Venerdì 22 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 22° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 343 giorni.

Santi del giorno: San Vincenzo di Saragozza (Diacono e Martire) protettore dei vinai.

Etimologia: Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”. Celebre fu il compositore dell’Ottocento Vincenzo Bellini. La sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parte dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Accadde Oggi

1506 – Arriva a Roma il primo contingente di Guardie Svizzere, composto da 150 uomini

1771 – La Spagna cede le isole Falkland al Regno Unito

1840 – I coloni britannici raggiungono la Nuova Zelanda

1901 – Edoardo VII diventa re dopo la morte della madre, regina Vittoria del Regno Unito

1911 – Inaugurazione dello Stadio del Genoa (poi dal 1933 denominato Stadio Luigi Ferraris), il più antico stadio italiano, a tutt’oggi in uso

1957 – L’esercito israeliano si ritira dalla penisola del Sinai (aveva cercato di invadere l’Egitto il 29 ottobre 1956)

1980 – Andrei Sakharov viene arrestato a Mosca

1983 – Björn Borg lascia la sua carriera nel tennis dopo aver vinto consecutivamente cinque tornei di Wimbledon

1984 – Viene presentato il primo computer Apple Macintosh, con uno spot durante il XVIII Superbowl

1987 – Il politico della Pennsylvania Budd Dwyer si suicida in diretta televisiva

1998 – Theodore Kaczynski (alias Unabomber) si dichiara colpevole e accetta la condanna all’ergastolo

2006 – Evo Morales, eletto con oltre il 53% dei voti, diventa il primo Presidente indio della Bolivia

1944 – Gli Alleati sbarcano ad Anzio: Nella notte del 22 gennaio l’esercito alleato diede vita a un’imponente operazione militare che si rivelò ben più ardua del previsto, causando migliaia di perdite tra le file dei “liberatori”. Lo sbarco di Anzio (nel Lazio), noto anche come Operazione Shingle, venne ricordato come una delle fasi più drammatiche della Seconda guerra mondiale combattute sul territorio italiano.

Nati

Sei nato oggi? Hai uno spirito sensibile e una vera predisposizione per l’arte, la letteratura, gli studi umanistici. Una professione che abbia a che fare con questi tuoi interessi ti consentirà di esprimere al meglio le tue doti e di raggiungere una buona posizione. In amore sei un po’ troppo timido. Più iniziativa ti aiuterà a incontrare la tua anima gemella.

1775 – André-Marie Ampère: Il suo nome è impresso nella storia dell’elettromagnetismo ed inciso sul ferro della celebre Torre Eiffel. Nato a Poleymieux-au-Mont-d’Or (Francia) e morto a Marsiglia nel 1836.

1891 – Antonio Gramsci: Intellettuale tra i più eminenti del secolo scorso, fu il principale ideologo, oltre che co-fondatore, del Partito Comunista Italiano. Nato ad Ales, in provincia di Oristano, e morto a Roma.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 22 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa e’ una giornata ancora forte: il passaggio della Luna nel segno lo certifica! Poi ricordo che da martedi il Sole ha iniziato un bel transito che puo’ portare anche diverse agevolazioni. Cosi questa ultima parte di Gennaio predispone a quella buona energia che poi sara’ una costante da Febbraio in poi. Consiglio di non sottovalutare progetti e incontri, consiglio di pensare all’amore perche’ in questo momento hai bisogno di sfidare il destino. Se una storia non ha piu’ mordente, non e’ piu’ piacevole, potresti decidere di cambiare rotta!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Devi solamente stare un po’ attento alle finanze, alle questioni di carattere pratico, perche’ soprattutto da giovedi si legge nel cielo una certa agitazione in questo senso. Per i lavoratori autonomi, per tutti quelli che negli ultimi mesi hanno vissuto anche una crisi, devo consigliare pazienza! In realta’ anche chi lavora si sente a ‘tempo determinato’, non sa bene cosa andra’ a fare tra Aprile e Maggio

