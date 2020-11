Venerdì 20 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 novembre è il 324º giorno del calendario gregoriano (il 325º negli anni bisestili). Mancano 41 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Edmondo (Re e Martire)

Etimologia: Edmondo, deriva dall’antico termine sassone composto da “éad”, “ricchezza”, e “mund”, “protezione”, nel significato di “protettore di beni, colui che protegge i beni”. Diffuso nell’Europa del Nord sin dal Medioevo, entrò in Italia soprattutto grazie a opere quali “Re Lear” di Shakespeare o “il Conte di Montecristo” di Dumas.

Oggi è: La Giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: la ricorrenza commemora la data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia per la tutela dei minori.

Accadde Oggi

284 – Sale al potere l’imperatore romano Diocleziano

1492 – Ercole I d’Este accoglie a Ferrara gli Ebrei esuli cacciati dalla Spagna.

1820 – Una balena attacca la Essex (una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America (Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda)

1917 - Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di Cambrai – le truppe britanniche compiono degli iniziali progressi nell’attaccare le posizioni tedesche ma vengono poi respinti

1945 – Inizia il processo di Norimberga, contro 24 criminali di guerra nazisti della seconda guerra mondiale

1947 - La principessa Elisabetta sposa il Tenente Philip Mountbatten nell’Abbazia di Westminster a Londra.

1966 – Il musical Cabaret debutta all’Imperial Theatre di New York

1983 – Una stima di 100 milioni di persone vedono il controverso film televisivo The Day After – Il giorno dopo, che narra dell’inizio di una guerra nucleare

1992 – In Inghilterra, un incendio scoppia nella Cappella privata del Castello di Windsor, divampa per 15 ore e danneggia gravemente la parte nordoccidentale dell’edificio (l’indagine appurerà che il fuoco venne innescato da un riflettore venuto a contatto con una tenda per un lungo periodo di tempo)

1985 – Microsoft lancia la prima versione di Windows: Menu a discesa, barre di scorrimento e finestre di dialogo che attraverso l’impiego di un mouse accelerano e semplificano l’utilizzo dei programmi. Si presentava così Windows 1.0, l’innovativo sistema operativo messo in commercio dalla Microsoft a novembre del 1985.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 20 novembre sono combattenti nati e per questo finiscono per trovarsi coinvolti in battaglie di tutti i tipi, che non risparmiano le loro idee e la loro stessa personalità, spesso messa in discussione o sottoposta a esame. Portati alla polemica, mostrano a volte una certa ribellione anche negli affetti, benché siano in fondo estremamente leali verso la famiglia, gli amici o l’azienda per cui lavorano. Di solito è proprio il carattere estremo delle loro opinioni e il loro modo schietto di esprimerle che provoca un certo antagonismo: Poco inclini a smorzare i toni accesi, preferiscono senza dubbio combattere piuttosto che cedere.

1925 – Bob Kennedy: Settimogenito della potente, quanto sfortunata, stirpe dei Kennedy, è stato un protagonista della politica americana negli anni Sessanta.

1955 – Angela Finocchiaro: Milanese doc, è un volto popolare del cinema e della TV, dove lavora come attrice, distinguendosi per la versatilità nel destreggiarsi tra ruoli comici e drammatici.

1959 – Mario Martone: Contaminare teatro, letteratura, pittura e musica è la cifra distintiva del suo cinema fatto di film d’autore e di numerosi documentari.

Scomparsi oggi:

1952 – Benedetto Croce

1978 – Giorgio De Chirico: Nativo di Volos, in Grecia, viene ricordato come l’ideatore e il maggiore rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di venerdì 20 novembre 2020? Leggi l'oroscopo. Il mantra di oggi: nel dubbio non faccio

Ariete

Vero, oggi la Luna sposterà i tuoi pensieri e le tue energie in direzione del futuro, del destino, ma in modo strano, particolare. Perché nonostante una certa leggerezza nel guardare alle cose, succederà che tu non ti possa fidare troppo delle idee, rimanendo ferma, rinunciando a decidere. Nel dubbio astieniti.

