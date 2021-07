Sabato 24 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 24 luglio è il 205° giorno del calendario gregoriano. Mancano 160 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Cristina da Bolsena (Martire)



Etimologia: Cristina, deriva dal nome di Cristo, “Christòs” in greco, ed ebbe larga diffusione.

Accadde Oggi

1567. La regina di Scozia, Maria Stuarda, trattenuta prigioniera nel castello di Loch Leven, viene costretta ad abdicare in favore del figlio Giacomo, di appena un anno. La reggenza viene assunta dal fratellastro della regina.

1908. Londra: Dorando Pietri, stremato dalla fatica, taglia per primo il traguardo della maratona olimpica sorretto da due giudici di gara. Per questo aiuto verrà poi squalificato e perderà la medaglia d’oro.

1911. Scoperta l'antica città Inca di Machu Picchu. Fu un archeologo ed esploratore statunitense a riportare alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell’antica civiltà Inca che, tra il 1200 e il 1500, costruì un grande impero nella regione andina, compresa tra Cile, Colombia, Ecuador e Perù.

1943 - Seconda guerra mondiale: Inizia l’operazione Gomorrah: aeroplani canadesi e britannici bombardano Amburgo di notte, quelli statunitensi di giorno. Alla fine dell’operazione, in novembre, 9.000 tonnellate di esplosivi avranno ucciso più di 30.000 persone e distrutto 280.000 edifici.

1949. Fausto Coppi vince il Tour De France precedendo in classifica Gino Bartali. È il primo ciclista a fare l’accoppiata Giro-Tour nello stesso anno

1959 – All’apertura dell’Esibizione Nazionale Americana a Mosca, il vicepresidente statunitense Richard Nixon e Nikita Khruš??v discutono amabilmente di cucina.

1974 – Scandalo Watergate: La Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia all’unanimità che il Presidente Richard Nixon non ha l’autorità per trattenere i nastri della Casa Bianca e gli intima di consegnarli al procuratore speciale che indaga sul caso.

2001. L’ex re di Bulgaria Simeone II giura come primo ministro dopo aver vinto le elezioni. E’ il primo caso, nella storia mondiale, di un ex sovrano che riconquista il potere attraverso un voto popolare.

2013 – La Banca d’Inghilterra annuncia che dal 2017 le banconote da 10 sterline riprodurranno il volto della scrittrice Jane Austen in occasione del bicentenario della morte dell’autrice di “Orgoglio e pregiudizio“.

Nati

Sei nato oggi? In nati il 24 luglio sono attratti magneticamente da situazioni, luoghi e persone eccitanti ed instabili, più in generale dal concetto stesso di cambiamento dinamico; il tran tran della vita quotidiana invece li annoia mortalmente.

1969 – Jennifer Lopez: Con Shakira si contende lo scettro di regina del pop latino.

1802 – Alexandre Dumas: Con personaggi senza tempo come D’Artagnan ed Edmond Dantès ha lasciato un’impronta marcata nella letteratura mondiale, da cui viene celebrato come “maestro del romanzo storico”.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 24 luglio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Questo weekend potrebbe essere il momento giusto per superare una crisi a livello sentimentale. In questo periodo sei giustamente concentrato sul lavoro, visto che ci sono importanti traguardi da superare.

Toro: Hai le idee abbastanza chiare in particolare per quanto concerne le decisioni che vuoi e che devi prendere. In questo periodo stai valutando e pensando se e come cambiare la tua vita personale e professionale.

Gemelli: Questo fine settimana andrebbe vissuto in allegria, anche perchè nelle prime giornate del prossimo mese potrebbero esserci piccole liti e incomprensioni.

Cancro: Questo weekend porta un po’ di tranquillità, in vista di una settimana con stelle decisamente positive, in particolare per quanto concerne il lavoro dove potresti guadagnare più del solito.

Leone: Sarà un weekend che potrà fare la differenza visto che le tante cose tirate in ballo e grazie all’ingresso di tanti pianeti nel tuo segno, potrebbero prendere una piega decisamente positiva.

Vergine: Sabato e domenica saranno due giornate scollate dalla realtà. Sei una persona molto razionale e organizzata e questo non ti piace. Non devi assolutamente farti prendere dal nervosismo.

Bilancia: Mentre le questioni lavorative sono praticamente ferme al palo, mentre in amore potrebbe esserci un ottimo recupero, ora bisogna capire solo se con il partner di sempre o con una nuova conoscenza.

Scorpione: Hai vissuto una grande agitazione che hai parzialmente superato e in questo weekend hai la possibilità di dover affrontare qualche discussione in amore.

Sagittario: Questo è un periodo ricco di stimoli ma attenzione a non fare confusione, in particolare in amore.

Capricorno: Se non trovi la persona giusta puoi stare anche per diversi mesi da solo. Hai una grande autostima e questo è un bene, ma forse è giunto anche il momento di concedersi e di lasciarsi andare.

Acquario: Forse è questa la chiave per avere successo, ovvero cercare di evitare complicazioni e iniziare e vivere liberamente.

Pesci: Vieni da settimane molto impegnative. Nei prossimi due giorni non fare tropo, non fare troppe cose, cerca di riposare e di recuperare energie fisiche e mentali.