Martedì 23 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 23 novembre è il 327º giorno del calendario gregoriano. Mancano 38 giorni alla fine dell’anno.

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Santi del giorno: San Clemente I Romano (Papa e Martire) è il protettore di bambini, cappellai, barcaioli, battellieri, gondolieri, lapicidi, marinai, marmisti e scalpellini.

Etimologia: Clemente, “Clementis” o “Clemens” era il “cognomen” di una “gens” latina, significante “mite, benevolo”. Come personale, ebbe molta fortuna anche in ambienti cristiani: basti pensare ai ben diciassette papi che si fregiarono di questo appellativo.

Accadde oggi

1499 – Il pretendente al trono inglese Perkin Warbeck viene impiccato per aver tentato di evadere dalla Torre di Londra. Nel 1497 invase l’Inghilterra sostenendo di essere il figlio dimenticato di re Edoardo IV d’Inghilterra

1889 – Il primo jukebox debutta a San Francisco: Un nichelino nell'apposita fessura e tubo all'orecchio per ascoltare la musica. Il nickel in the slot phonograph, il capostipite dei moderni jukebox, entrò per la prima volta in funzione al Palais Royale Saloon di San Francisco, una sera di novembre del 1889.

1890 - Re Guglielmo III dei Paesi Bassi muore senza un erede maschio, e una speciale legge viene approvata per permettere alla figlia Principessa Guglielmina di diventare regina.

1936- Negli Stati Uniti d'America esce il primo numero di ''Life''. Antesignano dei settimanali basati sul fotogiornalismo, è fondato da Henry Robinson Luce. Che raccomanda ai suoi redattori di seguire una sola regola per raccontare la vita: "Osservare il volto dei poveri e i gesti dei potenti".

1979 – A Dublino, in Irlanda, Thomas McMahon, un membro dell'IRA, viene condannato all'ergastolo per l'assassinio di Lord Mountbatten

1980 – Terremoto dell'Irpinia: causò circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti. Sono da poco passate le 19,30 quando una scossa di magnitudo 6.9 sconvolge l'area dell'Appennino Meridionale tra la Campania e la Basilicata. Novanta interminabili secondi che radono al suolo interi paesi dell'Irpinia, portando morte e distruzione per un'area di 17mila chilometri quadrati, compresa tra le province di Avellino, Potenza e Salerno.

1985 – Uomini armati dirottano il volo EgyptAir 648, mentre viaggia da Atene al Cairo (quando l'aereo atterra a Malta, i Commando egiziani irrompono nel jet, ma 60 persone muoiono nel corso dell'azione)

1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS

1992 – IBM presenta il primo smartphone della storia: Inviare e ricevere email e fax, aggiungere contatti, gestire file attraverso un file manager. Accanto ad opzioni come la calcolatrice, il "blocco note" e alcuni giochi. Il tutto gestibile con un pennino direttamente sullo schermo touchscreen.

2002- Nigeria: Kaduna, sede del concorso di "Miss Mondo", teatro di una tragedia. Militanti islamici, offesi per "l'esibizione del nudo" e da un articolo apparso su un giornale locale, in cui si diceva che il profeta Maometto avrebbe sposato volentieri una delle miss, mettono a ferro e fuoco la città causando la morte di oltre 100 persone. Dalla Nigeria il concorso si trasferisce a Londra. Nelle zone settentrionali del paese africano proseguono gli scontri, che costeranno la vita a oltre 215 persone.

Nati il 23 novembre

Sei nato oggi? Hai un buon carattere, tollerante e generoso, e sei sempre in grado di comprendere quello di cui gli altri hanno bisogno. Accanto a queste doti, una spiccata capacità organizzativa fa di te un eccellente operatore sociale o un insegnante indimenticabile. La vita affettiva è felice e vivacizzata da molti bambini.

1966 – Vincent Cassel

1970 – Teresa Mannino

1941 – Franco Nero: Un’istituzione del cinema italiano, con mezzo secolo di carriera alle spalle è tra gli attori più stimati della vecchia generazione. Dal western al genere “giallo politico”, i suoi film raccontano un pezzo di storia della “settima arte”.

1992 – Miley Cyrus: Giovane star del pop ed idolo di milioni di teenager che la identificano con Hannah Montana, protagonista dell’omonima serie prodotta dalla Disney, che l’ha lanciata nel 2006. Nata a Nashville.

Scomparsi oggi:

2006- Muore l’attore francese Philippe Noiret. Cinquant’ anni di carriera e centotrenta film, Noiret e’ l’operatore Alfredo che trasmette al piccolo sognatore Cascio i segreti di celluloide del “Nuovo cinema Paradiso”

