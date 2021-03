Giovedì 25 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 25 marzo è l’84º giorno del calendario gregoriano. Mancano 281 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si celebra l’Annunciazione del Signore

L’Annunciazione del Signore è l’annuncio del concepimento e della nascita di Gesù che viene fatto a Maria e Giuseppe dall’arcangelo Gabriele.

Accadde Oggi

I a.C. – Data tradizionalmente indicata come Concepimento di Gesù

708 – Consacrazione di Papa Costantino, 88º papa di origine siriaca (come il suo predecessore).

1296 – Palermo: Federico III d’Aragona è incoronato Re di Trinacria da Papa Bonifacio VIII

1522 – Inigo de Recalde de Loyola, perde le vesti di cavaliere per iniziare il suo noviziato. Prenderà il nome di Ignazio di Loyola e fonderà i Gesuiti

1798 – Londra, Richard Trevithick applica alle sue carrozze la macchina a vapore di Watt creando il primo veicolo senza trazione animale

1807 – Con lo Slave Trade Act viene abolita la tratta degli schiavi nell’Impero britannico

1821 – La Grecia dichiara la sua indipendenza dall’Impero Ottomano: inizia la Guerra d’indipendenza greca

1848 – Bassano del Grappa comincia una breve esperienza rivoluzionaria (contro il Regno Lombardo-Veneto), conclusa il 5 giugno con la rioccupazione austriaca

1924 – La Grecia si proclama repubblica

1925 – Londra: l’ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell’anno stesso

1965 – Martin Luther King guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma (Alabama) al Campidoglio di Montgomery (Alabama)

1969 – Amsterdam: John Lennon e Y?ko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 marzo)

1975 – Faysal dell’Arabia Saudita viene ucciso da un nipote affetto da turbe mentali. Gli succede il principe Khalid

1996 – L’UE vieta l’esportazione di carne bovina inglese dopo i casi di encefalopatia spongiforme

2004 – Grecia: Cerimonia di accensione della fiaccola olimpica, nel sito archeologico dell’antica Olimpia

2005 – Il prototipo IBM Blue Gene/L diventa il più potente computer del pianeta

1436 – Consacrata la cattedrale di Santa Maria del Fiore: Dal Medioevo al Rinascimento, la sua costruzione attraversò quasi un secolo e mezzo di storia cittadina. Quando venne ultimata era la più grande cattedrale d’Europa, oggi è la terza più alta al mondo dopo la Cattedrale di Beauvais e la Basilica di San Pietro in Vaticano. Ma soprattutto è uno degli esempi più sublimi del Rinascimento italiano.

1585 – Istituita l’Accademia della Crusca: Da oltre quattro secoli la massima istituzione linguistica italiana, ogni suo parere sulla grammatica e sul lessico della “lingua del sì” è vangelo!

1945 – Debutta Napoli milionaria di De Filippo: Napoli vive le fasi conclusive del secondo conflitto mondiale, tra rastrellamenti nazifascisti e bombardamenti alleati. Un’altra guerra sta per abbattersi sulla famiglia di Gennaro Iovine e in generale sul popolo partenopeo, colpevole e insieme vittima di una mancata ricostruzione materiale e morale e di una “nottata” non ancora trascorsa. Un lucido e profetico affresco della sua città che Eduardo De Filippo traspose nella commedia Napoli milionaria, portata in scena per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli, il pomeriggio del 25 marzo 1945.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 25 marzo non si fermano mai: sono tra gli individui più attivi, energici e dinamici dell’anno. Apparentemente sembrano dei dominatori nati, ma forse sarebbe meglio definirli dei solitari, degli individualisti: quando infatti si trovano a dover guidare un gruppo, non lo fanno quasi mai per desiderio di emergere, ma perché spinti dalle circostanze o dal loro stesso talento. Il matrimonio risulta alquanto difficile per questi individualisti, forse perché sono abituati a ragionare solo per sé: il loro partner deve non soltanto sapere essere un vero compagno, ma anche saper controbilanciare la loro energica personalità. Non troppo dotati di tatto, i nati il 25 marzo hanno un temperamento schietto e sbrigativo che non di rado li mette nei pasticci.

1940 – Mina: Regina incontrastata della musica leggera italiana, con la sua voce dalle infinite possibilità ha interpretato migliaia di canzoni che hanno fatto la storia del Bel Paese.

1942 – Aretha Franklin: Un mito vivente della musica gospel e dell’R&B, dotata di un timbro vocale che le permette qualsiasi virtuosismo e che l’è valso il soprannome di Lady Soul.

1947 – Elton John: Musicista e cantautore tra i più valenti del rock mondiale, per le cronache musicali è il Baronetto.

Scomparsi oggi

1918 – Claude Debussy: Nato a Saint-Germain-en-Laye, nel nord della Francia, viene considerato tra i più eccelsi compositori della storia francese.

