Oggi 24 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo di Paolo Fox 24 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore con l’opposizione di Marte cerca di non dare adito a situazione che non vale la pena vivere. Sul lavoro invece le novità non tarderanno ad arrivare, non è il momento di puntare i piedi.

Toro – In amore se di recente hai attraversato un crisi, ci vuole maggior prudenza. Sul lavoro invece hai un’enorme voglia di metterti in gioco cambiando attività, devi tuttavia fare attenzione alle spese di troppo.

Gemelli – Giornata positiva per i sentimenti, se sei interessato ad una persona è il momento di farsi avanti. Sul lavoro invece sono favoriti i nuovi progetti: non avere fretta e prenditi il tempo necessario per riflettere.

Cancro – Con la Luna nel segno oggi le emozioni riprendono decisamente quota. Lavorativamente parlando alcune situazioni in sospeso si sbloccheranno ma sei hai un’attività autonoma non è escluso che tu debba rivedere qualche accordo.

Leone – Cerca di essere paziente e di limitare il tuo senso critico. Sul lavoro si registra qualche piccola tensione, cerca di astenerti dalle polemiche per un paio di giorni.

Vergine – Hai maggiore consapevolezza verso i tuoi sentimenti e questo ti aprirà la strada verso piacevoli conoscenze. Lavorativamente parlando invece se da poco hai accettato un incarico importante, adesso è il momento di essere fiduciosi e positivi.

Bilancia – Forse negli ultimi tempi hai risentito della lontananza del partner, adesso puoi finalmente mettere quelle sensazioni tra parentesi. Sul lavoro invece se hai da poco cambiato attività è normale sentirsi un pò disorientati.

Scorpione – Se vuoi evitari disagi, cerca di parlare a cuore aperto con il partner. Sul lavoro oggi e domani, non perdere il tuo tempo con persone che ti mettono i bastoni tra le ruote.

Sagittario – In amore se hai qualcosa da dire al partner non tirarti indietro, solo così potrai evitare di ingigantire un problema. Sul lavoro invece non mertterti in secondo piano, sono in arrivo delle belle opportunità.

Capricorno – Nelle prossime giornate Venere sarà favorevole, questo garantisce un maggior successo in amore. Sul lavoro invece sono in arrivo novità entro la fine dell’anno, non farti cogliere impreparato.

Acquario – Le discussioni con il partner potrebbero accendersi anche per motivi banali. Lavorativamente parlando invece anche se la situazione non è delle migliori, deve essere forte e guardari al futuro con fiducia.

Pesci – Non dare adito a inutili polemiche, buon momento per i sentimenti: potrai vivere delle emozioni speciali. Sul lavoro invece se in queste settimane coltiverai le giuste occasioni alla fine verrai ricompensato e le gratificazioni non si faranno attendere.

Almanacco

Il 24 settembre il 267° giorno del calendario gregoriano. Mancano 98 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pacifico da Sanseverino Marche

Nati 24 settembre

Sei nato oggi? I nati il 24 settembre sono vagabondi per natura e quindi o amano leggere, pensare, sognare, viaggiare (con peregrinazioni fisiche e psicologiche). Alcuni viaggiano da giovani per dedicarsi a un’esistenza più stabile; altri, col sopraggiungere della mezza età, vengono come morsi dalla tarantola e sono capaci di lasciare tutto per seguire il richiamo della strada.

1949 – Pedro Almodóvar: Nato a Calzada de Calatrava, nella Castiglia-La Mancia, è il regista spagnolo più conosciuto nel panorama internazionale.

1896 – Francis Scott Fitzgerald: Annoverato tra i maggiori narratori statunitensi del Novecento, Francis Scott Key Fitzgerald nacque a Saint Paul, capitale del Minnesota, e scomparve ad Hollywood nel 1940.

Accadde Oggi

Va in onda per la prima volta lo Zecchino d’Oro, viene fondata la Honda, escono gli album Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers.

1890. Viene annunciata la rinuncia alla poligamia da parte dei Mormoni .

Viene annunciata la da parte dei . 1957. Il presidente statunitense Dwight Eisenhower invia l’esercito a Little Rock in Arkansas, per consentire a nove bambini di colore di fare il loro ingresso in una scuola fino ad allora riservata ai bianchi.

Il presidente statunitense invia l’esercito a in Arkansas, per consentire a nove bambini di colore di fare il loro ingresso in una scuola fino ad allora riservata ai bianchi. 1958 – In una sala da ballo di Cremona, Natalino Otto e Flo Sandon’s scoprono una cantante diciottenne di grande talento, che diventerà famosa come Mina

1959 – Va in onda per la prima volta lo Zecchino d’Oro

1961. Si svolge in Umbria la prima “Marcia della pace e della fratellanza tra i popoli” promossa dal filosofo Aldo Capitini .

Si svolge in Umbria la prima promossa dal filosofo . 1962. Su ingiunzione della Corte d’appello federale degli Stati Uniti l’università del Mississippi ammette ai corsi di laurea James Meredith , al quale era stata negata l’iscrizione per il colore della pelle.

Su ingiunzione della Corte d’appello federale degli Stati Uniti l’università del Mississippi ammette ai corsi di laurea , al quale era stata negata l’iscrizione per il colore della pelle. 1970. Muore all’età di 81 anni Angelo Rizzoli, imprenditore, editore e produttore cinematografico. Nel 1927 aveva acquistato dalla Mondadori il bisettimanale Novella , sul quale pubblicò racconti di D`Annunzio e Pirandello. Con la sua Cineriz ha prodotto film come “La dolce vita” e “Otto e mezzo” di Federico Fellini.

Muore all’età di 81 anni imprenditore, editore e produttore cinematografico. Nel 1927 aveva acquistato dalla Mondadori il bisettimanale , sul quale pubblicò racconti di D`Annunzio e Pirandello. Con la sua Cineriz ha prodotto film come e di Federico Fellini. 1973. In Argentina Juan Peron vince di nuovo le elezioni e torna presidente dopo 18 anni.

In Argentina vince di nuovo le elezioni e torna presidente dopo 18 anni. 1991 – Escono gli album Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers e The Low End Theory degli A Tribe Called Quest

e The Low End Theory degli A Tribe Called Quest 1993. Muore a Dubna, in Russia, il fisico nucleare Bruno Pontecorvo , allievo di Enrico Fermi, divenuto famoso anche per la sua fuga nel 1950, in piena guerra fredda, in Urss, dove aveva continuato le sue ricerche sui neutrini.

Muore a Dubna, in Russia, il fisico nucleare , allievo di Enrico Fermi, divenuto famoso anche per la sua fuga nel 1950, in piena guerra fredda, in Urss, dove aveva continuato le sue ricerche sui neutrini. 1999 – L’onorevole Giulio Andreotti, più volte presidente del Consiglio, viene assolto dalla corte d’assise di Perugia dall’accusa di essere stato il mandante dell’uccisione del giornalista Mino Pecorelli avvenuto nel 1979.

1948 – L’Honda viene fondata: Un giovane operaio di un’officina meccanica, Soichiro Honda, ha l’idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta e in questo modo dà vita a una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company.