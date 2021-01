Sabato 23 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 23° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 342 giorni.

Santi del giorno: Sant’Emerenziana (Vergine e Martire)

Il 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della torta

Accadde Oggi

1799- Dopo la rivoluzione francese e sull’onda della Prima Campagna d’Italia napoleonica, le truppe francesi entrano a Napoli e istituiscono la Repubblica Napoletana, conosciuta anche come Repubblica Partenopea.

1896- Wilhelm Conrad Rontgen, all’Università di Wurzburg, riesce ad andare oltre i confini del visibile e scopre i raggi X, realizzando la prima radiografia della storia.

1918- In Unione sovietica il consiglio dei commissari del popolo decreta la fondazione dell’Armata Rossa. A Mosca e a Pietrogrado si tiene il reclutamento di massa.

1960- Il batiscafo Trieste, costruito da Auguste Piccard, stabilisce il record mondiale, raggiungendo i 10.916 metri di profondità nell’abisso Challenger Deep della Fossa delle Marianne, nell’Oceano Pacifico.

1973- Richard Nixon annuncia che, a Parigi, Kissinger e Le Duc Tho hanno firmato un accordo per il “cessate il fuoco” in Vietnam, con decorrenza dal 28 gennaio.

1984- Sulla pista in cemento del Centro Deportivo di Città del Messico, Francesco Moser batte il record dell’ora, superando il muro dei 50 chilometri. Moser sale a 51,151 chilometri, dopo che quattro giorni prima aveva strappato a Eddy Merckx un primato vecchio di 12 anni.

1989- Muore a Figueras, in Catalogna, all’età di 85 anni, il pittore e scenografo spagnolo Salvador Dalì. Legato alle avanguardie artistiche degli anni ’20 e ’30, e in particolare al surrealismo, Salvator Dalì sviluppa, nelle sue opere, un originalissimo metodo paranoico, che unisce l’inconscio al reale.

1994 – Fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita Roma-Udinese: una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 chili di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore.

2007 – Muore a Portofino, all’età di 91 anni, Leopoldo Pirelli.

2011 – Google nomina amministratore delegato il cofondatore, Larry Page, e paga una liquidazione di 100 milioni di dollari all’uscente Eric Schmidt.

1932 – Primo numero della Settimana Enigmistica: Dall’America passando per Vienna. Lungo questa direttrice sbarcò in Italia la mania di cruciverba e rebus entrando tutti i fine settimana nelle case di milioni di italiani.

Nati

Sei nato oggi? Per tua fortuna una innata autorevolezza sorregge tutte le tue scelte e fa di te una persona di cui ci si fida ad occhi chiusi. Nel lavoro ti verranno spesso affidati incarichi importanti e delicati, che saprai svolgere al meglio. La tua tendenza a dettar ordini e a vederli subito eseguiti, potrebbe però crearti qualche problema in amore, verso cui dovrai cercare di essere un po’ più morbido ed arrendevole.

1832 – Édouard Manet: Un grande maestro della pittura en plein air (all’aperto), fatta di pennellate rapide, di vivacità di colori e di una resa naturalistica della luce, e in ciò anticipatrice della corrente impressionista.

1783 – Stendhal: Annoverato tra i maggiori scrittori francesi dell’Ottocento, le sue opere figurano tra i classici della letteratura europea. Nato a Grenoble, nella Francia sud-orientale, e morto a Parigi.

Scomparsi oggi:

1989 – Salvador Dalí: Artista poliedrico e tra i più eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggior esponente della corrente surrealista. L’inesauribile estro che gli era peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura al cinema.

1744 – Giambattista Vico: Nato a Napoli (nell’odierna via San Biagio dei Librai, come ricorda una lapide lungo la strada), è considerato il più grande filosofo dell’epoca moderna, oltre ad essere ricordato come storico e giurista.

