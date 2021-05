Lunedì 24 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 24 maggio, 144° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 221 giorni.

Santi del giorno: Sant’Amalia (Martire di Tavio)

Etimologia: Amalia, nome di origine germanica che significa “attiva, laboriosa, perseverante”. L’elemento amal (“molto attivo”) era molto diffuso tra i nomi degli Ostrogoti (Amalaberga, Amalafrida, Amalasunta), tanto che questi erano chiamati anche Amali.

Accadde Oggi

1915- L’Italia entra in guerra contro l’impero austro-ungarico, gettandosi nella Prima Guerra Mondiale dieci mesi dopo l’inizio delle ostilità in Europa. Alle 3:30 le truppe italiane oltrepassano il confine italo-austriaco, puntando verso le “terre irredente” del Trentino, del Friuli e della Venezia Giulia.

1883 – Apre il ponte di Brooklyn: Progettato nel clima di riconciliazione post Guerra civile, per vent’anni è stato il ponte sospeso più lungo del mondo. Cerniera tra la New York antica e quella moderna, ne divenne col tempo un simbolo incontrastato e il miglior punto d’osservazione dello skyline di Manhattan. Nella seconda metà degli anni Sessanta del XIX secolo, chiusa la drammatica perentesi della Guerra civile (1861-65), New York fu meta di milioni di immigrati, attirati dalle prospettive di lavoro e dal clima di libertà che qui imperava. Sull’altra sponda del fiume East River, Brooklyn aveva finito con l’assorbire l’intera contea e si presentava come una delle città più popolose degli Stati Uniti d’America, per via di una considerevole immigrazione dall’Italia.

1844 – Morse trasmette il primo messaggio telegrafico: «Quali cose ha creato Dio» (nella versione originale “What Hath God Wrought”) è la frase che Samuel Morse telegrafò da Washington a Baltimora, alle 8,45 del 24 maggio del 1844. Fu il primo messaggio della storia delle telecomunicazioni.

Nati

Sei nato oggi? Dinamico ed intraprendente non stai fermo un secondo, non hai mai un attimo di pace. Tutte le tue energie sono sempre indirizzate verso il raggiungimento di una posizione prestigiosa nel lavoro, posizione che sai di meritare e che infine otterrai. In amore potrai contare sull’appoggio e l’affetto sicuro di un partner innamorato.

1900 – Eduardo De Filippo: Il più grande drammaturgo italiano del secondo Novecento e tra i pochissimi ad essere rappresentato anche all’estero. Seppur con diverse scelte stilistiche e tematiche, raccolse idealmente l’eredità di Pirandello da lui considerato “il Maestro”.

1941 – Bob Dylan: Il menestrello di Duluth (dal nome della città del Minnesota che gli ha dato i natali) non è solo uno dei mostri sacri della musica mondiale ma un’icona culturale evergreen.

1961 – Ilaria Alpi: Giornalista RAI e inviata di guerra, la sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri irrisolti della storia d’Italia. Nata a Roma, studiò arabo all’università.

Scomparsi

1543 – Niccolò Copernico: L’artefice della rivoluzione astronomica che, mettendo in discussione il sapere scientifico di un millennio e mezzo, indicò la giusta via per svelare i meccanismi dell’Universo. Nato a Torùn.

1974- Muore a Washington Duke Ellington, uno dei grandi protagonisti della musica Jazz americana. Direttore d’orchestra, pianista e compositore, suona nei locali della capitale statunitense prima spostarsi a New York alla fine degli anni ’20 e farsi conoscere al famoso Cotton Club di Harlem.

Oroscopo

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 24 maggio a domenica 30 maggio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: Avrete la sensazione di aver superato un grande scoglio e questo è dovuto al fatto che potrete beneficiare di un quadro astrale più sereno rispetto agli ultimi tre giorni, soprattutto in amore. Se la rottura col partner è insanabile sarà difficile recuperare ma chi è single potrebbe vivere emozioni speciali. Cura di più la forma fisica.

