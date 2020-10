Giovedì 22 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 22 ottobre è il 295º giorno del calendario gregoriano (il 296º negli anni bisestili). Mancano 70 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

1797 – Nel cielo sopra Parigi, André-Jacques Garnerin esegue il primo lancio con il paracadute di cui si abbia notizia

1866 – Seconda giornata di voto del plebiscito delle province venete e quella di Mantova per l’annessione al Regno d’Italia, a seguito della terza guerra di indipendenza

1895 – Incidente ferroviario della stazione di Parigi Montparnasse: il treno SNCF proveniente da Granville entra nella stazione di Parigi Montparnasse senza frenare causando uno dei più spettacolari incidenti ferroviari della storia. Le cause dell’incidente sono ancora ignote.

1942 – Seconda guerra mondiale: gli alleati compiono un devastante bombardamento sulla città di Genova che si protrae per tutta la notte uccidendo parecchie centinaia di civili, spazzando via gli antichi sestrieri e annientando patrimonio artistico della città. Viene rasa al suolo la Galleria delle Grazie e i 354 rifugiati al suo interno.

1943 – Seconda guerra mondiale: la RAF compie una serie di incursioni aeree sulla città di Kassel, in Germania, uccidendo 10.000 abitanti e lasciandone senza tetto 150.000 (su un totale di 236.000)

1962 – Crisi dei missili di Cuba: Il presidente statunitense John F. Kennedy annuncia che gli aerei spia americani hanno scoperto armi nucleari sovietiche a Cuba, e che ha ordinato un blocco navale sull’isola

1964 - Jean-Paul Sartre ottiene il Premio Nobel per la letteratura, ma lo rifiuta

1966 – Le Supremes diventano il primo gruppo musicale femminile ad ottenere un album in cima alle classifiche di vendita negli USA (Supremes a Go-Go)

1978 – inizia il pontificato di papa Giovanni Paolo II

2008 – Il telefono HTC Dream, primo dispositivo a montare un sistema operativo Android, viene messo in commercio negli Stati Uniti

2009 – Microsoft rilascia il suo nuovo sistema operativo, Windows 7.

Nati il 22 ottobre

1966 – Valeria Golino: Nata a Napoli, da un germanista italiano e una pittrice greca, ha iniziato la carriera di attrice ad Atene per poi approdare in Italia, scoperta dalla regista Lina Wertmüller.

1913 – Robert Capa: Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre e con le sue foto ha raccontato i vent’anni che più hanno segnato la storia dell’Europa e del mondo intero.

1968 – Shaggy : All’anagrafe è Orville Richard Burrel, ma per gli amici (a cui si deve il soprannome, ispirato all’omonimo personaggio di Scooby Doo) e i fan è Shaggy. Nativo di Kingston.

1919 – Doris Lessing : Fedele testimone del proprio tempo, è stata una scrittrice di grande passione civile che non ha mai mancato di prendere posizione sulle grandi questioni del secondo Novecento.

Franz Liszt (1811)

Timothy Leary (1920)

Scomparsi oggi:

1986 – Albert Szent-Györgyi (33 anni fa): Un’istituzione nel mondo scientifico ungherese, cui diede lustro con i suoi studi sull’acido ascorbico, meglio noto come vitamina C. Nato a Budapest e morto a Woods Hole (Massachusetts) nell’ottobre del 1986.

Paul Cézanne (1906)

Santi del giorno: San Giovanni Paolo II (Papa Karol Józef Wojtyła)

San Donato di Fiesole (Vescovo)

San Bertario di Montecassino (Abate e Martire)

Feste e ricorrenze: Italia – Giornata del teatro

Sei nato oggi? Se c’è una cosa che non sopporti, è che ti si dica cosa devi fare. Sei impetuoso, impulsivo, sostenuto da una eccezionale forza di volontà e sei convinto di avere sempre ragione. La tua carica è tale che, il più delle volte, riesci a sbaragliare tutti gli ostacoli. In amore sei irresistibile, ma cerca di tenere a freno la gelosia.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 22 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Vero, oggi la Luna si farà parecchio sentire con il suo modo di voler accendere e stimolare tutte quelle cose che ti fanno fatica, con cui ti misuri ogni giorno. Per fortuna, però, il Sole non è più in opposizione, insomma non devi dimostrare più niente, sei libera di agire come preferisci.

