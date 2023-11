Oggi 25 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 25 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata siete un po' tesi, soprattutto nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, cercate di impegnarvi, soprattutto se state lavorando a un progetto importante.

Toro - Cari toro, in questa giornata c'è qualche pensiero di troppo ma meglio non assecondare la negatività. Sul lavoro potreste arrivare ad alzare la voce.

Gemelli - Cari gemelli, molto probabilmente oggi farete un ultimatum al vostro partner o aspirante tale. Sul lavoro arrivano belle occasioni dopo un periodo non semplicissimo.

Cancro - Cari cancretti, il cielo parla di emozioni forti quindi se siete ancora single buttatevi. Sul lavoro, i liberi professionisti sono favoriti.

Leone - Cari leoncini, se c'è qualcosa che non vi piace nella vostra relazione parlatene con il partner. Sul lavoro meglio non discutere troppo con i colleghi, trovate un compromesso.

Vergine - Cari vergine, oggi potreste essere un po' nervosi in amore. Attenzione. Sul lavoro c'è un bel po' di stanchezza accumulata ma stringete i denti, le vacanze sono vicine.

Bilancia - Cari bilancia, bello questo cielo per chi cerca l'amore. Sul lavoro riuscirete presto a trovare un accordo.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi arriva il momento di parlare chiaro con il partner, anche a costo di litigare. Sul lavoro, invece, avete una grande voglia di cambiamento.

Sagittario Cari sagittario, il periodo è interessante per i nuovi incontri, quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro siete pieni di cose da fare ma anche di soddisfazioni.

Capricorno - Cari capricorno, il cielo di oggi parla di nuovi incontri. Sul lavoro siete stanche e anche non proprio soddisfatti di ciò che state facendo.

Acquario - Cari acquario, questa giornata di prospetta molto interessante per chi ha voglia d'amore. Sul lavoro arrivano belle novità.

Pesci - Cari pesciolini, è arrivato il momento di ritrovare una bella serenità in amore. Sul lavoro siete un po' stanchi ma avrete delle grandi soddisfazioni per il vostro lavoro.

Almanacco

Il 25 novembre è il 329º giorno del calendario gregoriano. Mancano 36 giorni alla fine dell’anno.

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Santi del giorno: Santa Caterina d’Alessandria (Martire) protettrice di oratori, filosofi, notai, sarte, modiste, filatrici, carradori, balie e nutrici.

Etimologia: Caterina, numerose sono le ipotesi sull’origine di questo nome. Potrebbe derivare dal greco Hekateríne, dal nome della dea degli inferi, Hekát?, o da Hékatos che significa “che saetta” e che veniva utilizzato per chiamare il dio del sole. Nell’etimologia popolare il nome è stato collegato all’aggettivo katharós con il significato di “pura”. In Italia si diffuse soprattutto grazie al culto per Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia. E’ molto diffuso tra la popolazione adulta italiana ed è tuttora presente nella top 50 dei nomi più usati per le nuove nate.

Nati 25 novembre

Sei nato oggi? I nati il 25 novembre conoscono bene l’arte di risparmiare energia in vista di un obiettivo a lungo termine; ciò non significa, tuttavia, che se ne stiano fermi ad aspettare che le cose accadano: se appena possono, le fanno avvenire! Dinamici e produttivi, hanno una personalità non aliena da una certa riservatezza, che dà loro un senso di grande dignità. Se nel rapporto personale dimostrano un carattere sensibile, riflessivo e tranquillo, nelle occupazioni quotidiane mettono in genere una notevole energia, che tuttavia non si trasforma mai in una forza confusa e caotica, ma fluisce con calma e regolarità.

1881 – Papa Giovanni XXIII: Per le cronache storiche è il Papa buono che, rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro, disse: “Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa”

1844 – Karl Benz: Passato alla storia come padre della prima vettura a motore, Karl Friedrich Benz nacque a Karlsruhe, nel sud-ovest della Germania, e scomparve a Ladenburg nell’aprile del 1929.

Scomparsi oggi:

2016 – Fidel Castro: Noto rivoluzionario politico cubano, primo ministro di Cuba dal 1959 al 1976, presidente del Consiglio di Stato dal 1976 al 2008. Protagonista indiscusso della Rivoluzione cubana.

Accadde Oggi

1034 – Muore Malcolm II di Scozia. Duncan I di Scozia, figlio della sua secondogenita, eredita il trono invece di Macbeth , figlio della sua primogenita

1970 – In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l’opinione pubblica verso il suo credo politico estremista

1973 – Il presidente greco Ge?rgios Papadopoulos viene estromesso da un colpo di Stato militare guidato dal tenente generale Phaedon Gizikis

1976 – Ultima esibizione pubblica del gruppo rock The Band ; Martin Scorsese filma il tutto per il film L’ultimo valzer

; Martin Scorsese filma il tutto per il film L’ultimo valzer 1984 – 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone “Do They Know It’s Christmas?“, allo scopo di raccogliere denaro contro per alleviare la carestia in Etiopia

1992 – L’Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993

vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dal 1º gennaio 1993 1999 – Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata mondiale contro la violenza contro le donne

1916 – Brevettato il trapano elettrico moderno: Prima di questa data fare lavori di falegnameria ed edilizia era un bel problema, vista la scarsa maneggevolezza degli strumenti a disposizione. Le cose cambiarono con il brevetto rilasciato a Duncan Black e Alonzo Decker, due inventori americani, che misero a punto il trapano elettrico moderno.