TORO: settimana con un piccolo momento di stress per voi Toro; cercate di evitare discussioni familiari. Tutta la settimana siete stati soggetta a sbalzi d’umore e ora sarà importante evitare dire cose che non si pensano magari in momenti in cui si arriva al vertice della tensione. Attenzione nei rapporti con gli altri e nelle relazioni che sono sul filo del rasoio.

GEMELLI: in questa fase della vostra vita dovrete essere più pratici: di solito non siete molto appassionati al vostro lavoro e non guardate molto al denaro ma adesso il consiglio delle stelle è quello di tenere a bada le spese ed evitare di fare i passi più lunghi della gamba. Adesso dovrete decidere quale strada intraprendere, non solo dal punto di vista professionale. Marte e Sole sono in aspetto positivo e questo vi incita all’azione e all’iniziativa soprattutto in amore.

CANCRO: desiderate parlare d’amore senza nessuna maschera. Molti avranno la voglia di liberarsi di un grosso ‘macigno’ che grava da tempo su di voi. In genere siete persone molto leali ma alcuni cambiamenti d’umore possono indurvi a commettere errori. Questa è una settimana positiva per gli incontri e per le amicizie.

LEONE: passerete una settimana decisamente sottotono: molti potranno sentirsi stanchi e qualcuno dormirà male. In amore dovrete essere prudenti e non avere fretta di ottenere risposte. I contatti andranno al rallentatore: se hai previsto appuntamenti importanti potrebbero anche saltare o ritardare.

VERGINE: Le stelle vi promettono molto sincerità. Nonostante qualche problema pratico, con il Sole dissonante, potrebbero sorgere forti perplessità e ogni decisione dovrà essere presa in modo determinato. Qualcuno potrebbe vivere momenti di caos o di tensione nei quali servirà molta pazienza.

BILANCIA: per voi la settimana sarà importante soprattutto per parlare di soldi: in queste giornate festive non è facile guadagnare denaro ma si possono iniziare a fare progetti futuri. Avete in mente grandi opportunità che potrebbero trovare terreno fertile nelle prossime settimane. Avrete sostegno anche da parte delle persone che vi stanno accanto. Se un amore non funziona, dovrai metterlo alla prova entro fine mese.

SCORPIONE: Giove nel vostro segno vi regala una grande capacità di azione. Siete anche disponibili a fare incontri e se pensi di aver trovato la persona giusta questa è la giornata propizia per affondare il colpo. Siete molto intuitivi e sono elevatissime le possibilità di cogliere nel segno e fare centro.

SAGITTARIO: il Sole è in netta opposizione nel vostro segno e questo rallenta trattative e accordi. Quando vi mettete in testa un obiettivo andate sempre fino in fondo. Luglio sarà un mese importante e la prossima settimana potrete beneficiare anche della Luna dalla vostra parte. Dovrete anche fare scelte che porteranno fortuna soprattutto se lavorate autonomamente.

CAPRICORNO: molti di voi stanno vivendo una fase di calo fisico. In questa settimana ci sarà una fase di recupero che non dovrete sottovalutare. In questo periodo potreste costruire qualcosa di importante grazie al vostro intuito. La realtà è che, anche se ci sono grandi progetti, in questa fase avrete anche molti invidiosi e oppositori. Qualcuno proverà a gettare fango su di te senza riuscire a scalfirti.

ACQUARIO: settimana particolare per voi che siete seriamente ‘folli’ e riuscite a mettere in pratica idee che per altri sono improponibili e nelle quali mettete a frutto la vostra grande creatività, derivante dal secondo pianeta che governa il vostro segno: Saturno. In questo periodo metterete in gioco le vostre capacità anche se oggi un po’ di stanchezza e qualche contrarietà potrebbe causare rallentamenti e ritardi.

PESCI: per motivi, prevalentemente legati al lavoro, alcuni di voi non hanno avuto tempo da dedicare alla persona amata. Il weekend sarà propizio per aiutarvi a recuperare il tempo perduto e l’amore potrebbe tornare protagonista. E’ tempo di allontanarsi da pensieri negativi. Abbandonate l’apatia che spesso vi attanaglia. Dovrete cercare di essere più forti facendo leva anche su un buon quadro astrale.