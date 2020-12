Mercoledì 23 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 23 dicembre è il 357º giorno del calendario gregoriano (il 358º negli anni bisestili). Mancano 8 giorni alla fine dell’anno.

1339 – Simone Boccanegra viene eletto Doge della Repubblica di Genova.

1534 – Il Parmigianino viene ingaggiato da Elena Baiardi per affrescare la cappella nella chiesa di Santa Maria dei Servi.

1569 – Russia: lo zar Ivan IV fa incarcerare e strangolare Filippo II (metropolita di Mosca), capo della Chiesa ortodossa russa.

1796 – Congresso di Reggio Emilia: I territori occupati dalle truppe francesi di Bologna e Ferrara, Modena e Reggio proclamano la costituzione della Repubblica Cispadana.

1909 – Alberto I del Belgio diventa re.

1936 – L’Italia invia dei volontari in Spagna, durante la guerra civile per combattere contro i repubblicani.

1941 – Il sommergibile tedesco U 559 affonda il piroscafo Shuntien ad Est di Tobruch causando circa un migliaio di vittime tra i quali numerosi prigionieri di guerra, in maggioranza italiani.

1961 – Disastro ferroviario della Fiumarella: un vagone ferroviario precipita da un viadotto sulla Ferrovia Cosenza-Catanzaro causando la morte di 71 passeggeri.

1968 – Lanciata la missione Apollo 8 con a bordo i primi uomini ad orbitare intorno alla Luna.

1978 – Disastro aereo a Punta Raisi. Un DC 9 si schianta in mare e muoiono 108 persone.

1979 - Unità militari dell'Unione Sovietica occupano Kabul, la capitale dell'Afghanistan.

1984 - Italia, San Benedetto Val di Sambro: il rapido 904 Napoli – Milano, un treno carico di passeggeri, in gran parte in viaggio per le vacanze natalizie, viene devastato dall’esplosione di una bomba. Al termine dei soccorsi si conteranno 15 morti e più di 100 feriti. L’attentato segna l’ingresso della mafia nel teatro dello stragismo di stato.

1987 – Il CNR registra il primo dominio internet italiano: cnr.it

1997 – Jorn Barger, un commerciante statunitense appassionato di caccia, decide di aprire una propria pagina personale per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby, pubblica il primo blog.

2007 – In Nepal viene abolita la monarchia e la nazione diventa una repubblica federale con a capo il primo ministro

2008 – Un terremoto colpisce le zone di Parma e Piacenza, nessun ferito ma tanti danni agli edifici storici e antichi. Il terremoto è stato seguito da tantissime scosse di assestamento avvertite in tutto il nord Italia.

1984 – Strage di Natale: Sono da poco passate le 19 e il Rapido 904 – partito da Napoli e diretto a Milano – vede davanti a sé la grande galleria dell’Appennino, che con i suoi 18 km collega Bologna a Firenze.

1913 – Istituita la Federal Reserve: All’indomani della grave crisi finanziaria del 1907, che mise in ginocchio il sistema bancario americano, un gruppo di finanzieri, noto come Club di Jeckyll Island, sostenne la necessità di un organismo centrale che garantisse la stabilità del dollaro e fungesse da supervisore del sistema bancario nazionale.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di spirito indagatore e scientifico e, nello stesso tempo, sei attirato da tutto ciò che è occulto e misterioso. Hai ottime possibilità di riuscita nel campo della medicina alternativa, ma evita di farti attrarre dal fascino dell’esotico e ricorda che lunghi soggiorni all’estero possono essere, per te, particolarmente pericolosi. In amore scegli la stabilità e ricordati sempre di dimostrare al partner quanto lo apprezzi.

1916 – Dino Risi: Regista tra i più rinomati in Italia e all’estero, è ricordato come uno dei padri della commedia all’italiana. Nato a Milano e morto a Roma nel 2008.

1967 – Carla Bruni: Dalle passerelle internazionali all’Eliseo, proseguendo sulle note della chanson di cui è una delle principali interpreti contemporanee. Nata a Torino, modella e attrice.

Ariete. E’ arrivato il momento di fare chiarezza e di mettere ordine. Buone notizie per l’amore, ma in ambito professionale ci sono delle perplessità. Non ti scoraggiare perché tanti problemi si risolveranno nel 2021.

Toro. Settimana che parte in modo frenetico, ma l’anno nuovo sarà molto importante. Presto partiranno nuovi progetti, ma cerca di mantenere la calma se qualcuno non condivide le tue idee. Non ha senso arrabbiarsi. In amore hai voglia di vederci chiaro, non perdere tempo e approfitta di questo cielo!

Gemelli. C’è un pò di agitazione in ansia ed è arrivato il momento di rialzarsi e di riprendersi dopo una questione economica o problemi fisici che vi hanno colpito in queste settimane. Non essere polemico e allontana i cattivi pensieri. In amore mantieni la calma ed evita le discussioni inutili che non portano da nessuna parte!

Cancro. Il Natale si avvicina e in questo periodo siamo tutti più buoni. Cielo promettente anche per l’amore, nuove emozioni in arrivo.

Leone. Hai bisogno di ritrovare l’energia di sempre. Sei alla ricerca di tranquillità e serenità. Se devi risolvere qualcosa in amore, approfittane e fallo venerdì. C’è aria di cambiamenti!

Vergine. Cerca di essere paziente e di mantenere la calma perché potresti arrivare a discutere con qualcuno. Pesa bene le parole, a volte possono ferire e potresti non accorgertene!

Bilancia. Ti sei lasciato andare alle emozioni e hai tanta voglia di amore. Sono giorni intensi e l’oroscopo è ottime specie per famiglia e relazioni con gli altri. Buone notizie per i sentimenti, presto farai un incontro intrigante!

Scorpione. Sei molto agitato e le cose sembrano non andare per il verso giusto, pare che tu ti senta in balia degli eventi. Cerca di riflettere, di capire cosa non va nella tua vita e di mantenere la calma. Evita le polemiche!

Sagittario. Stai per vivere nuove emozioni, puoi tirare un sospiro di sollievo. Le stelle promettono bene anche in amore, puoi lasciarti andare. Fertilità e creatività in arrivo.

Capricorno. Allontana i cattivi pensieri e pensa ai grandi progetti. Qualcuno è in crisi, ma bisogna vedere come stanno realmente le cose. Se c’è confusione nella tua testa, non temere: presto farai chiarezza. L’amore torna vincente!

Acquario. Grandi emozioni in arrivo, lasciati andare all’amore. I giorni attorno al Natale sono buoni e promettenti. Giorni importanti anche per nuovi incontri e amicizie!

Pesci. Più si avvicina il Natale e più sei nostalgico: mantieni la calma e cerca di non pensare troppo a quello che non è possibile avere! Presto tutto si risolverà!