Oggi 22 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Ariete. Chi è solo dovrebbe cominciare a guardarsi attorno, anche un amore occasionale può regalare serenità. Nel lavoro stai molto attento a quello che accade in questi giorni. Potrebbe arrivare una collaborazione o una promozione.

Toro. Le coppie che vogliono formare una famiglia o magari convivere potrebbero dovere risolvere un problema domestico. Nel lavoro chi apre una vertenza forse sta commettendo un piccolo errore di valutazione.

Gemelli. Venere è già favorevole e lo sarà fino alla fine di luglio! Nel lavoro, con il Sole attivo, non mancherà la voglia di rimettersi in gioco.

Cancro. La Luna è nel tuo segno zodiacale, è il momento di affrontare con determinazione alcune situazioni che ti hanno creato problemi. Nel lavoro le tue idee sono messe in discussione.

Leone. Oggi le stelle sono un po’ ambigue, la giornata di mercoledì però sarà di buon auspicio per una riconciliazione. Nel lavoro non sembra il giusto momento per nuovi progetti. Bisogna avere un po’ di pazienza.

Vergine. Metti in chiaro quali sono i tuoi propositi sennò potresti rischiare di passare un fine settimana accigliato. Nel lavoro è una giornata faticosa ma le scelte che fai in questo periodo possono portare a grandi risultati.

Bilancia. Oggi Luna e Venere sono contrarie. Le coppie più in crisi saranno portate a discutere in questo fine settimana. Nel lavoro è probabile che ci saranno nuove proposte.

Scorpione. La Luna è favorevole, con stelle così interessanti è difficile restare soli. Prudenza però con i familiari che potrebbero non essere d’accordo con te. Nel lavoro restano aperte ancora delle polemiche, sempre con le stesse persone.

Sagittario. Periodo favorevole per gli incontri: giornate speciali saranno il 24 e il 25. Nel lavoro la giornata promette meglio del previsto: se hai un’attività indipendente potresti anche ricevere una bella notizia.

Capricorno. Questa giornata non è proprio la migliore per l’amore. La Luna e il Sole sono dissonanti. Nel lavoro i nuovi progetti possono completarsi entro la fine dell’anno, ci vuole pazienza.

Acquario. Stelle favorevoli per i sentimenti quelle di oggi e domani, poi arriveranno giornate più complesse. Nel lavoro se hai un’attività commerciale nel giro di pochi mesi potresti trovare finalmente serenità.

Pesci. In questo periodo sei molto più stabile emotivamente: potresti provare a buttarti in un amore. Nel lavoro è importante trovare un accordo, anche se certe cose non possono mediarsi.

Almanacco

Il 22 marzo è l’81º giorno del calendario gregoriano. Mancano 284 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Benvenuto Scotivoli (Vescovo)

Etimologia: Benvenuto, nome augurale diffusosi solo a partire dall’epoca medioevale, trae origine dal latino “Benvenutus”, derivante a sua volta dalla radice ebraica “barak,” “salutare, benedire”.

Nati 22 marzo

Sei nato oggi? Un raffinato buon gusto e innegabili capacità creative, soprattutto nella letteratura e nella poesia, ti aprono le porte del mondo artistico. In amore sei un entusiasta e a volte prendi decisioni affrettate, dettate dall’impulsività, di cui poi ti penti. Quando incontrerai però l’anima gemella non avrai più dubbi e ti rivelerai fedelissimo.

1921 – Nino Manfredi: Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano, e non solo, nobilitando il genere della “commedia”, di cui è stato uno dei principali interpreti con Sordi, Gassman e Tognazzi.

1599 – Antoon van Dyck: Pittore e ritrattista legato alla corrente barocca, fu tra i maggiori esponenti dell’arte fiamminga in Italia. Nato ad Anversa, in Belgio, e morto a Londra nel dicembre del 1641.

Accadde Oggi

1450 – A Milano si insedia Francesco Sforza, ricevendo nell’Arengo lo scettro, lo stendardo con la vipera viscontea e l’aquila imperiale, il sigillo e le chiavi della città

1457 – Johannes Gutenberg completa la stampa del primo libro: la Bibbia

1796 – Stato Pontificio, Roma: prende servizio il boia Mastro Titta, al secolo Giambattista Bugatti: nella sua carriera arriverà a 516 il totale tra suppliziati e uccisi

1832 – Johann Wolfgang von Goethe : Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar nel marzo del 1832, è stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca.

(Maizena) 1848 – Regno Lombardo-Veneto, Milano: nella battaglia di porta Tosa vengono messe in fuga le truppe austriache al comando del maresciallo Radetzky, hanno termine le cinque giornate di Milano.

1872 – L’Illinois è il primo stato americano ad applicare il diritto di uguaglianza sul lavoro fra uomini e donne

1885 – Re Umberto I posa la prima pietra del Vittoriano

1888 – Nasce la English Football League

1909 – a Desenzano del Garda è inaugurata la linea ferroviaria per il porto

1933 – Dachau, il primo campo di concentramento nazista, viene aperto

1959 – Italia: incidente sulla diga del Lago di Pontesei, anticipazione del disastro del Vajont

1960 – Arthur L. Schawlow e Charles Hard Townes brevettano il primo Laser , versione ottica del Maser

, versione ottica del Maser 1963 – Viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles , Please Please Me

, Please Please Me 1973 – Kuwait/Iraq: Il governo kuwaitiano fa arrestare migliaia di iracheni: verranno usati come ostaggi per costringere i soldati di Bagdad abbandonare il giacimento petrolifero di Rumaila

2016 – Bruxelles: Un attentato terroristico colpisce la capitale del Belgio, con un bilancio di 35 morti e 340 feriti.

2017 – Londra: Un attentato terroristico colpisce la capitale del Regno Unito, con un bilancio di 6 morti e 50 feriti.

1963 – Esce il primo album dei Beatles: intitolato Please, please me, dall'omonimo singolo balzato ai vertici delle classifiche, l'album uscì il 22 marzo del 1963 con in copertina l'immagine dei "Fab four" ritratti nella tromba delle scale degli "studios". Quattordici i brani contenuti che, da I Saw Her Standing There a Twist and Shout, portavano una carica esplosiva nel sound e nei testi.