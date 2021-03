Domenica 21 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: primo giorno di primavera, è la Giornata della Poesia, circumnavigata la Terra in pallone, prima attrice italiana a vincere l’Oscar, nasceva il grande pilota Ayrton Senna. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Il 21 marzo è l’80º giorno del calendario gregoriano. Mancano 285 giorni alla fine dell’anno.

Giornata mondiale della poesia

È convenzionalmente considerato il primo giorno di primavera.

Santi del giorno: Santa Benedetta Cambiagio Frassinello (Religiosa)

Etimologia: Benedetta, “Benedicuts”, participio passato del verbo latino “benedicere”, ovvero “benedetto da Dio”, ebbe larga diffusione sin tra le prime comunità cristiane. Oggi sta tornando nuovamente in auge.

Accadde Oggi

1413 – Enrico V diventa Re d’Inghilterra

1556 – A Oxford, l’Arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer è messo al rogo quale eretico.

1788 – Un devastante incendio distrugge buona parte di New Orleans

1871 – Otto von Bismarck diventa Cancelliere del Reich

1933 – Dachau, il primo Campo di concentramento nazista, viene completato

1935 – La Persia viene rinominata Iran

1963 – Chiude il penitenziario federale USA di Alcatraz situato su un’isola della Baia di San Francisco

situato su un’isola della Baia di San Francisco 1980 – Il presidente statunitense Jimmy Carter annuncia il boicottaggio degli Stati Uniti ai XXII° Giochi olimpici di Mosca in segno di protesta contro l’Invasione sovietica in Afghanistan

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones diventano i primi circumnavigatori della Terra in pallone aerostatico

aerostatico 2002 – In Pakistan lo sceicco Ahmed Omar Saeed è sospettato assieme ad altre tre persone del rapimento e dell’uccisione di un cronista del The Wall Street Journal

2006 – Viene fondato Twitter

2010 – Viene approvata la riforma del sistema sanitario statunitense (Obamacare) ideata da Barack Obama.

1956 – Prima attrice italiana a ricevere l’Oscar: Anna Magnani vinceva il premio Oscar come migliore attrice protagonista per “La rosa tatuata”. Si trattò di una notizia che scosse il mondo del cinema internazionale: fino ad allora infatti nessuna interprete italiana aveva vinto il prestigioso premio.

Nati

Sei nato oggi? Hai uno spiccato senso pratico e ottime capacità organizzative. La tua mente sistematica e analitica ti predispone allo studio della matematica, dell’ingegneria o dell’elettronica. Sei fin troppo sicuro di te stesso e a volte il tuo comportamento sfiora l’arroganza procurandoti antipatie che possono ostacolarti nella riuscita professionale. Potrai avere molti amori, ma la tua estrema indipendenza ti impedirà di vivere stabilmente con qualcuno.

1938 – Luigi Tenco: Personalità inquieta e imperscrutabile, è stato un cantautore prolifico e dalla grande vena crepuscolare. Nato a Cassine, in provincia di Alessandria, esordì nel 1959.

1931 – Alda Merini: La maggiore poetessa italiana del secondo Novecento, autrice di versi di rara intensità in equilibrio tra dolore e follia. Nata a Milano, in una famiglia di modeste condizioni economiche

1960 - Ayrton Senna: La vita è troppo breve per avere dei nemici Per tre volte è stato il più bravo di tutti ma poi un incidente mortale gli ha impedito di continuare a sfrecciare per i circuiti

Scomparsi

2012 – Tonino Guerra: Ricordato come il poeta del cinema, per le collaborazioni con grandi maestri della “settima arte”, la sua notorietà presso il grande pubblico televisivo era legata a un famoso spot in cui celebrava “l’ottimismo” della vita.

2013 – Pietro Mennea: Nato a Barletta, è stato un atleta, politico e saggista italiano, morto a Roma il 21 marzo 2013. Pietro Paolo Mennea è stato campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 21 marzo 2021. Eccoci, siamo arrivati a domenica!

Ariete. Se hai una persona a cui tieni e sei almeno un po ricambiato non tirarti indietro. Nel lavoro alcune situazioni vanno tenute sotto controllo: prudenza per 48h.

Toro. Nel pomeriggio le cose vanno un po’ meglio, con una persona del Cancro possono nascere polemiche. Nel lavoro cerca di programmare tutto, così da non ritrovarti a fare le cose di fretta.

Gemelli. Se nasce un nuovo amore o una nuova amicizia bisogna crederci: Venere finalmente è tornata attiva. Nel lavoro è un momento positivo per chi ha un’attività creativa.

Cancro. Oggi i nodi verranno al pettine, è il momento di affrontare i problemi. Se vivi una storia frastagliata ti troverai in balia degli eventi. Nel lavoro stai ancora aspettando una risposta.

Leone. Si avvicina un momento di forza: questa domenica esce con la Luna favorevole al mattino. Se sei single non rifiutare gli inviti. Nel lavoro metti da parte le preoccupazioni, è un periodo passeggero: tutto si risolverà presto.

Vergine. Venere da oggi non sarà più opposta: dall’oggi al domani però non si possono superare iris d’amore, però sei più disponibile ad accorciare le distanze. Nel lavoro stringi i tempi potrebbe essere il momento giusto per farsi valere.

Bilancia. Le uniche coppie che da oggi rischiano una risi sono quelle che hanno cercato di trovare in vano un equilibrio nelle ultime tre settimane. Nel lavoro è un periodo molto impegnativo ma Giove e Saturno sono favorevoli.

Scorpione. Il pomeriggio è migliore della mattinata per quanto riguarda l’amore. Nel lavoro le piccole complicazioni possono esserci ma saranno presto superate. Il tuo istinto ti indicherà la giusta direzione.

Sagittario. Il Sole inizia un transito favorevole nel tuo segno. Anche nel lavoro la giornata è positiva: non pretendere però troppo dagli altri, hai una carica di vitalità che a qualcuno attorno a te manca.

Capricorno. L’arrivo della primavera porterà a qualche indecisione, un’agitazione esagerata. Nel lavoro chiarisci bene i turni e le mansioni: così nulla sarà compromesso.

Acquario. E’ probabile che chi ha chiuso una storia non ci ripensi, anzi sia contento della libertà ritrovata. Nel lavoro se vuoi cambiare è importante evitare di prendere tutto di petto.

Pesci. La mattina è sottotono, il pomeriggio però va meglio anche per gli incontri. Nel lavoro le cose che fai partire oggi sono destinate a durare, gli ultimi dieci giorni di marzo favoriscono l’aspetto economico.