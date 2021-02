Domenica 21 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco: a Vo' prima vittima in Italia per Coronavirus, brevettata la macchina per cucire, Erika e Omar uccidono con 120 coltellate la madre e il fratello, nasce l’iPad, buon compleanno a Tiziano Ferro. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Almanacco del 21 febbraio. Alla fine del 2021 mancano 313 giorni.

Giornata nazionale del braille

Sant'Eleonora (Regina d'Inghilterra)

Etimologia: Eleonora, nome di origini incerte. Si ipotizzano diverse etimologie: dal greco èleos con il significato di “compassionevole”; dal provenzale Hellionor che significa “che ha pietà” , oppure dal germanico, dove la prima parte ali- significa “crescere”, mentre la seconda forse “luce”, per cui il significato sarebbe “cresciuta nella luce”. Celebri furono le numerose regine come Eleonora d’Aquitania e Eleonora di Provenza. Il nome è uscito dalla classifica dai primi 30 nomi femminili più amati in Italia a partire dal 2007, ma sono ancora più di 1000 all’anno le bimbe nate nel territorio italiano che vengono chiamate Eleonora.

Accadde Oggi

1431: Iniziano le udienze del processo a Giovanna d’Arco

1804: La prima locomotiva a vapore esce dalla fabbrica della Pen-y-Darren Ironworks in Galles

1842: John J. Greenough brevetta la macchina per cucire

1848: Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano il Manifesto del Partito Comunista

1878: Il primo elenco telefonico viene distribuito a New Haven (Connecticut)

1916- Inizia la battaglia di Verdun . Cerniera strategica della difesa francese, l’importante nodo ferroviario viene scelto dai tedeschi del generale von Falkenhayn per sferrare l’attacco finale contro i francesi. Questa famosa battaglia della “Grande Guerra” durerà dieci mesi e si risolverà in un’orrenda carneficina.

1935: A Parigi nasce la Lancôme, una marca di cosmetici

1947: A New York Edwin Land tiene una dimostrazione della prima “macchina fotografica istantanea“, la Polaroid Land Camera, ad un raduno della Optical Society of America

1952: Nel Regno Unito il governo Churchill abolisce le carte d’identità.

1953: Francis Crick e James Watson scoprono la struttura della molecola del DNA

1965: Malcolm X viene assassinato a New York da membri della Nazione dell’Islam

2010 – Viene presentato dalla Apple l’ iPad.

Viene presentato dalla Apple l’ 2012: L’eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti, scongiurando in questo modo il default della stessa.

2001- Novi Ligure. Erika De Nardo e Omar Favaro, entrambi minorenni, uccidono con 120 coltellate la madre e il fratello di lei. I due vengono condannati a 16 e 14 anni di reclusione.

2020 - il 21 febbraio a Vo' Euganeo Adriano Trevisan pensionato di 77 anni, muore per Covid. È considerata la prima vittima del coronavirus in Italia.. Era un piccolo impresario edile, aveva tre figli, tra cui l’ex sindaca di Vo’ Euganeo, Vanessa Trevisan. La morte di un uomo molto conosciuto in paese, sconvolge la comunità: abituale frequentatore di un bar del posto, aveva la passione delle carte. Trascorreva con altri pensionati pomeriggi e serate a "battere il fante" al Mio Bar e alla Locanda al Sole, non aveva avuto alcun contatto con la Cina, fino a quel momento elemento chiave per la diagnosi del coronavirus. Dopo la morte del 77enne, il sindaco di Vo' Giuliano Martini dispone la chiusura di scuole e attività economiche non essenziali, vietando, con una ordinanza, ai residenti si lasciare la propria abitazione, se non per lavoro. Martini chiede l'aiuto di gruppi di volontari per assicurare le scorte alimentari e di farmaci. I medici di famiglia vengono messi in quarantena, l'ospedale più vicino, a 30 minuti di macchina, è chiuso. Una cittadina di 3.270 abitanti vive da quel momento in isolamento. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha disposto che tutti i residenti di Vo' fossero sottoposti a test molecolare. Essere riusciti in una simile, prima, operazione di screening di massa è merito della lungimiranza del virologo dell'Università di Padova, Andrea Crisanti che, subito dopo la comparsa del virus sul territorio, aveva ordinato l'acquisto dei kit occorrenti per sottoporre a test la popolazione. Crisanti intuisce che occorre effettuare un nuovo test a distanza di due settimane dal primo, in caso di positività. Il suo lavoro ha fornito una visione iniziale sulla diffusione del virus. Il risultato dello screening a tappeto dà i suoi risultati: il 27 febbraio viene accertato che il 3% della popolazione è stato contagiato. Per Crisanti, il virus circola in città già dalla fine di gennaio.

