Perchè il 2 ottobre è la festa dei nonni

I nonni con il loro affetto, cure, consigli ed esperienze sono importanti per i nipoti e i figli. Sempre disponibili a correre in aiuto o a dispensare saggezza hanno un ruolo centrale nella vita dei loro parenti, pronti a dare una mano in qualsiasi occasione armati di sorrisi e coccole. Ci hanno tenuto in braccio, cullato, cantato la ninna nanna, insegnato ad andare in bicicletta, sostenuto con la paghetta quando siamo diventati più grandi e quindi meritano tutto il nostro amore, per sempre.

La Festa dei Nonni è una giornata speciale per onorare e ringraziare i nonni. In Italia, si celebra il 2 ottobre in occasione della ricorrenza dei Santi angeli custodi. E' stata istituita per legge nel 2005 dal Parlamento italiano, poi è stata celebrata da Papa Francesco in Piazza San Pietro e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In America però, la Festa dei Nonni esiste da molto più tempo. Fu introdotta negli Stati Uniti nel 1978 su proposta di Marian McQuade, una casalinga di Oak Hill, West Virginia, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti. La donna iniziò a promuovere questa festività durante la presidenza di Jimmy Carter negli anni '70, anche perchè a lungo aveva lavorato con gli anziani, ritenendo fondamentale che le nuove generazioni riconoscessero l’importanza di questi ultimi per la loro formazione.

Anche Google dedica un omaggio ricordandola ogni anno, l'ultimo era con due uccellini un po' "attempati" (lo si capisce dal piumaggio e dagli occhiali con la catenella) circondati da un nugolo di pulcini festanti: un doodle allegorico per celebrare la Festa dei Nonni.

I nonni sono un importante pilastro della famiglia a livello sociale e, spesso, economico. Meritano la nostra gratitudine e ogni anno, il 2 ottobre, le famiglie, e in particolar modo i nipoti, compiono un gesto di affetto e di gioia verso i nonni con l’omaggio di un fiore o una pianta. I contatti tra nipoti e nonni sono - oltre ad essere molto piacevoli - utili contro la solitudine degli anziani, quindi ricordiamoci di fargli una visita quando possibile.

Secondo un sondaggio della CISL pensionati svolto in Veneto:

COSA FATE COME NONNI

Il 37% degli intervistati è coinvolto tutti i giorni nella gestione dei nipoti, soprattutto di quelli nelle fasce d'età più piccole. Il 30% è coinvolto periodicamente, spesso in alternanza con gli altri nonni. E le attività che svolgete sono le più disparate. Come dicevamo prima: tassisti per asilo, scuola e attività extra-scolastiche come lo sport. Molti cuochi e cuoche, specialmente per i bambini in età scolare. Ma soprattutto punti di riferimento certi sia come educatori che come compagni di gioco o di chiacchiere finché i genitori non rientrano dal lavoro.

Il 22% dei nonni, invece, è un porto sicuro in caso di emergenze, come le malattie, mentre l'11% afferma di non essere coinvolto nella gestione dei nipoti. Qui rientrano soprattutto gli ultra 80enni, che in due casi hanno però sottolineato di essersi presi cura in passato dei nipoti.

COS'È PER VOI ESSERE NONNI

C'è molta gioia nell'essere nonni, è sì stancante, ma che stare con i nipoti riempie di amore e mantiene attivi fisicamente e mentalmente e consente di avere una finestra privilegiata sul mondo di oggi. Ecco di seguito cosa significa essere a fare i nonni:

Con i nipoti la vita sembra più leggera e bella.

Da nonno apprezzo quello che non ho potuto vivere con mio figlio perché lavoravo.

Con i nipoti mi sento più felice e mi passa la malinconia.

È una gioia veder crescere i nipoti nell'amore della famiglia.

Fare il nonno è come un prolungamento della mia esistenza, e infonde speranza nel futuro.

Sono contenta di aiutare i miei figli collaborando alla cura dei nipoti. Stando poi con i giovani ci si mantiene giovani e attivi. È bello volere bene.

Ho riscoperto la gioia di stare insieme a un bambino che scopre il mondo.

È bello passare il tempo con i nipoti e raccontare di come vivevamo noi.

Come nonna è arricchente essere a contatto con la parte più giovane della famiglia e leggere l'evoluzione della società attraverso i loro comportamenti e le loro esperienze.

