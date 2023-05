Oggi 25 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Paolo Fox, oroscopo 25 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - C'è un modo più semplice per fare le cose dovrebbe essere motivo di celebrazione, non autoincriminazione. Sei troppo duro con te stesso.

Toro - Il traguardo è a portata di mano. Potresti essere tentato di aumentare la velocità, ma non farlo. È la tartaruga e non la lepre che vince la gara.

Gemelli - Impegnati ad adempiere a un obbligo. Non vuoi che le questioni in sospeso ti facciano inciampare più tardi.

Cancro - Un amico stravagante si rivela perfetto. Ma non vederci più del necessario. A volte un’ipotesi fortunata è solo un’ipotesi fortunata.

Leone - Il cielo porta un sano cambiamento di prospettiva. È molto meglio considerare il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto.

Vergine - Puoi razionalizzare il tuo comportamento riguardo a una determinata questione o puoi cambiarlo. Se lo cambi, non dovrai piegarti così tanto.

Bilancia - Ora che hai stretto la mano per l’accordo è ora di rimboccarti le maniche e appianare i dettagli meno eccitanti. Anche questi sono importanti.

Scorpione - Qualcosa al di là della tua portata non è possibile per qualcun altro. Non lasciare che il tuo duro lavoro vada sprecato. Sii generoso e aiuta questa persona a realizzare il suo sogno.

Sagittario - Devi ripensare il tuo approccio alle cose, perché ciò che è provato e vero. E' la formula del successo di una volta.

Capricorno - Sei arrivato al punto in cui puoi guardare il tuo conto in banca senza trasalire. Festeggia un po‘. La vita non può essere tutta appiccicosa.

Acquario - Il segreto per sfruttare al meglio una giornata fortunata è utilizzarla al massimo. La durata di conservazione della fortuna è breve al giorno d’oggi.

Pesci - I consigli potrebbero essere destinati alle orecchie di un amico, ma perché non utilizzarli nella tua vita? Conosci le parole di saggezza quando le ascolti.

Almanacco

Il 25 maggio è il 145º giorno del calendario gregoriano. Mancano 220 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: Sant’Urbano

Etimologia: Urbano, dal latino “urbanus”, “cittadino” deriva il personale “Urbanus”, attestato solo all’inizio dell’era cristiana, e poi ripreso da illustri Papi che lo resero saldamente diffuso sino al secolo scorso.

Nati 25 maggio

Sei nato oggi? Hai un fortissimo senso della giustizia, ma devi imparare ad essere più duttile e ad esprimerti con molta chiarezza se non vuoi essere frainteso. Nel lavoro sei apprezzato per il tuo puntiglio e il tuo rigore. In amore dovresti cercare di essere più sciolto, disteso e indulgente nei confronti del partner.

1922 – Enrico Berlinguer: Storico segretario del Partito Comunista Italiano, stimato da alleati ed avversari per lo spiccato rigore morale e la profonda passione per la politica, dimostrata fino all’ultimo istante di vita.

Scomparsi

1954 – Robert Capa: Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre e con le sue foto ha raccontato i vent’anni che più hanno segnato la storia dell’Europa e del mondo intero.

Accadde Oggi

Martin Lutero condannato a morte, eletto Gorbaciov, viene istituito il referendum, esce Guerre Stellari

1085- Muore, in esilio a Salerno, Papa Gregorio VII . Ildebrando Aldobrandeschi di Soana varca la soglia pontificia nel 1073 e si impegna per una moralizzazione dei costumi ecclesiastici e per la supremazia della Chiesa nei confronti dell’Impero.

. Ildebrando Aldobrandeschi di Soana varca la soglia pontificia nel 1073 e si impegna per una moralizzazione dei costumi ecclesiastici e per la supremazia della Chiesa nei confronti dell’Impero. 1521- Si chiude, in Renania, la Dieta di Worms , presieduta dall’Imperatore Carlo V d’Asburgo, con l’emanazione dell’editto che condanna Martin Lutero come fuorilegge e lo bandisce dall’Impero.

, presieduta dall’Imperatore Carlo V d’Asburgo, con l’emanazione dell’editto che condanna Martin Lutero come fuorilegge e lo bandisce dall’Impero. 1644 – Il generale Ming Wu Sangui apre le porte della Grande muraglia cinese al Passo Shanhai per permettere alle forze d’invasione Manciù di raggiungere la capitale Pechino

1940- Seconda guerra mondiale: inizia la Battaglia di Dunkerque . I tedeschi, che due settimane prima hanno invaso la Francia, avanzano rapidamente verso Nord, bloccando i soldati alleati contro la costa, in corrispondenza della frontiera franco-belga, tra Calais e Ostenda.

. I tedeschi, che due settimane prima hanno invaso la Francia, avanzano rapidamente verso Nord, bloccando i soldati alleati contro la costa, in corrispondenza della frontiera franco-belga, tra Calais e Ostenda. 1970- E’ il 25 maggio quando in Italia viene istituito il referendum con la legge 352 del 1970 . Secondo tale legge che disciplina il referendum, rispetta la concezione fondamentale che nel rapporto fra la democrazia rappresentativa e quella diretta sia privilegiata la prima.

. Secondo tale legge che disciplina il referendum, rispetta la concezione fondamentale che nel rapporto fra la democrazia rappresentativa e quella diretta sia privilegiata la prima. 1989 – Michail Gorbaciov viene eletto presidente del Soviet Supremo dell’Unione Sovietica.

viene eletto dell’Unione Sovietica. 1992 - A Palermo si celebrano i funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime della Strage di Capaci

2001 – Alpinismo: il 32enne Erik Weihenmayer, di Boulder (Colorado), diventa il primo non vedente a raggiungere la vetta del Monte Everest, mentre il 64enne Sherman Bull, di New Canaan (Connecticut), diventa la persona più anziana a compiere la stessa impresa

2008 – La sonda spaziale della Nasa, Phoenix, raggiunge il pianeta Marte dopo aver compiuto 680 milioni di chilometri in dieci mesi.

1977 – Prima uscita nelle sale di Guerre Stellari: «È un periodo di guerra civile. Navi spaziali ribelli, colpendo da una base segreta, hanno ottenuto la loro prima vittoria contro il malvagio impero galattico». È l’inizio dell’intro più popolare della storia del cinema, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Le premesse di quello che è considerato un manifesto del cinema hollywoodiano si profilarono lontano dai celebri studios. Verso la fine degli anni Sessanta, il 25enne George Lucas, fresco laureato in cinema alla University of Southern di Los Angeles, iniziò a frequentare alcuni cineasti indipendenti, che portavano avanti un nuovo modo di fare cinema, sottratto al controllo delle major di Hollywood.