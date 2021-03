Martedì 23 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 23 marzo è il 82º giorno del calendario gregoriano. Mancano 283 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Walter di San Martino di Pontoise (Abate)

Etimologia: Walter, nome di origini germaniche, che in italiano viene tradotto in Gualtiero. Proviene dall’unione di waldaz, “comandante” e haria, “esercito”. Il significato complessivo è pertanto “comandante dell’esercito”.

Accadde Oggi

1657 – Viene firmato il Trattato di Parigi tra Francia e Inghilterra per combattere insieme contro la Spagna

1839 – Il primo uso di cui si ha notizia della locuzione OK (oll korrect) viene fatto sul giornale Boston Morning Post

(oll korrect) viene fatto sul giornale Boston Morning Post 1919 – Benito Mussolini fonda a Milano i Fasci italiani di Combattimento

1921 – Alle 22:40 esplode una bomba al Teatro Kursaal Diana di Milano, causando 21 morti e 80 feriti

1933– Il governo tedesco conferisce ad Adolf Hitler poteri dittatoriali sulla legislazione tedesca dopo aver cacciato tutti i parlamentari comunisti, accusati dell’incendio del Palazzo del Reichstag

1965 – La Nasa lancia Gemini 3, il primo velivolo spaziale Usa in grado di trasportare due persone (l’equipaggio è formato da Gus Grissom e John Young)

1983 – Usa: Il presidente Reagan propone lo studio di un sistema di difesa atto ad intercettare missili nemici. Il piano viene rinominato dalla stampa “Star Wars” (o “Guerre stellari”)

1987 – Viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful

2003– Guerra in Iraq: le truppe americane incontrano forte resistenza a Nassiriya.

2019 – le Milizie Kurde conquistano in Siria l’ultima roccaforte dell’Isis, determinando la sconfitta dello Stato Islamico

1857 – Installato il primo ascensore per persone : Gli antichi dicevano che «il mondo è fatto a scale, c’è chi scende e c’è chi sale» e fino a due secoli fa nessuno poteva contestarlo. Poi qualcuno trasformò una cabina di ferro in un mezzo di trasporto sicuro e veloce. E la quotidianità domestica e lavorativa non fu più la stessa.

Nati

Sei nato oggi? Sei affettuoso, impulsivo ed esuberante. La tua generosità non conosce confini e qualunque cosa tu faccia la fai con tutto te stesso. Nel lavoro la fortuna ti sorregge, puoi raggiungere buone posizioni ma devi imparare a controllare l’irascibilità. In amore sei un partner appassionato e devoto, chi ti sta vicino dovrà però essere molto paziente e imparare a non prendersela per le tue improvvise impennate.

1945 – Franco Battiato: Massimo interprete dell’avanguardia della musica italiana, è uno degli artisti più colti ed innovativi, impegnato su più fronti dalla filosofia alla pittura, passando per il cinema. Nato a Riposto, in provincia di Catania, si affaccia sulla scena musicale verso la fine degli anni Sessanta, non riscuotendo grandi numeri nelle vendite. Dopo un decennio di sperimentazioni colte tra rock progressivo e new wave, all’undicesimo album avviene la svolta: con La voce del padrone del 1981 vende oltre un milione di copie ed entra nella storia del pop italiano con brani immortali come “Bandiera bianca”, “Cuccurucucù” e soprattutto Centro di gravità permanente.

1910 – Akira Kurosawa: È tra i cineasti che hanno fatto scuola nella settima arte, portando la storia e le tradizioni del Giappone all’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Nato ad ?ta.

1922 – Ugo Tognazzi: Pioniere della comicità televisiva e attore di eccelsa versatilità, sul grande schermo è stato il “conte” della commedia all’italiana. Nato a Cremona.

Scomparsi

1842 – Stendhal: Annoverato tra i maggiori scrittori francesi dell’Ottocento, le sue opere figurano tra i classici della letteratura europea. Nato a Grenoble, nella Francia sud-orientale, e morto a Parigi nel marzo del 1842.

2011 – Liz Taylor : Ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, con i suoi occhi viola ha rappresentato un’icona di talento, fascino e sensualità senza tempo. Nata ad Hampstead

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 23 marzo 2021 da astri.acotel.it. Eccoci, siamo arrivati a martedì.

Ariete. Ogni occasione per consolare il tuo cuore va sfruttata, uno dei pianeti che ti sorregge da qui a fine mese è proprio Venere. Nel lavoro ci sono buone prospettive per una situazione che ti regalerà diverse sorprese. Chiusa una porta… si apre un portone

Toro. Questa giornata lascia un po’ a desiderare, forse sei troppo impaziente? O forse c’è qualcuno che ti crea dei dubbi. Nel lavoro ti sentirai agitato e metterai in discussione qualunque cosa.

Gemelli. La Luna è favorevole! Molto dipende da te ovviamente però è importante rimettersi in gioco. Nel lavoro ti sei arrabbiato qualcosa di secondario, come sempre, e ora ti stai rendendo conto di aver sbagliato. Non preoccuparti però puoi sempre cambiare rotta.

Cancro. Speriamo che ieri non ci siano state troppe decisioni: attenzione ai segni dell’Ariete e del Capricorno. Nel lavoro senti di non essere sereno, ma non fare passi falsi: aspetta il momento giusto per fare le scelte

Leone. Attenzione alle storie parallele: in questo periodo i tradimenti portano solo complicazioni. Nel lavoro la cosa importante è non prendere decisioni affrettate.

Vergine. In amore non sottovalutare nuovi incontri, possono diventare importanti. Nel lavoro fai fatica, c’è del nervosismo nell’aria: ti senti inconcludente.

Bilancia. La dissonanza della Luna continua: qualcuno deve fare una scelta tra due persone… le storie in crisi potrebbero non reggere alla pressione di marzo. Nel lavoro gli affari sono vantaggioso, soprattutto per coloro che hanno vissuto una grave crisi.

Scorpione. E’ una giornata promettente. Nei prossimi due giorni non isolarti, l’amore può tornare all’improvviso. L’attività lavorativa va meglio ma ora bisogna capire come adattarsi alle nuove circostanze.

Capricorno. La Luna è ancora opposta assieme al Sole, anche Venere è dissonante ma non significa che tu debba per forza litigare. Nel lavoro ascolta le nuove proposte, non è il caso di buttare tutto all’aria!

Acquario. Questa è un’altra bella giornata per l’amore: sfruttala al meglio. Non rimandare a domani e non tirarti indietro. In questi giorni stai pensando di portare la tua attività ad un nuovo livello.

Pesci. Si può tentare un recupero visto che oggi la Luna è nel tuo segno, i nuovi incontri sono favoriti! Nel lavoro se ci sono dei problemi non avanzare richiesta: le cose che ti spettano di diritto arriveranno.