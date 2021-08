Venerdì 20 agosto: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 20 agosto è il ° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Bernardo di Clairvaux protettore di apicoltori, ceraioli e renaioli. San Bernardo da Chiaravalle monaco cristiano, abate e teologo francese dell’ordine cistercense, è il fondatore della celebre abbazia di Clairvaux.

Etimologia: Bernardo, nome franco dall’affascinante significato, deriva dal germanico “berno”, “orso”, unito ad “hardhu”, “valoroso”, ovvero “coraggioso come un orso”. Questo antichissimo nome barbaro ebbe grande diffusione, grazie al Santo che lo rese celebre.

Accadde Oggi

479 a.C. – La battaglia di Platea pone fine all’invasione persiana della Grecia, Mardonio viene messo in fuga da Pausania, il comandante spartano dell’esercito greco

1940 – Il rivoluzionario russo in esilio Lev Trockij è ferito mortalmente a Città del Messico da un sicario. Morirà il giorno dopo

1960 – Inaugurato l’aeroporto di Fiumicino: A meno di una settimana dalla XVII edizione delle Olimpiadi, Roma festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo urbanistico ed economico.

1968 – 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati, invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla Primavera di Praga

1991 - Dissoluzione dell’Unione Sovietica: più di 100.000 persone si radunano fuori dal parlamento sovietico protestando contro il tentato colpo di Stato per deporre il presidente Michail Gorbaciov

1998 - L’esercito statunitense lancia un attacco con missili cruise contro un presunto campo di addestramento di Al-Qaida in Afghanistan e contro una sospetta fabbrica chimica in Sudan, in rappresaglia contro gli attentati del 7 agosto alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania. L’impianto farmaceutico di al-Shifa, a Khartum, è distrutto nell’attacco

2009 – Bolt, record anche sui 200 m : Durante i Mondiali di atletica leggera di Berlino, dopo appena quattro giorni da quello sui 100, il grande campione Usain Bolt stabilisce il record mondiale sui 200 metri: 19″19 .

2018 – Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese

Nati

Sei nato oggi? I nati il 20 agosto possono essere mossi, perfino dominati per gran parte della vita, da avvenimenti del loro passato che sono stati tenuti segreti. I più coraggiosi dovranno risolvere questo mistero personale affrontandolo senza paura e lavorando per superarlo.

1948 – Robert Plant: Nato a West Bromwich, in Inghilterra, è un cantante, musicista e compositore tra i più osannati della musica rock. Dal 1968 al 1980, insieme con il chitarrista Jimmy Page, è stato voce e anima dei Led Zeppelin, con cui ha scritto la storia dei generi hard rock e heavy metal. Immortali, per gli amanti del genere, le note di “Whole Lotta Love”, “Stairway to Heaven” e “Kashmir”.

1936 – Carla Fracci: Nata a Milano, è una delle più importanti ballerine della storia.

1923 – Giorgio Albertazzi: Nato a Fiesole, in provincia di Firenze, è stato un noto attore e regista teatrale, interprete di numerosi film per il cinema e la TV.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 20 Agosto 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Potresti essere al centro di una polemica amorosa, ma anche lavorativa. Non lasciarti abbattere dalle opinioni altrui e vai dritto per la tua strada.

Toro: La giornata, per quanto riguarda l’amore, comincia bene ma nel pomeriggio potrebbe esserci qualche ripensamento. Sul lavoro, farai rimpiangere di averti lasciato indietro.

Gemelli: Dovete lasciarvi andare per quanto riguarda i sentimenti e mantenere, invece, l’attenzione alta sugli aspetti lavorativi.

Cancro: Le difficoltà della mattinata saranno facilmente risolte nel pomeriggio. Sul lavoro, invece evitate di intraprendere azioni azzardate.

Leone: Quella di oggi è una giornata molto strana che potrebbe portare a qualche piccola incomprensione. Sul lavoro devi evitare questioni importanti.

Vergine: Marte è nel tuo segno e la Luna è ancora favorevole. Non rovinare tutto ora e mettici il massimo impegno, anche sul lavoro.

Bilancia: Oggi dovrete evitare qualsiasi forma di conflitto e lasciarvi trasportare dal vostro intuito. Sul lavoro dovete evitare di fare scelte azzardate.

Scorpione: Qualche piccolo problema emotivo potrebbe tornare a galla ma vi consolerete con nuovi progetti lavorativi.

Sagittario: Non dovete temere il rischio, ma allo stesso tempo provare ad accontentarvi. Anche sul lavoro, ricordate che non tutto il male viene per nuocere.

Capricorno: Devi cercare di essere meno diffidente per quanto riguarda i sentimenti, sul lavoro, invece è arrivato il momento di apportare dei cambiamenti.

Acquario: La Luna è nel tuo segno e questo ti permette di risolvere piccole incomprensioni per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, bisogna fare attenzione agli affari.

Pesci: Le stelle sono dalla tua parte, sfrutta questa giornata. Sul lavoro è arrivato il momento di prendere scelte importanti e non temporeggiare.