Nati

Sei nato oggi? Sei molto generoso e possiedi, in modo del tutto innato, il gusto dell’ospitalità. Questa attitudine potrà aprirti una carriera nel settore alberghiero o comunque della ristorazione, dove avresti sicuramente molto successo. In amore ti orientarai verso un partner in grado di darti tranquillità e sicurezza affettiva e che riceverà da te mille cure ed attenzioni.

Celebrità nate in questo giorno:

1980 – Tiziano Ferro: Da timido cantante di provincia a popstar di caratura mondiale, la sua carriera è stata anche e soprattutto una crescita interiore che lo ha portato ad acquisire sicurezza di sé e del proprio talento.

Scomparsi oggi:

1965 – Malcolm X : Storico attivista e leader politico dell’America degli anni 50-60, ha rappresentato l’anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King.

1852- Muore a Mosca Nikolaj Vasiljevitch Gogol. Nato nel 1809 è tra i grandi maestro del Realismo russo. Tratto distintivo è la forte vena satirica e la capacità di raffigurare la mediocrità umana, forzandola in situazioni comico-grottesche.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio 2021 da astri.acotel.it. Eccoci, siamo arrivati a domenica.

Ariete. Una persona del Gemelli potrebbe darti il giusto suggerimento in amore in questi giorni. Nel lavoro se lavori con qualcuno che ti rappresenta (come un agente, ad esempio) potresti voler cambiare tutto. E’ tempo che vuoi ripartire da zero: buttati.

Toro. Attenzione alle situazioni che portano agitazione. E’ un periodo difficile per le coppie che negli ultimi mesi stanno avendo problemi. Nel lavoro se stai collaborando con qualcuno è possibile che dovrai discuterci.

Gemelli. Ecco un’altra giornata che sorride all’amore: la Luna è nel tuo segno ed è in buon aspetto a Venere, in arrivo emozioni sincere. Nel lavoro fare dei cambiamenti è piacevole però attenzione a creare troppa instabilità. Quando non sei sicuro sei nervoso, soprattutto se lavori in un ambiente già problematico di suo.

Cancro. Ancora poco e la Luna entra nel tuo segno: devi aspettare domani. Comunque ti senti già più emotivo, hai voglia di rimetterti in gioco. Il lavoro, se approcciato in maniera autonoma, è favorito ma comunque senti il bisogno di recuperare serenità interiore.

Leone. Questa domenica può riportare finalmente serenità in quelle coppie che non sono troppo sotto pressione. Nel lavoro sono molto favoriti i creativi anche se con Giove in opposizione mai scommettere il tutto per tutto; se qualcosa non va, meglio chiudere e ripartire altrove.

Vergine. Devi curare i rapporti in famiglia: soprattutto oggi vista la presenza dissonante della Luna. Nel lavoro non strafare, oggi vivila più come una giornata di riflessione, tutto sommato è domenica!

Bilancia. Se stai vivendo una storia importante questa domenica può portarvi ancora più lontano: ricorda che hai la Luna, Venere e altri pianeti favorevoli. Nel lavoro se oggi ti viene in mente un’idea non scartarla. Le persone che hanno contatti devono iniziare a sfruttarli.

Scorpione. Se una storia non sta andando o ultimamente sei stato un po’ giù ti consiglio di fermarti e riflettere su quel che sta accadendo. Nel lavoro devi gestire bene i turni e le situazioni che potrebbero portare polemiche.

Sagittario. Cerca di capire quello che provi! La Luna è sì in opposizione ma questa domenica può portare un po’ di comprensione. Nel lavoro preparati: a breve potresti compiere una scelta fondamentale per la tua vita.

Capricorno. Se una storia non va, forse è il caso di interromperla. Gli ultimi due giorni di febbraio saranno molto promettenti. Nel lavoro cerca di chiarirti con i tuoi colleghi, così da evitare situazioni di nervosismo.

Acquario. In questo momento, con la Luna favorevole, si possono fare discorsi importanti. Favorite le nuove relazioni! Nel lavoro se stai pensando ad un cambiamento cerca di muoverti con cautela. Il tuo successo personale comunque non si mette in discussione.

Pesci. In questo momento devi risolvere i piccoli problemi in amore. Nel lavoro se stai pensando ad un cambiamento prova a muoverti con cautela: quello che fai è sempre giusto, ma devi adattarti alle situazioni.