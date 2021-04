Venerdì 2 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 2 aprile è l’92º giorno del calendario gregoriano. Mancano 273 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Francesco da Paola è il protettore degli eremiti.

Etimologia: Francesco, deriva dal latino franciscus ripreso dall’antico tedesco frankisk ed ha il significato di “appartenente al popolo dei Franchi” o semplicemente “franco”. Un’altra interpretazione lega invece questo nome a Franco con il significato di “libero”.

L’onomastico si festeggia il 4 ottobre in memoria di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e conosciuto per aver dato vita all’ordine dei francescani dediti alla cura delle anime dei fedeli in assoluta povertà.

Dal 2001 Francesco risulta il nome più usato per i bambini nati in Italia. E’ inoltre il nome scelto nel 2013 da papa Bergoglio: questo fatto ha aumentato ancora di più la popolarità del nome tra i genitori cattolici

Accadde Oggi

1767 – Una nave inglese approda su quella che viene chiamata Isola di Giorgio III, nota oggi come Tahiti

1930- Ras Tafari Makonnen viene proclamato imperatore con il nome di Hailé Selassié I . La sua incoronazione avverrà il 2 novembre 1930.

1940 – Italia: parte la campagna di requisizione di tutte le cancellate in ferro per fare scorta in vista della guerra

1982- L'esercito argentino invade le isole Falkland per ordine del generale Leopoldo Galtieri, Presidente dello stato sudamericano. E' l'inizio delle ostilità tra Argentina e Gran Bretagna per il controllo delle isole nell'Atlantico meridionale.

1989 - Yasser Arafat è proclamato Presidente della Palestina

1992- John Gotti junior , capo della famiglia criminale dei Gambino di New York, viene dichiarato colpevole da una giuria popolare . I capi d’accusa sono molteplici, tra i più gravi: pluriomicidio, usura e racket.

1992- John Gotti junior, capo della famiglia criminale dei Gambino di New York, viene dichiarato colpevole da una giuria popolare. I capi d'accusa sono molteplici, tra i più gravi: pluriomicidio, usura e racket.

2000- Muore di cancro, all'età di 72 anni, Tommaso Buscetta. Nei primi anni cinquanta fa il suo ingresso nel clan di Salvatore La Barbera. Buscetta successivamente diventerà uno storico pentito di mafia.

2005- Si spegne in Vaticano, all'età di 85 anni, Papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol Jozef Wojtyla. Il suo è il terzo pontificato più lungo della storia, dopo quello di Pio IX e San Pietro.

2012 – Viene istituita dal governo Monti in Italia l'IMU (Imposta Municipale Unica) nell'ambito del decreto salva-Italia.

1968 – Esce nelle sale “2001: Odissea nello spazio”: «In questo filone, il capolavoro è “2001: Odissea nello spazio”, uno dei miei film preferiti, in cui tutto è scientificamente esatto e immaginato partendo dal possibile. È veramente l’apice della fantascienza». Il lusinghiero commento del padre di “Guerre Stellari”, alias George Lucas, rende giustizia all’opera di Kubrick, che ancora oggi conserva la sua valenza di ritratto di una società futuribile.

Nati

Sei nato oggi? Disponibilità e generosità sono le tue doti migliori e ti procurano l’amicizia e l’affetto di chi ti conosce. Nel lavoro sei determinato e sai farti valere, senza però barattare la serenità con il successo. Agli amici, al partner e ai figli dai tutto te stesso e tutto quel che possiedi, in cambio chiedi solo sincerità assoluta e profonda comunicazione.

1840 – Émile Zola: Autore tra i più rappresentativi del romanzo europeo e narratore dei drammi e delle miserie della gente comune, è indicato come il caposcuola del naturalismo letterario, le cui tematiche ispirarono la corrente verista di Verga.

1725 – Giacomo Casanova: Il suo nome è sinonimo di seduttore, fama che egli stesso costruì narrando le proprie “gesta” di amatore in giro per l’Europa nel “secolo dei lumi”. Nato a Venezia.

