Sabato 24 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 24 aprile è il 114º giorno del calendario gregoriano. Mancano 251 giorni alla fine dell'anno

Santi del giorno: San Fedele da Sigmaringen (Sacerdote e Martire)

Etimologia: Fedele, dal latino “Fidelis”, originariamente, era un “cognomen” divenuto personale solo in epoca tarda. La sua fortuna è dovuta al significato mistico attribuitogli dai cristiani: “fedele, devoto”, presso i quali si diffuse rapidamente.

Accadde Oggi

1184 aC – Guerra di Troia : i greci conquistano la città con lo stratagemma ideato da UIlisse del cavallo di legno donato ai troiani “in segno di pace”, ma al cui interno si nascondevano i guerrieri nemici.

: i greci conquistano la città con lo donato ai troiani “in segno di pace”, ma al cui interno si nascondevano i guerrieri nemici. 1558 – Maria Stuarda , sedicenne regina di Scozia, sposa il principe quattordicenne Francesco II di Francia , al quale era stata promessa all’età di 5 anni.

, sedicenne regina di Scozia, sposa il principe quattordicenne , al quale era stata promessa all’età di 5 anni. 1798 – Nazionalisti irlandesi si ribellano contro l’occupazione britannica, credendo che truppe francesi si apprestassero a invadere l’Irlanda

1814 – Papa Pio VII, liberato lascia Savona il 19 marzo e rientra nei suoi Stati (resi dai francesi il 24 gennaio 1814) dalla parte della Romagna, che lo accoglie molto benevolmente, giungendo a Roma il 24 maggio ricevuto da folla esultante

1844 – Viene inviato il primo messaggio telegrafico in Codice Morse: ‘What hath God wrought!’

in Codice Morse: ‘What hath God wrought!’ 1883 – Il Ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione

al traffico dopo 14 anni di costruzione 1898 – La Spagna dichiara guerra agli Stati Uniti dopo aver ricevuto l’intimazione a ritirarsi da Cuba.

La dopo aver ricevuto l’intimazione a 1915- In seguito all’arruolamento di un gran numero di Armeni nell’esercito russo, il governo dei “Giovani Turchi” ordina numerosi arresti all’interno delle comunità armene, cominciando da quella di Istanbul.

In seguito all’arruolamento di un gran numero di Armeni nell’esercito russo, cominciando da quella di Istanbul. 1910 – Buenos Aires, Argentina: Dorando Pietri corre la sua ultima maratona in 2.38’48″2, suo primato personale

1915 – L’Italia entra in guerra a fianco di Francia, Gran Bretagna e Impero russo . Dal Forte Verena, sull’Altopiano di Asiago, parte un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla Piana di Vezzena : l’Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella Prima guerra mondiale. Ai primi fanti del Regio Esercito che varcarono il confine nella medesima data è dedicata la prima strofa de La canzone del Piave

: l’Italia inizia ufficialmente le operazioni militari nella Prima guerra mondiale. Ai primi fanti del Regio Esercito che varcarono il confine nella medesima data è dedicata la prima strofa de La canzone del Piave 1941 – Seconda guerra mondiale: al largo di Siracusa il sommergibile britannico HMS Upholder affonda con due siluri la nave italiana Conte Rosso: 2300 morti;

1943 – Olocausto: Josef Mengele diventa capo ufficiale medico del Campo di concentramento di Auschwitz

1945- Cuneo insorge contro gli occupanti nazifascisti . Nel corso della battaglia particolarmente cruenta, che dura sino al 29 aprile, i cittadini combattono contro i tedeschi e i repubblichini al fianco delle brigate garibaldine, appartenenti al gruppo “giustizia e libertà”, scese dalle valli alpine.

. Nel corso della battaglia particolarmente cruenta, che dura sino al 29 aprile, i cittadini combattono contro i tedeschi e i repubblichini al fianco delle brigate garibaldine, appartenenti al gruppo “giustizia e libertà”, scese dalle valli alpine. 1967- L’Unione sovietica annuncia il fallimento della missione spaziale del Soyuz 1 e la morte del cosmonauta Vladimir Komarov . Quarantenne, alla sua seconda missione nello spazio, muore al rientro nell’atmosfera per la mancata apertura dei lacci del paracadute.

e la morte del cosmonauta . Quarantenne, alla sua seconda missione nello spazio, muore al rientro nell’atmosfera per la mancata apertura dei lacci del paracadute. 1968 - Alcuni studenti danno fuoco alla Borsa di Parigi

1975- Elementi della banda Baader-Meinhof assaltano l’ambasciata tedesca a Stoccolma . L’obiettivo dei terroristi è quello di ottenere la liberazione di alcuni compagni detenuti.