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei tra i segni piu’ forti anche in vista del mese di Febbraio. Sono contento per tutti quelli che sono stati male, perche’ sappiamo che Dicembre e’ stato un mese pesante: se hai avuto dei problemi ora ti senti meglio e da sabato 23 ancora di piu’! Abbiamo un oroscopo importante: Mercurio, Giove e Saturno favorevoli. E’ come se in questi giorni partissi per un nuovo progetto e avessi tante idee in mente.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): se hai digerito male, se non hai dormito bene, si puo’ dire che alcuni problemi che stai vivendo nella realta’ di tutti i giorni li stai ‘somatizzando’, parola che significa in qualche modo assorbire tensioni dall’esterno e far diventare queste ansie problemi fisici reali. In questi giorni consiglio un po’ di attenzione soprattutto in amore e nei rapporti di amicizia perche’ magari non e’ cosi ma potresti sentirti molto agitato!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Puoi vincere ogni sfida, tuttavia posso dire che dalla fine dell’anno scorso che ci sono strani movimenti e tu stesso potreste avere nuovi notato che alcune persone improvvisamente sono contro di te, o che magari per un problema fisico o personale hai dovuto fermarti, hai dovuto anche affrontare qualche piccola tensione. Non e’ il caso di strafare: io capisco che quando vuoi vincere una sfida metti in gioco tutto te stesso ma in questo periodo bisogna stare un po’ attenti anche per quanto riguarda gli sforzi fisici.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ora stai un po’ meglio: ricordo che questo inizio di Gennaio e’ stato pesante sotto il profilo fisico, e questo per due motivi: o perche’ ci sono stati problemi reali o perche’ semplicemente hai fatto troppo, hai chiuso il 2020 in maniera molto faticosa. Ricordo che rispetto ad altri segni, nell’ultimo anno il tuo e’ stato piu’ protetto e quindi non e’ escluso che tu abbia addirittura cavalcato l’onda, che il 2020, seppur molto difficile per le vicende che tutti conosciamo, sia stato per te invece quasi vantaggioso.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Pare che in questo periodo tu sia veramente molto pensieroso: e questo capita quando finalmente si ha l’occasione di fare un cambiamento ma si ha paura di ‘attivarlo’. Non devi avere paura anche perche’ Febbraio sara’ un mese importante! Tra l’altro, ricordo che al momento abbiamo Mercurio, Giove e Saturno in ottimo aspetto, quindi sei davvero molto forte: solo se il tuo ascendente e’ Leone, Scorpione o Toro potresti avere maggiori reticenze. In amore o sei dalla parte della persona che ti interessa oppure in questi giorni potresti dire basta. Sei molto risoluto!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potresti vivere qualche piccolo momento di agitazione. In questa giornata il tuo e’ un segno forte, ma ricordo anche che entro Febbraio dovrai chiudere situazioni inutili soprattutto dal punto di vista lavorativo. A volte senti di non farcela, in realta’ stai facendo troppe cose: e qui penso alle persone che hanno dei figli, che hanno un lavoro da portare avanti, che hanno mille impedimenti e magari sono anche piuttosto presi dalla mattina alla sera! Non c’e’ tempo per fare tutto, e lo stress e’ nemico!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Mi piace questo cielo di mercoledi specie per quanto riguarda gli incontri, le emozioni, l’amore. Siete di nuovo pronti ad innamorarvi! I piu’ spavaldi, anche se sono sposati, anche se convivono, potrebbero guardarsi attorno ma questo capitera’ solo ed esclusivamente nel caso che al proprio fianco ci sia una persona non molto calda! Hai bisogno di calore, hai bisogno di emozioni, hai bisogno di non privarti di quelle sensazioni che per te sono utili per vivere nuove amicizie e fare nuove esperienze.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Spesso ti rendi conto che nonostante le tue buone intuizioni e anche le direttive che impartisci a tutte le persone che hai attorno, non riesci a superare certi ostacoli proprio perche’ non sei supportato abbastanza. E quando succede questo tendi ad isolarti. E’ probabile che gia’ da lunedi tu stia un po’ per conto tuo. Se qualche persona cara ti dice cosa hai fatto, perche’ te ne stai in un angolo, forse tu potresti rispondere ‘Sai benissimo perche’ mi comporto cosi’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Per te le innovazioni sono dietro l’angolo ma per fare si che questo oroscopo dia il meglio bisogna evitare di mettersi in una situazione di disagio, di giocare in difesa. Chi vuole rivoluzionare davvero la propria vita, chi deve iniziare nuovi percorsi, ora potra’ muoversi. Tra l’altro ricordo che ci sara’ una primavera molto importante, e gia’ a Febbraio riuscira’ a dare quegli equilibri, quelle emozioni, quelle pulsioni che poi saranno un dato di fatto, una strada da seguire anche nei prossimi mesi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Quelli che hanno due storie devono cercare di stare attenti perche’ a Dicembre c’e’ stata una forte crisi, in qualche caso addirittura una separazione o un momento di grave disagio: ora e’ opportuno fare chiarezza. Altri dalla fine del 2020 hanno iniziato una storia piu’ per gioco che per convinzione! Ma si sa che le storie piu’ belle a volte sono proprio quelle che iniziano in maniera occasionale e poi solo nel tempo diventano qualcosa di piu’.