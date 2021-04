Lunedì 26 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 26 aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano (il 117º negli anni bisestili). Mancano 249 giorni alla fine dell’anno.

Il Santo di oggi è San Cleto papa

Proverbio del giorno: d’aprile non ti scoprire.

Accadde Oggi

1478 – Firenze: Congiura dei Pazzi contro Lorenzo de’ Medici; il fratello del Magnifico, Giuliano viene ucciso in cattedrale

1518 – Disputa di Heidelberg di Martin Lutero

1859- Scoppia la seconda guerra d'indipendenza italiana .Tre giorni prima, il 23 aprile, l'Impero Austroungarico intima, con un ultimatum, al Regno Sabaudo il ritiro delle truppe dal Ticino.

1933 – Viene istituita la Gestapo, la poliziasegreta ufficiale del regime nazista

1937- Guernica, una cittadina dei Paesi Baschi spagnoli, è teatro di un durissimo bombardamento della Luftwaffe , nel corso della guerra civile spagnola. Guernica è rasa al suolo per il 70 per cento.

1986- Esplode la centrale nucleare della città di Chernobil nell'Unione Sovietica . A causa di gravi errori del personale e irresponsabilità dei dirigenti, durante un azzardato test di sicurezza, si fonde il nocciolo del reattore numero 4, che esplode, disperdendo nell'aria materiale radioattivo.L'esplosione provoca immediatamente 31 vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell'Europa, Italia compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni

2017 – Ultima manovra della sonda Cassini: tuffo tra gli anelli di Saturno

1986 – Disastro alla centrale nucleare di Chernobil: Un test di sicurezza compromesso dalla cieca ambizione e dalla sciatteria umana scatena l’inferno nel cuore dell’ex Unione Sovietica. Alle vite cancellate in un istante dalla tremenda esplosione se ne aggiungono altre, innumerevoli, avvelenate lentamente dalle radiazioni. Anche oggi nessuno è in grado di dire con certezza quante perdite umane sono legate a quella sciagurata notte.

Nati

Sei nato oggi? I nati il ventiseiesimo giorno del mese sono governati dal numero 8 (2+6=8) e dal pianeta Saturno, che porta con sé un forte senso di responsabilità. In amore possono incontrare difficoltà e delusioni a causa del legame tra Saturno e Venere (che governa il Toro). PREGI: Robusto, Indipendente, Razionale; DIFETTI: Isolato, Fissato, Ostinato.

1971 – Giorgia: Star del pop italiano con oltre sette milioni di dischi venduti, la sua è una delle voci più belle e potenti della storia della musica. Nata a Roma, Giorgia Todrani sale alla ribalta con “Sanremo Giovani 1993” che vince con il brano Nasceremo e con “Sanremo 1994” dove arriva settima tra le nuove proposte con E poi. Il palco dell’Ariston la consacra definitivamente l’anno seguente con il trionfo di Come saprei. Seguono album di straordinario successo, come “Come Thelma & Louise” (1995), “Mangio troppa cioccolata” (1997) e “Girasole” (1999).

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 aprile 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): al momento non sei molto forte fisicamente o comunque le ultime settimane, ed in particolare le prime due di Aprile, ti hanno molto provato! Quindi c’e’ chi deve uscire da un problema fisico, c’e’ chi deve risolvere una difficolta’: ti trovi in una condizione di grande stanchezza che bisogna cercare di superare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dovresti sfruttare questa giornata per dichiarare il tuo amore! E se l’amore non c’e’ potrebbe capitare. Di solito quando abbiamo buone stelle abbiamo anche voglia di stare con gli altri, di innamorarci, di fare cose belle per noi stessi ma anche per quelli che ci circondano.



Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Se una certa situazione di lavoro non sta andando come previsto, e’ probabile che gia’ a Giugno tu abbia una nuova opportunita’. Insomma, entro meta’ anno potresti fare scelte clamorose o comunque iniziare a fare programmi importanti per il tuo futuro

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sara’ bene che tu ti dia da fare avremo una Luna dissonante. In realta’ stai vivendo una fase po’ critica della tua vita, una fase di attesa. Gli inizi di Aprile sono stati pesanti e poi ci sono ancora situazioni dal punto di vista burocratico e legale da mettere in chiaro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non devi scoraggiarti se ogni tanto ci sono dei piccoli fastidi o problemi che riguardano anche la vita sentimentale, perche’ va detto che questo e’ un periodo in cui ci sono troppe difficolta’, troppo nervosismo, e anche tu ti senti in una sorta di ‘bolla di sapone’ perche’ qualche certezza c’e’, ma non e’ cosi forte quanto tu vorresti!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Con questa Luna nel segno puoi giocare bene le tue carte: e’ un elemento di forza che puo’ portare vantaggi. Tra l’altro, abbiamo anche Venere molto interessante. gli uomini del segno sono molto innamorati della carriera, del lavoro, vogliono essere importanti a livello sociale, e le donne del segno in questo momento sentono che e’ necessario farsi avanti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Tra breve avrai la Luna nel tuo segno. Sono contento che sia passata la prima parte di Aprile perche’ quella e’ stata la fase piu’ critica, mentre adesso andiamo incontro a qualche rinnovamento.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se possibile dovresti evitare ‘rimbrotti’ in amore, perche’ questo e’ un momento in cui e’ facile prendersela con una persona oppure sentirsi estremamente esigenti, estremamente caparbi. Questa Venere e’ strana e probabilmente anche tu sei molto nervoso nei confronti di persone che a tuo giudizio non ti regalano l’amore, la presenza di cui avresti bisogno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ora sara’ molto importante evitare di tornare ai vecchi discorsi legati al passato, soprattutto se riguardano l’amore. Non ce la fa piu’ a stare chiuso, vuoi uscire o comunque fare progetti per l’estate: sappiamo che gia’ dal 26 Aprile molte situazioni cambieranno, quindi io penso che gia’ in questi giorni avrai una gran voglia di rimettersi in gioco.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Penso che sara’ molto importante evitare di pensare a situazioni negative. Spesso quando ti isoli oppure quando ce l’hai con qualcuno, non riesci a vedere la luce che invece adesso puo’ circondarti! E’ come se ci fosse un cambio, un passo piu’ accelerato che riguarda la tua vita e tutte le persone che ti stanno attorno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In queste 48 ore potrai vincere una piccola sfida, ma la piu’ grande sfida e’ la vittoria su se stessi, sulle proprie ambiguità, sulle proprie indecisioni, su tutte le situazioni che possono essere affrontate con dei dubbi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sara’ meglio evitare le provocazioni! Ci sono stati momenti in cui e’ stato molto difficile regolarsi e capire quello che stava accadendo! La tensione e’ veramente alta, ma fortunatamente le cose andranno un po’ meglio.