. L’obiettivo dei terroristi è quello di ottenere la liberazione di alcuni compagni detenuti. 1978 – Tutte le forze politiche decidono di rifiutare la proposta delle Brigate rosse di scambiare l’onorevole Aldo Moro con Renato Curcio e altri 12 terroristi .

Tutte le forze politiche decidono di la proposta delle di . 1991 – Inizia l’Operazione Salomone, il grande trasferimento di ebrei falascia dall’Etiopia verso Israele

2000 – A Parigi si tiene il Congresso del Millennio dei matematici, durante il quale vennero proposti 7 problemi per il millennio, ad imitazione dei 23 problemi di Hilbert

2001 – Lo sherpa 15 enne Temba Tsheri diventa la persona più giovane ad aver scalato l’Everest

2008 – Dopo 240 anni di monarchia, in Nepal viene proclamata la repubblica federale

2008- La salma di Padre Pio viene esposta nel santuario di San Giovanni Rotondo. Il corpo del frate è protetto da una teca di cristallo appositamente costruita.

1821 – Manzoni inizia la stesura di Fermo e Lucia: Mentre la storia dei “grandi” si avviava a vivere l’”ultima ora dell’uom fatale”, uno scrittore insofferente alle ingiustizie del suo tempo scelse di scrivere la storia degli umili, delle vittime degli eventi e delle decisioni dei potenti. Ne nacque un’opera epocale, che dischiuse un nuovo orizzonte alla lingua e alla letteratura italiane.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 24 aprile hanno costantemente bisogno di registrare le loro impressioni in scritti, discorsi o semplicemente con l’esempio, poiché è molto importante per loro che gli altri sappiano ciò che essi pensano: in questo senso sviluppano una sorta di dipendenza da un pubblico in grado di apprezzarli. Anche se possono diventare dei leader, non è tanto il potere in sé che interessa loro, quanto piuttosto la possibilità di tutelare e guidare la vita dei loro cari, verso i quali hanno sempre un atteggiamento protettivo. I nati il 24 aprile tendono a sacrificare molto della loro vita all’amore, ponendosi così molto spesso in situazioni di forte stress.

1942 – Barbra Streisand: Artista tra le più complete della storia americana e non solo, formidabile attrice e cantante dalla voce intensa ed elegante.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 24 aprile 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Se in amore dovrai trovare dei compromessi per riappacificarti con la tua dolce metà, sul lavoro dovrai prendere delle decisioni importanti e mantenere il punto.

Toro. Qualche strappo alla regola in ambito amoroso è ciò di cui hai bisogno in questo momento, mentre sul lavoro si prospetta una giornata interessante.

Gemelli. Questa è una giornata adatta per l’amore e un po’ di relax di coppia. Sfrutta questo giorno e non farti travolgere dalle ansie lavorative.

Cancro. Se già sai che c’è qualcosa che non va in amore, risolvi i problemi subito senza rimandare a domani. Sul lavoro, invece, datti tempo. Nei prossimi mesi potrebbe svilupparsi un ottimo progetto.

Leone. In famiglia e in amore dovrai tenere a bada i sentimenti ed essere molto più diplomatico del solito. Sul lavoro, invece, potrai dire finalmente ciò che pensi senza timori.

Vergine. Gli incontri di questo periodo sono molto promettenti e la Luna è dalla vostra parte. Anche il lavoro procede molto bene e questo 2021 vi sta portando molte sorprese.

Bilancia. Dovresti gestire l’aspetto amoroso con un po’ più di serenità e senza troppi stress “costruiti”. Sul lavoro dovrai invece fare da mediatore ed evitare le polemiche.

Scorpione. Dovresti provare a metterti in gioco sia per quanto riguarda l’aspetto amoroso che quello lavorativo. Credi di più nelle tue capacità.

Sagittario. Oggi è una giornata un po’ particolare, forse inizi solo a sentire la lontananza della persona amata. Sul lavoro Marte ti crea qualche problema ma niente di insuperabile.

Capricorno. I pianeti che sono stati a causa di una rottura sentimentale, adesso torneranno a darti forza per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, invece, dovresti evitare di innervosirti anche quando non ce ne sarebbe il bisogno.

Acquario. Il cielo sopra di te indica una grande stanchezza, che potrebbe farsi sentire soprattutto nell’amore. Anche sul lavoro è il caso di evitare scelte drastiche.

Pesci. La fine di questo mese aiuta chi ha avuto grandi difficoltà soprattutto amorose. Sul lavoro, invece, potrebbe esserci qualche difficoltà, ma facilmente risolvibile.