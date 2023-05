Oggi 22 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, oggi è una giornata da dedicare all'amore. Sul lavoro dovrete tirare fuori le vostre doti diplomatiche per evitare litigi con colleghi.

Toro - Cari toro, in amore state attenti perché oggi si rischia il litigio. Sul lavoro affidatevi alla vostra ironia e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Gemelli - Cari gemelli, questa giornata è ideale per vivere i sentimenti al massimo, cercate di fare qualcosa di bello con la vostra metà. Sul lavoro se siete dei creativi avrete fortunata.

Cancro - Cari cancretti, in amore potrebbero esserci dissapori, soprattutto con qualcuno. Sul lavoro aspettatevi belle novità entro giugno.

Leone - Cari leoncini, oggi siete un po' polemici, soprattutto con il partner ma cercate di non esagerare con le parole. Sul lavoro avete una bella energia e voglia di fare e i capi lo noteranno e apprezzeranno.

Vergine - Cari vergine, è tempo di attendere, dalla prossima settimana il cielo è favorevole per nuovi progetti amorosi. Sul lavoro aspettatevi qualche cambiamento.

Bilancia - Cari bilancia, in amore non è il periodo di buttarsi a capofitto in una nuova relazione, meglio essere cauti. Sul lavoro c'è ancora un po' di confusione ma ma presto andrà meglio.

Scorpione - Cari scorpioncini, bella questa giornata per l'amore e per chiarire i vostri dubbi con il partner. Sul lavoro mettetevi in gioco in qualcosa di nuovo.

Sagittario - Cari sagittario, aspettatevi belle emozioni e se c'è qualcuno che vi piace dichiaratevi. Sul lavoro siete molto stanchi ma presto avrete grandi soddisfazioni.

Capricorno - Cari capricorno, avete la luna dalla vostra parte oggi quindi uscite e state in mezzo alle persone perchè potreste incontrare l'anima gemella. Sul lavoro le occasioni per fare il salto di qualità non mancheranno.

Acquario - Cari acquario, questo è un periodo un po' confuso per l'amore ma con il tempo andrà meglio. Sul lavoro attenzione ai malintesi con i colleghi, meglio dosare bene le parole.

Pesci - Cari pesciolini, il cielo favorisce i sentimenti ma attenzione a non ricadere in storie passate. Sul lavoro non affaticatevi nel fare troppe cose, dedicatevi all'essenziale e portate avanti solo i progetti in cui credete.

Almanacco

Il 21 maggio è il 142º giorno del calendario gregoriano. Mancano 223 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Santa Rita da Cascia (Vedova e Religiosa)

Etimologia: Rita, dal greco “margarites” cioè perla, “Margarita” è un diffuso personale romano. Ancora oggi, le perline di vetro di Murano vengono chiamate “margheritine”.

?Nati 22 maggio

Sei nato oggi? Sei dolce e contemplativo; la gara per emergere, il successo a tutti i costi, non fanno per te. Lasci che a correre siano gli altri e ti dedichi ai piaceri dell’arte: poesia, musica e canto. Il tuo talento in questi campi è spiccato e potrai, senza gran fatica, metterlo a frutto con profitto. In amore orientati verso rapporti tranquilli e duraturi.

1924 – Charles Aznavour : Idolo della musica francese, è considerato l’ultimo grande chansonnier, noto anche come il “Frank Sinatra della Francia”. Parigino doc.

1885 – Giacomo Matteotti : Figura simbolo dell’antifascismo e politico di idee socialiste, il suo nome è il settimo più ricorrente nella toponomastica d’Italia. Nato a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo.

1970 – Naomi Campbell: Icona del mondo della moda e delle celebrità internazionali, è la modella di colore più famosa della storia, per la prestigiosa rivista People tra le 50 donne più belle.

Scomparsi oggi

1885. Muore a Parigi Victor Hugo, poeta, drammaturgo, scrittore. L’uscita di “Ernani” segna convenzionalmente l’inizio del romanticismo in Francia. Nel 1831 viene pubblicato “Notre Dame de Paris”, primo grande romanzo, affresco di una Parigi medievale e della sua cattedrale gotica. Nel 1862 “I Miserabili”, opera colossale fra le più lette del suo secolo.

1988. Muore a Roma Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano, il partito nato nel dicembre 1946 dalle ceneri del fascismo. Negli anni ’40 Almirante aveva collaborato alla rivista “La difesa della razza”.

Accadde Oggi

Brevettato l'aeroplano, patto d'acciaio Italia Germania, viene inaugurata la torre più alta del mondo, muore l'autore dei Promessi Sposi.