1944 – Edvard Munch: Noto come l’esistenzialista dei fiordi, con la sua pittura anticipò gli aspetti peculiari dell’espressionismo, di cui è considerato il padre. Nato a Løten, nel sud-est della Norvegia.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 23 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ una giornata piuttosto vivace! Una cosa bella del tuo segno e’ che riesce veramente a risalire la china anche quando tutti lo danno per spacciato, per perdente, ovviamente non e’ cosi, anzi le stelle di Febbraio mi dicono che se hai un progetto devi rivalutarlo, devi rimetterti in gioco. Questo e’ un cielo che aiuta a risalire la china anche in amore: alcune storie potrebbero brillare! Una persona a Sagittario, Acquario o Leone potrebbe esserti amica.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Da qui a meta’ Febbraio e’ bene rivedere tutti i conti! Sono convinto che sara’ necessario ‘tirare la cinghia’: anche le persone che hanno un’azienda che va bene economicamente, probabilmente entro un paio di mesi dovranno sedersi ad un tavolino, incontrare i soci e capire cosa fare. Se hai un’attivita’ dipendente e’ inevitabile che entro due mesi tu non sia costretto anche a chiedere delle garanzie. E’ un periodo di instabilita’ lavorativa e questo non ti piace proprio visto che vuoi sempre vivere di stabilita’.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Senti che c’e’ qualcosa di nuovo nell’aria! Tutti quelli che hanno iniziato una nuova sfida lavorativa saranno pronti all’azione. E se c’e’ qualcosa da chiedere, se in questo periodo puoi anche battere i pugni sul tavolo o semplicemente fare una proposta, agisci ora! Venerdi e sabato saranno giornate importanti e posso dire che tutta la prima meta’ di Febbraio viaggiera’ dalla tua parte.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Al momento per te e’ molto importante recuperare stabilita’ emotiva. Soprattutto quelli che si danno molto da fare sul lavoro, quelli sono molto razionali, spesso agiscono in questo modo, cercano di dimenticare, di sotterrare la propria emotivita’ per poi stare male. Non sei fatto per vivere solo di questioni teoriche hai anche bisogno di sperimentare emozioni, di parlare d’amore, e questa giornata aiuta in questo senso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Al momento stai affrontando molte sfide e sappiamo che diventi piu’ potente quando hai molti nemici o comunque quando sai che deve raggiungere un grande traguardo. Posso definirti un atleta: gli atleti si impegnano molto per raggiungere un certo traguardo e naturalmente ogni atleta sa che nel suo percorso trovera’ molti sfidanti. Ultimamente la sorpresa e’ stata quella di trovarsi accanto persone non leali e questo ha un po’ creato sbigottimento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Queste 48 ore possono essere importanti per parlare, per chiarire progetti, per identificare quali sono i grandi traguardi da tagliare in vista del futuro. Non posso dire che questo sia un periodo facile perche’ comunque c’e’ tanto da rimettere in gioco, c’e’ tanto da fare, pero’ voglio dare un incoraggiamento al tuo segno perche’ sai benissimo cosa fare!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): So che questa e’ una settimana pesante: devi ripartire da zero, devi trovare nuovi ideali, nuovi orizzonti, persino sistemazioni per quanto riguarda il lavoro. Questa giornata puo’ ancora creare piccole tensioni: io credo che sia molto importante non riversare sul partner e sulla famiglia certe provocazioni esterne.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se posso darti un consiglio, in queste 48 ore cerca di evitare sforzi, cerca di evitare complicazioni. Evita di parlare troppo e di essere un po’ aggressivo. Anche dal punto di vista verbale a volte ti piace mettere in gioco le tue emozioni e sfidare gli altri ma ora non sei al meglio e potresti risentire di un certo affaticamento, e questo ancor di piu’ se devi badare a tante cose, figli, casa e lavoro. Insomma, bisogna essere cauti!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se vuoi parlare di certe questioni importanti sara’ meglio che tu ti esprima entro venerdi, perche’ poi e sabato e domenica sembrano essere giornate un po’ piu’ sottotono. In ogni modo sarai comunque protagonista assoluto del prossimo mese di Febbraio. Nessun ostacolo, nessuna grande privazione, tuttavia pare che in questo momento ci siano persone che cercano di bloccare il tuo ‘fare’!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa continua ad essere una settimana pesante anche perche’ devi lottare contro certe persone che ultimamente non sono state certo di aiuto! Molti di voi hanno la sensazione di essere stati traditi, di lavorare per un’azienda che non ha la possibilita’ di offrire un futuro. Ci sono delle divergenze che quasi quasi riguardano piu’ te stesso che l’esterno!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): A volte senti di essere bloccato nei movimenti, e potrebbe anche essere vero, pero’ bisogna dire che spesso noi utilizziamo questa scusa quando non abbiamo voglia o forza di reagire. Certamente ci sono dei blocchi dall’esterno ma la volonta’ e’ tutto! Invito quelli che hanno delle buone idee e anche la voglia di innamorarsi a non limitare il proprio raggio di azione!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se devi parlare di cose importanti che riguardano la famiglia, la casa, come detto cerca di farlo tra giovedi e venerdi. Perche’ sabato e domenica la Luna sara’ dissonante e potrebbero tornare vecchie tensioni gia’ nate a Dicembre. Qui sono due le cose da fare: o devi dimenticare un amore e partire con un nuovo progetto sentimentale oppure se una storia e’ nata da poco devi cercare di capire fino a quando finira’ la fase di ‘rodaggio’.