Scomparsi oggi

2005 – Giovanni Paolo II: Recentemente proclamato santo della Chiesa cattolica insieme con Giovanni XXIII, viene ricordato come il pontefice dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo. Nato a Wadowice, nel sud della Polonia e morto a Città del Vaticano il 2 aprile del 2005, da giovane s’interessò di letteratura e di lingue straniere, arrivando a parlare 11 idiomi diversi, aspetto che fu determinante durante il suo apostolato. Ordinato sacerdote nel 1946, salì al soglio petrino il 16 ottobre del 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, morto dopo solo 33 giorni di pontificato, tra sospetti e veleni. Primo papa non italiano dopo 455 anni, e primo pontefice polacco della storia, guidò la Chiesa in una fase storica delicata, caratterizzata all’esterno dalla fine della guerra fredda, dalle stragi mafiose in Italia e dal terrorismo islamico; all’interno dagli scandali dei preti pedofili e dello IOR. Innovatore sul piano della comunicazione, dal punto di vista morale confermò le posizioni conservatrici su temi come aborto, eutanasia, omosessualità e celibato dei preti.

1990 – Aldo Fabrizi: Personalità simbolo della romanità nel cinema, Aldo Fabrizi è stato uno dei migliori attori italiani del Novecento. Romano “de Roma”, nacque in una famiglia modestissima e, rimasto presto orfano, fu costretto a fare i lavori più umili, prima di muovere i primi passi nel varietà. Dal suo vissuto personale trasse ispirazione per le numerose macchiette, che lo resero celebre prima a teatro e poi in TV.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 2 aprile 2021. Cosa ci riserva la giornata scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni giornaliere dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Se sei single da un po’ di tempo è arrivato il momento di darsi da fare: è un buon periodo. Anche nel lavoro sarai concentrato e avrai belle intuizioni.

Toro. Se una storia si sta chiudendo, lasciala andare: non aveva più ragione di esistere. Nel lavoro l’ultimo periodo è stato caratterizzato dal nervosismo, l’inizio di quest’anno non è stato dei migliori, ma si può sempre recuperare.

Gemelli. La Luna è in opposizione, forse è per questo che non ti accorgi dell’amore che hai attorno. Nel lavoro ci sono vari pianeti a tuo favore: la creatività in questo periodo non ha limiti.

Cancro. Per oggi e domani cerca di affrontare i problemi in amore con cautela ed equilibrio. Alcune coppie saranno messe alla prova. Nel lavoro devi riflettere bene prima di prendere delle decisioni.

Leone. La giornata si presenta impegnativa, ma le problematiche in amore oggi si potrebbero risolvere. Nel lavoro se stai cercando delle proposte riuscirai a concludere tutto entro la metà del mese.

Vergine. È un periodo positivo per l’amore, tuttavia oggi hai qualche ripensamento. Nel lavoro è un periodo decisamente stimolante e di rinnovamento: ponti obiettivi ambiziosi. Se cerchi cambiamenti avanza proposte.

Bilancia. Sembra che quel dubbio in amore sembra tornare ogni volta, soprattutto in vista del weekend. Nel lavoro la situazione è favorevole, tuttavia potresti avere qualche problema di soldi.

Scorpione. Anche chi ha chiuso una storia in questo periodo, con queste stelle, sarà in grado di recuperare. Nel lavoro a volte ti senti stanco o nervoso ma non devi lasciarti andare proprio ora. Prima di maggio sarà difficile avere nuove opportunità.

Sagittario. Se devi dire qualcosa in amore, fallo oggi, la Luna è nel tuo segno. Nel lavoro cerca di cogliere tutte le occasioni che si presentano.

Capricorno. Le coppie che hanno discusso devono capire come risolvere il problema. Nel lavoro se devi affrontare qualcosa di importante, aspetta il 14.

Acquario. Hai voglia di fare uno strappo alla regola, da qualche tempo sei in balìa delle emozioni del momento. Nel lavoro ci sono questioni economiche da gestire con prudenza.

Pesci. La serata è serena, tuttavia questa giornata ti porterà a prendere le distanze da qualcuno che ti irrita. Nel lavoro anche se c’è stata qualche distrazione puoi recuperare.