Toro

Oggi una Luna altissima renderà ancora più chiaro un concetto, una verità. Ovvero che, nonostante un Mercurio che vorrebbe farti interagire con tutto e con tutti, promettendoti idee e iniziative, Urano ancora non ti rende abbastanza chiara o decisa per permetterti grandi cose. Rimanda le ambizioni.

Gemelli

Mercurio oggi sarà in quadratura alla Luna, raccontandoti una storia che si rivolge al cuore, parlandoti di emozioni. Dovrai insomma accettare ancora una volta (lo hai già fatto pochi giorni fa) che certe persone o situazioni non siano ancora pronte per cambiare, che qualcosa se la prenda comoda.

Cancro

Per colpa della Luna, questa potrebbe essere una giornata piuttosto ribelle, mai del tutto conciliante, mai veramente morbida. Succederà infatti che, occupandoti di qualcosa che riguarda una persona a te vicina, tu possa essere abbastanza critica (e a ragione) circa le reali possibilità di farcela.

Leone

Oggi avrai bisogno di raccontare, di condividere esperienze e pensieri, di non tenerti dentro ogni cosa. Soprattutto vorrai cercare di capire, insieme agli altri, se davvero puoi permetterti di cambiare qualcosa che non ti piace e non ti convince. Sai di dover reagire a tutto ciò che non ti consente di brillare.

Vergine

Peccato che oggi la Luna cerchi di rallentare e di complicare le tue parole, i tuoi discorsi. Perché qualcosa potrebbe forse impedirti di esprimere come vorresti i pensieri, e sarà solo un dettaglio, una piccola imperfezione, ma sufficiente a convincerti di fare attenzione. Rimanda a domani i dialoghi a cui tieni.

Bilancia

Forse oggi la Luna proverà a convincerti a rilassarti, a concederti un lungo weekend che inizi già di venerdì. Cercherà insomma di spingerti a non fare troppo, a indovinare meglio i limiti e le misure di una giornata che non potrà mai fare più di tanto, che non dovrà dimostrare nulla di speciale.

Scorpione

Sebbene per un attimo, oggi la Luna proverà a riaccendere il problema che hai con Urano, ovvero con tutte quelle cose che non succedono, con quelle persone che non cambiano, che ancora non reagiscono. Prova a capire meglio il perché, a indovinare possibili soluzioni o alternative. Non restare immobile.

Sagittario

Qualcuno oggi sarà chiaramente sensibile e insofferente verso ogni tipo di attesa, incapace cioè di esprimere la pazienza necessaria a non rendere così difficile il venerdì. Tu però non lasciarti coinvolgere, fallo prendendoti tutti i tempi che ti servono, accettando che ora la fretta sia qualcosa di inutile.

Capricorno

Non esagerare con l’attenzione e la cura per le cose pratiche, per tutto ciò che di concreto devi fare. Non farlo perché ti scontreresti comunque contro quelle realtà o logiche che non ti aiutano a fare ogni cosa. Accetta che ci siano regole e situazioni che remano contro, che non ti aiutano a ottenere tutto ciò che vuoi.

Acquario

Oggi ospiterai la Luna, accoglierai cioè le energie delle emozioni. Per questo il cuore vorrà sempre avere l’ultima parola, vorrà decidere per te. Luna che ti renderà scettica nei confronti di una logica che non ti convince, Luna che ti aiuterà a accettare i tempi di un presente che ancora non arriva.

Pesci

Giove lentamente ti allontana da certi dubbi, da certi pensieri che non ti aiutano di certo a vivere bene il presente. Meglio così, perché oggi qualcuno rischierebbe di farti sospettare, di non lasciarti troppo tranquilla a vivere il venerdì. Metti da parte le idee meno buone, vestiti di luce.