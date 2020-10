Domenica 25 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 ottobre è il 298º giorno del calendario gregoriano (il 299º negli anni bisestili). Mancano 67 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

1415 – Guerra dei cent’anni: gli Inglesi sconfiggono i Francesi nella Battaglia di Azincourt.

1662 – Re Carlo II d’Inghilterra vende Dunkerque alla Francia.

1900 – Il Regno Unito si annette il Transvaal.

1936 – Adolf Hitler e Benito Mussolini creano l’Asse Roma-Berlino.

1945 – Il Giappone consegna Taiwan alla Cina

2001 – La Microsoft rilascia Windows XP.

1955 – Primo forno a microonde domestico: Fu la Tappen, azienda statunitense di elettrodomestici, a lanciare nei negozi di Mansfield (nell’Ohio) il primo forno a microonde ad uso domestico, cambiando per sempre le abitudini culinarie di milioni di persone. Costruito in acciaio inox, con ripiano in vetro, aveva due velocità di cottura (500 e 800 watt) e un’alimentazione a 220 volt. Il prezzo di 1.295 dollari (equivalenti ai 10.500 di oggi, in euro 8.200 circa) impedì che divenisse in poco tempo un oggetto di largo consumo, rimandandone la diffusione di massa negli anni Settanta.

Ricorre oggi: la Chiesa assira d’Oriente celebra la memoria di Nestorio; la Chiesa cattolica celebra la memoria di san Gavino e di san Gaudenzio di Brescia.

Nati il 25 ottobre

1881 – Pablo Picasso: Un genio dell’arte in assoluto e tra i grandi maestri della pittura del Novecento.

1825 – Johann Strauss: Nelle sue vene scorreva la musica da generazioni e generazioni, ma è stato lui a portare il nome degli Strauss sul tetto del mondo.

1984 – Katy Perry: Nuova eroina del pop mondiale e icona fashion e sexy per il suo stile stravagante nel vestire e per le forme da pin-up.

Sei nato oggi? I nati il 25 ottobre devono dar forma alle loro idee. Sebbene possano essere persone molto ricche di immaginazione, i sogni e le visioni non significano nulla per loro a meno che non siano concretizzati in realtà fisica.

I nati in questo giorno hanno in genere un aspetto solido e concreto e, sebbene non siano di solito molto espansivi, riescono a dare un supporto rassicurante alla famiglia e agli amici: sono come una roccia alla quale i loro colleghi, studenti o impiegati possono aggrapparsi senza paura di cadere.

Oroscopo del giorno

Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Non sembra essere la giornata ideale per le grandi conversazioni, il tempo in cui dire e parlare con qualcuno, magari di qualcosa di pratico, di un’idea o di un’iniziativa che, probabilmente, non ti convince più di tanto. Accetta che la chiarezza sia poca, decidi di condividere la domenica con i dubbi.

Toro

Mercurio e il Sole oggi saranno vicinissimi e proprio di fronte a te, in opposizione. Un segnale che ti promette idee e discorsi, che ti obbligherà a mettere a fuoco qualche incoerenza, a capire meglio i limiti di un pensiero, di una parola o di un movimento. Una domenica fatta anche di riflessioni.

Gemelli

Il tuo Mercurio (sempre retrogrado) oggi incontrerà un Sole curioso, in vena di domande e di scoperte. Ecco perché ti sentirai spesso poco adatta a una missione, a un compito (non troppo importante) che ti metterà alla prova, che ti farà sentire un po’ meno agile, preparata. Accetta la sfida.

Cancro

Ci saranno il Sole e uno strano Mercurio a farti compagnia dalla tua quinta casa. Per questo la domenica sarà spesso un giorno curioso, assetato di idee e di invenzioni. Ma anche un momento preciso per poter capire e riflettere meglio sui tuoi limiti, sulle contraddizioni che stai vivendo.

Leone

Davvero molto interessante questo incontro che oggi unisce il Sole a Mercurio. Perché si tratterà di un momento fatto apposta per fare i conti con i tuoi sogni, per accettare di non poterti permettere ogni cosa, che esistono limiti (tuoi e del presente) che non sempre ti consentono di fare ciò che vuoi.

Vergine

Oggi sentirai più da vicino le cose che non controlli, quelle di cui non ti fidi perché sai di non poterle gestire, comprendere. Ma sarà anche un’ottima occasione per parlare delle tue paure, di tutto ciò che ti disturba o che di te non ti piace. Apriti al dialogo, usa il confronto per migliorarti.

Bilancia

Sai di esprimere una forza pratica incerta, fatta di dubbi e di esitazioni, ma la cosa non ti preoccupa troppo. Perché senti anche di poter contare sulle stelle, di non essere troppo esposta a rischi o a problemi. Evita soltanto di prendere grandi iniziative, di metterti in gioco troppo spesso.

Scorpione

Sole e Mercurio hanno scelto proprio il tuo segno per incontrarsi, per darsi appuntamento. Ecco perché oggi sentirai il bisogno di chiarire – forse definitivamente – un pensiero, una posizione, perché oggi sarà un momento speciale per la verità. Oppure potrai scegliere di lasciare che tutto rimanga dov’è.

Sagittario

Qualcuno sembra aver definitivamente messo a fuoco i suoi dubbi, le sue incertezze. Oggi ci sarà chi capirà di commettere errori (la cosa sarà del tutto evidente, non nascondibile), di essere un po’ meno forte di quanto pensasse. Ottima occasione per rimettere a posto alcune posizioni o equilibri.

Capricorno

Da qualche giorno, il Sole ha iniziato a accendere dentro di te pensieri e idee che guardano al futuro, la voglia di rifletterti in un destino che si avvicina. Ma oggi ti saranno molto chiari tutti i limiti e le incognite di queste speranze, oggi sarai piuttosto dubbiosa circa un progetto, un percorso.

Acquario

La grande vicinanza tra il Sole e Mercurio, in onda in queste ore, rappresenta per te una piccola sfida. In cosa? Nel saper conciliare la tua fantasia e la tua immaginazione con quella di chi ami, nel poter convincere chi hai vicino delle tue idee, di una proposta, di una iniziativa. Apriti alle critiche.

Pesci

Di fronte al nuovo bisogno di mettere qualcosa di importate e di passionale nel tuo destino (merito di un Sole che accende in te desideri e intenzioni), ecco che potrebbero venire a galla tutti i limiti di una persona, di chi non sa o non può accontentarti, di chi non potrà fare un cammino comune con te.