Lunedì 20 settembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 settembre il 263° giorno del calendario gregoriano. Mancano 102 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Candida (Martire a Cartagine)

Etimologia: Candida, il nome, già usato al tempo degli Antichi Romani, deriva dall’aggettivo latino candidus e significa “bianchissima, candida, bianca splendente”; in ambiente cristiano Candida fu ripreso nel significato di “pura”.

Accadde Oggi

1526 – Il cardinale Pompeo Colonna occupa con un esercito di 9.000 uomini la porta di San Giovanni in Laterano e Trastevere, costringendo Papa Clemente VII a rifugiarsi a Castel Sant’Angelo e lasciando che il Vaticano venga saccheggiato

1918. Sulle mani di padre Pio da Pietrelcina fanno la loro comparsa le stigmate, che ricordano le ferite del Cristo in croce. Quelle lesioni, da taluni considerate miracolose, da altri volontariamente procurate da padre Pio, saranno oggetto di indagini a partire dal 1919.

Sulle mani di da Pietrelcina fanno la loro comparsa le stigmate, che ricordano le ferite del Cristo in croce. Quelle lesioni, da taluni considerate miracolose, da altri volontariamente procurate da padre Pio, saranno oggetto di indagini a partire dal 1919. 1947. Nasce a Bagnara Calabra Domenica Berté. Con il nome d’arte Mia Martini debutta nel 1971 e, l’anno dopo, raggiunge il successo con “Piccolo uomo”. Successivamente si allontana dalle scene per farvi ritorno, trionfalmente, nel 1989, con “Almeno tu nell’universo”. Morirà il 12 maggio 1995. Per amici, fan, colleghi e per la sorella Loredana, era semplicemente Mimì. Per la storia della musica italiana Domenica Bertè, in arte Mia Martini, è stata una cantautrice tra le più raffinate di sempre.

1977: In Italia per la prima volta si avvia l'anno scolastico a settembre

1997 – Nasce Mtv Italia

1870 – La Breccia di Porta Pia: Dopo cinque ore di fuoco l’esercito del Regno d’Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, aprì un varco di 30 metri nelle mura Aureliane, accanto a Porta Pia. Attraverso questa breccia entrarono per primi nella città capitolina i bersaglieri, che al suono delle fanfare gridavano «W l’Italia!», sancendo così l’unificazione del Lazio con l’Italia e la fine del potere temporale dei papi

1946 – Prima edizione del Festival di Cannes: “Roma città aperta”, manifesto del neorealismo cinematografico italiano, fu tra i film premiati alla prima edizione del Festival di Cannes, organizzato dal 20 settembre al 5 ottobre all’interno del Casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra.

Nati

Sei nato oggi? Sei riflessivo, naturalmente portato ad approfondire sensazioni e acquisizioni mentali o spirituali. Il lavoro è per te solo una fonte di sostentamento, ma ti sentirai molto soddisfatto se potrai avere la fortuna di occuparti di filosofia, teologia ed insegnamento, dove darai il tuo massimo. In amore cerchi il meglio e se non incontrerai chi è in totale sintonia con te, sceglierai, serenamente, la solitudine.

1934 – Sophia Loren: Se si potesse dare un volto al cinema, tra le prime scelte ci sarebbe quello di Sofia Loren, famoso in tutto il mondo. Romana di nascita, Sofia Villani Scicolone, la reale identità, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana.

1984 – Belén Rodríguez: Argentina di Buenos Aires, è un personaggio popolare del mondo televisivo italiano, in cui opera come showgirl.

Oroscopo della settimana

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 20 al 26 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: Settimana difficile soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il tutto a causa di varie indecisioni e nuove responsabilità. Attenzione alla giornata di lunedì dal momento che sarete molto nervosi. Sul lavoro non sono consigliati cambiamenti repentini. Mercoledì la settimana inizierà a migliorare.

TORO: In amore hai voglia di chiarimenti, non si esclude un ritorno di fiamma. I cuori solitari si daranno da fare. Urano in transito nel tuo segno ti fa desiderare cambiamenti sul lavoro e sei pronto a rimettere in discussione il tuo ruolo. Venerdì una delle giornate migliori della settimana.

GEMELLI: Questa settimana finalmente l’amore procederà al meglio dopo la crisi che avete avuto la settimana scorsa. Chi è single potrebbe vivere un ritorno di fiamma. Sul lavoro sono in arrivo soddisfazioni.

CANCRO: Soffrirete un po’ sul lavoro poiché non riuscite a farvi apprezzare così come vorreste. In amore le cose invece procedono bene e se non avete paura a mettervi in gioco potreste ricevere comunque buone risposte dal partner. Da mercoledì può arrivare una risorsa in più.

LEONE: Sarete ancora pazzi d’amore ma fate attenzione a non dare adito a storie fallimentari. Importanti novità anche sul lavoro soprattutto ad inizio settimana.

VERGINE: Amici della Vergine per voi è arrivato il momento di definire una storia d’amore o di fare nuovi incontri. La giornata più importante per l’amore è quella di Venerdì, quindi ricordatevelo! Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene e la salute sarà più forte di prima a partire da giovedì grazie alla Luna.

BILANCIA: Attenzione per quanto riguarda il lavoro dal momento che potreste vivere qualche problema con i colleghi e i collaboratori. Settimana buona per l’amore dal momento che avete Venere nel segno. Buona tutta la settimana tranne la giornata di lunedì.

SCORPIONE: Settimana spezzata a metà la vostra dal momento che martedì e mercoledì saranno delle giornate faticose ma recuperere da venerdì. In amore andrà alla grande con Marte in ottimo aspetto che rafforza la sessualità e l’erotismo.

SAGITTARIO: Sarà molto importante per quanto riguarda l’amore dato che avete Venere positiva nel segno. Potete chiarire una situazione o troncare qualcosa che non vi piace più. Anche sul lavoro avrete qualche perplessità in meno e sono in arrivo nuovi accordi.

CAPRICORNO: Dovrete essere molto calmi e agire con cautele. Le cose infatti non stanno andando bene. In amore sarete molto indecisi e per questo motivo cercate di evitare i conflitti. Le cose non sono molto chiare nemmeno sul lavoro e in famiglia. Aspettate la giornata di martedì.

ACQUARIO: Ora avrete una marcia in più per quanto riguarda l’amore e l’amicizia. Ed in effetti avete le stelle favorevoli in amore. Avete volgia di un cambiamento sul lavoro. Settimana positiva tranne che per le giornate di martedì e mercoledì.

PESCI: Potreste avere qualche problema per quanto riguarda l’amore soprattutto per chi non ha il coraggio di cambiare una storia che non funziona. Attenzione anche sul lavoro a causa dei problemi finanziari.