Toro

Da oggi il Sole entra in opposizione, chiedendoti un piccolo sforzo in termini di entusiasmo, di calore verso le persone vicine, verso chi ami. Intanto la Luna ti farà capire di avere ragione riguardo a qualcosa che ti contrappone a qualcuno. Sai di non aver sbagliato, di non aver fatto errori.

Gemelli

Sembra essere un giorno destinato a riportare un po’ di serietà e di senso di responsabilità nel tuo presente. Un momento in cui dovrai cercare di diminuire gli spazi dedicati alla leggerezza per poi impegnarti con qualcuno, per dare una mano a chi si sta dando da fare. Hai bisogno di fatti, un po’ meno di sogni.

Cancro

Interessante questa Luna che oggi passerà in rassegna tutti i pianeti in opposizione, che ti aiuterà a dare precisamente un peso e un’importanza alle cose del presente per poi smettere di avere fretta, per decidere di calare un po’ con la premura. Intanto il Sole si fa amico delle tue energie migliori.

Leone

Da oggi il Sole – al quale tu sei particolarmente sensibile – entra in quadratura, con effetti speciali per il Leone. Avrai infatti più voglia e bisogno di stare vicina alle cose di casa, di occuparti delle persone che ami, di quelle cose che fanno parte della tua sfera affettiva reale. Parla, capisci.

Vergine

Sarà un giovedì in cui la Vergine davvero riuscirà a raccontare meglio ciò che sente, a condividere pensieri e sensazioni con un certo coraggio, senza fretta e senza paura di dire la verità. Perché oggi le emozioni ti aiuteranno, ti faranno vivere ogni cosa in modo facile, deciso, leggero.

Bilancia

Ciao Sole, mi mancherai. La nostra stella passa a un altro segno, calano così leggermente le tue energie, la tua voglia di esserci e di impegnarti con il presente. Ma sarà un’ottima occasione per provare a guardarti più da vicino, per capire che cosa puoi fare, quali sono le vere promesse del cuore.

Scorpione

Benvenuto Sole, stella che inizia ufficialmente la tua stagione, il tuo momento. E, per festeggiarti, anche la Luna proverà a rendere speciale il giorno, rendendoti sempre capace di affrontare ogni argomento, di dire comunque quello che pensi e che è importante saper condividere.

Sagittario

Sarà una giornata dalle energie piuttosto chiare, solide, un tempo che avrà un messaggio molto chiaro per il Sagittario. Sentirai infatti il bisogno di tornare al presente, di mettere meno pensiero o attenzione verso il futuro per tornare a occuparti delle cose pratiche, attuali, quelle che avevi forse dimenticato.

Capricorno

Oggi la Luna sarà nel tuo segno per amplificare e ribadire tutte quelle grandi energie che vivono ancora in Capricorno. Per questo avrai bisogno di guardare da vicino alle promesse del momento, facendolo però con coraggio, con la giusta energia. Senza esagerare mai con niente, senza andare oltre i limiti.

Acquario

Da oggi il Sole brilla nel punto più alto del tuo cielo, ed è impossibile da nascondere. Per questo dovrai occuparti più da vicino di qualcosa che abbia un peso e un’importanza speciali, per questo dovrai accettare che qualcuno faccia parte del momento, che ci sia chi possa avere qualcosa da dire.

Pesci

Sarà un giovedì carico, intenso, un tempo che però ti piacerà perché saprà accendere in te emozioni e passioni. Succederà grazie a un Sole (che diventa amico) in grado di farti sognare. Ma anche di quella Luna che ti farà vedere, da vicino, le promesse del futuro, che ti farà credere e sperare nelle cose migliori.

