Domenica 23 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

1863 - Quintino Sella fonda il Club Alpino Italiano: Da oltre un secolo e mezzo al servizio della conoscenza e della salvaguardia dell'ambiente montano, il Club Alpino Italiano (CAI), è oggi la maggiore organizzazione che raggruppa professionisti e appassionati di alpinismo.

1911 – Primo impiego dell’aeroplano in guerra: un pilota italiano decolla dalla Libia per una ricognizione sulle linee turche durante la guerra italo-turca

1929 – Grande depressione: dopo un costante declino nel mercato azionario, successivo al picco raggiunto a settembre, la Borsa di New York inizia a mostrare segni di panico

1942- Sono le 20 e 40 circa a El Alamein, in Egitto. Le truppe britanniche, guidate dal generale Montgomery, sferrano l’offensiva contro le truppe dell’Asse comandate dal generale Rommel. E’ l’inizio della terza e decisiva battaglia di El Alamein. Solo dopo 12 giorni di durissimi scontri l’VIII Armata britannica riesce a sfondare. Al termine della lunga battaglia si conteranno, tra i soldati italiani e i tedeschi, circa 30 mila prigionieri, 9 mila morti o dispersi, e 15 mila feriti.

1956- In Ungheria decine di migliaia di persone scendono in strada per ribellarsi al regime sovietico. Ha inizio la rivoluzione ungherese, soffocata nel sangue dai russi. Il 4 novembre carri armati sovietici, su ordine di Kruscev, invaderanno le vie di Budapest. Alla fine si conteranno 30.000 morti.

1973 – Scandalo Watergate: il presidente statunitense Richard Nixon accetta di consegnare le registrazioni audio delle conversazioni tenute nella sala Ovale riguardanti lo scandalo

1982 – In Argentina vengono scoperte fosse comuni di “desaparecidos”.

1983- A Beirut, capitale del Libano, un camion-bomba esplode davanti la caserma dei soldati statunitensi. L’attentato uccide duecentoquarantuno marines. Nella stessa giornata, a sei chilometri di distanza, un’altra esplosione. Bersaglio del secondo attentato è il quartier generale delle truppe francesi. Le vittime sono cinquantotto. I militari di Washington e di Parigi fanno parte di una missione di pace internazionale, composta anche da soldati italiani.

1999 – L’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti, difeso dagli avvocati Coppi e Giulia Bongiorno, viene assolto dall’accusa di connivenze con la mafia.

2001 - Apple lancia l’iPod: Con il motto «Più di 1000 canzoni nella tua tasca» Steve Jobs, in jeans e felpa nera, presenta al mondo l’iPod, il nuovo riproduttore musicale digitale della Apple.

2002- Attentato al Teatro Dubrovka di Mosca, secondo atto dello spettacolo teatrale “Nord-Ost”: un commando di 40 ribelli ceceni fa irruzione nel teatro e prende in ostaggio 850 persone. La loro richiesta è il completo ritiro delle truppe russe dalla Cecenia. Tre giorni dopo, le forze speciali dei servizi segreti russi pompano gas anestetizzante dall’impianto di condizionamento ed entrano nel teatro. Il bilancio del sequestro conterà almeno 129 morti e oltre 700 feriti.

2011 – L’italiano Marco Simoncelli nel Gran Premio della Malesia perde il controllo della moto e viene investito da Colin Edwards e Valentino Rossi, che non hanno potuto evitarlo, e muore. Aveva 24 anni.

Sei nato oggi? I nati il 23 ottobre sono quasi mai capaci di raggiungere la stabilità in tutti gli aspetti della loro vita. Anche se si sforzano con ogni mezzo di riequilibrare le energie di cui sono dotati, sembra che ci sia sempre un settore della vita in cui non riescono a mettere ordine.

1925 - Nanni Loy: Denuncia, impegno sociale, memoria storica: sono gli ingredienti del cinema di Giovanni Loy, detto Nanni, uno dei migliori registi italiani del Novecento.

1920 - Gianni Rodari: Con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l'immaginazione due generazioni di bambini e tuttora i suoi libri sono tra i più letti dai giovanissimi.

1966 - Alex Zanardi: Una leggenda dello sport. Ai Giochi Paraolimpici di Rio 2016 si conferma ad altissimi livelli, conquistando due ori e un argento nel paraciclismo.

2011 – Marco Simoncelli: Nato a Cattolica (in provincia di Rimini) e morto nel 2011, è stato un pilota motociclistico, deceduto a soli 24 anni sul circuito di Sepang, durante il Gran Premio della Malesia.