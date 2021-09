Martedì 21 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 21 settembre il 264° giorno del calendario gregoriano. Mancano 101 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Matteo (Apostolo ed Evangelista) è il protettore di bancari, banchieri, contabili, esattori, ragionieri.

Etimologia: Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”, venne latinizzato in “Mattheus”.

Accadde Oggi

37 – Il Senato concede a Caligola il titolo di Padre della patria

1792. L’Assemblea nazionale in Francia vota l ‘abolizione della Monarchia .

assume la carica di presidente di turno delle . 1964: Malta ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1972: Viene impiantata nell’isola sarda Santo Stefano nell’arcipelago di La Maddalena una base statunitense di sommergibili nucleari;

1976. Viene assassinato a Washington l`ex ministro del governo di Salvador Allende Orlando Letelier . La sua auto, imbottita di esplosivo, viene fatta saltare in aria. Letelier del Solar è un diplomatico, un politico, e un attivista impegnato a combattere la dittatura di Augusto Pinochet.

assassinano a Torino , direttore del reparto pianificazione auto della Fiat 1990. Viene assassinato, Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” (38 anni), mentre percorre senza scorta la statale Agrigento-Caltanissetta. L’omicidio è opera di quattro sicari assoldati dalla Stidda, una organizzazione mafiosa agrigentina in contrasto con Cosa Nostra.

e passano le consegne alle autorità locali per il controllo sulla sicurezza. 2008- Secondo la rivista Forbes i musicisti che hanno guadagnato di più nell’anno sono i Rolling Stones: 88 milioni di dollari.

1924 – Inaugurata la prima autostrada del mondo: Vittorio Emanuele III in persona inaugura a Lainate la nuova «via per sole automobili» che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura Autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia.

1937 – Tolkien pubblica “Lo Hobbit”: Nelle intenzioni dell’autore doveva essere solo una favola per bambini, nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di grande sensibilità ed intuizione. Il tuo lavoro è basato sullo studio e la ricerca e, grazie all’impegno e all’intelligenza, potrà darti molte soddisfazioni. In amore la tua timidezza, che ti porta spesso a chiuderti in te stesso, può essere scambiata per indifferenza.

1947 – Stephen King: Un genio della letteratura horror-fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi, Stephen King è nato a Portland, nel sud del Maine. Ispirato da fobie e traumi vissuti in età infantile, fin da studente ha iniziato a scrivere racconti che avevano come elemento comune il rapporto tra paranormale e infanzia. Al primo romanzo Carrie (1974) sono seguiti numerosi bestseller, portati sul grande schermo da registi di chiara fama, quali Stanley Kubrick e Brian De Palma.

1923 – Sergio Zavoli: Annoverato tra i padri del giornalismo televisivo italiano, Sergio Zavoli nasce a Ravenna durante gli anni della dittatura fascista. Entrato in RAI a 24 anni, passa dalla radio allo schermo.

1973 – Filippa Lagerbäck: Biondissima e con gli occhi azzurri, più svedese di così non si può. Eppure l’Italia è diventata ormai la sua patria d’adozione.

1934 – Leonard Cohen: Con l’inconfondibile voce nasale e l’anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica.

Scomparsi

1860 – Arthur Schopenhauer: Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell’Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Nato a Danzica.

