno. Per coloro che hanno da tempo un’attività è giunto il momento di sperimentare nuove strade: ti porteranno al successo.

Scorpione. Il transito di Venere rende l’amore ancora positivo ma attenzione perché da febbraio sarà critico. Nel lavoro accusi un po’ di stanchezza, hai però la possibilità di risolvere un problema che da tempo devi affrontare.

Sagittario. Spero che tu non sia finito in qualche discussione nelle ultime quarantott’ore… calma però, da giovedì 28 le cose andranno decisamente meglio. Nel lavoro il quadro generale è positivo, devi fare le cose con calma ma hai delle ottime idee.

Capricorno. Attenzione all’amore, la Luna è in opposizione e potrebbero nascere delle piccole polemiche. Nel lavoro devi capire che circondarsi di persone giuste è la chiave per fare strada: non puoi avere accanto solo chi vuole il tuo aiuto.

Acquario. Sei alla ricerca di un amore, ma non a caso: vuoi una persona che sia forte ma che allo stesso tempo sia in grado d’essere autonoma. Nel lavoro se possibile cerva di risolvere un problema rimasto in sospeso, è un buon periodo questo.

Pesci. Questa è una giornata che può regalarti molte risposte, anche quelle che aspettavi da tempo. Se devi fare una richiesta non esitare a farlo, è un buon momento. Nel lavoro potrai ottenere dei risultati se devi risolvere una questione burocratica o legale.