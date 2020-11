Giovedì 19 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 novembre è il 323º giorno del calendario gregoriano (il 324º negli anni bisestili). Mancano 42 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Fausto di Alessandria (Diacono e Martire)

Etimologia: Fausto, il latino “faustus”, ovvero “felice, gradito, beneaugurante”, divenne molto frequente in epoca romana.

Giornata internazionale dell’uomo, Giornata Mondiale della Filosofia, Giornata mondiale del Gabinetto

Accadde oggi

1493 – Cristoforo Colombo diventa il primo europeo ad approdare sull’isola, avvistata il giorno precedente, che diventerà in seguito Porto Rico. Le dà il nome di San Juan Bautista.

1916 – Samuel Goldfish (in seguito ribattezzato Samuel Goldwyn) e Edgar Selwyn fondano la Goldwyn Company (la compagnia diventerà in seguito una delle case cinematografiche indipendenti di maggior successo)

1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia di Stalingrado, le truppe sovietiche dei generali Aleksandr Vasilevskij e Georgij Žukov lanciano l’Operazione Urano, la grande offensiva generale dell’Armata Rossa che porterà all’accerchiamento della 6. Armee tedesca, volgendo le sorti della battaglia in favore dell’URSS

1954 – Sammy Davis Jr perde il suo occhio sinistro in un incidente automobilistico a San Bernardino, in California

1969 - Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 12, Charles Conrad e Alan Bean atterrano nell’Oceanus Procellarum (“Oceano delle tempeste”) e diventano il terzo e quarto essere umano a camminare sulla Luna

1984 – Una serie di esplosioni nel deposito di prodotti petroliferi della PEMEX a San Juan Ixhuatepec (Città del Messico), innesca un gigantesco incendio che farà circa 500 vittime

1985 – Guerra Fredda: a Ginevra, il presidente statunitense Ronald Reagan e il segretario generale del PCUS Michail Gorbačëv, si incontrano per la prima volta

1998 - L’Autoritratto senza barba (1889) di Vincent van Gogh viene venduto all’asta a New York per 71,5 milioni di dollari.

1969 - Pelé segna il gol numero 1000

1901 – Brevettata la macchina per il caffè espresso: “Tipo gigante con doppio rubinetto”. Un nome troppo lungo per un nuovo aggeggio destinato a cambiare le abitudini alimentari di miliardi di persone. Così Luigi Bezzera ribattezzò la sua macchina per il caffè espresso che andava a perfezionare in maniera determinante l’invenzione di Angelo Moriondo (1884), quest’ultima però mai entrata in commercio.

Nati

Sei nato oggi? La natura ti ha regalato numerose doti: bellezza, fascino, vivacità e curiosità intellettuale, diplomazia e facilità di relazione. Grazie a queste caratteristiche non incontri difficoltà nella professione, quasi sempre basata sulla creatività (dalle arti all’artigianato), sulla ricerca scientifica o sulle relazioni pubbliche. In amore cerca di essere più disponibile e comprensivo.

1962 – Jodie Foster: Da enfant prodige a pluripremio Oscar, la sua carriera ha vissuto una rapida ascesa e in poche, tra le colleghe, possono vantarla. Californiana di Los Angeles, risulta all’anagrafe come Alicia.

1961 – Meg Ryan: La classica bellezza acqua e sapone, che con la sua simpatia e semplicità è diventata un’attrice simbolo della commedia sentimentale americana. Nata a Fairfield, nel Connecticut.

1942 – Calvin Klein: Il suo nome è sinonimo di fashion in tutto il mondo, grazie alla popolare sigla CK impressa su jeans, bottigliette di profumo ed altri accessori. Nato a New York da famiglia ungherese ebrea.

Scomparsi oggi:

1828 – Franz Schubert: Tra i più importanti compositori della storia della lirica, è considerato il grande maestro del Lied romantico, composizione di carattere sentimentale per voce solista e pianoforte.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di giovedì 19 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Considera che oggi alcune persone, con cui avrai a che fare, possano non essere troppo gentili, non riescano cioè a esprimere armonia o calore perché soffriranno il giovedì, perché non potranno trovare il giusto equilibrio con le cose del momento. Non pendertela, presto passerà.

Toro

In questi ultimi momenti di forza, questa Venere potrebbe convincerti a ribellarti, a non arrenderti insomma troppo facilmente agli obblighi del giovedì, agli impegni del momento. Qualcosa che rischia però di renderti davvero nervosa, di non concederti il giusto equilibrio o una buona energia.

Gemelli

Insieme alla Luna, oggi deciderai di spostare la tua attenzione verso qualcosa di serio e di importante, verso un progetto o un impegno che qualcuno sembra avere fatto suo. Sceglierai di prenderti meno tempo per te stessa e d dedicare nuove energie nell’aiutare chi da solo forse non ce la può fare.

Cancro

Davvero oggi sarai attentissima e molto sensibile alle persone vicine, a chi avrai accanto. Per questo dovrai forse rinunciare a una parte di te per incontrare veramente chi ami, per esprimere un entusiasmo e un affetto che devono essere totali, incondizionati. Sei in vena di fare sul serio.

Leone

Oggi Sole e Saturno saranno in solido sestile, per questo la qualità delle relazioni e le energie di coppia saranno molto speciali, davvero brillanti. Ti verrà facile amare e essere amata, capirai di poter arrivare al cuore di qualcuno che, altrimenti, non vivrebbe un giovedì troppo colorato. Power of love.

Vergine

Potrebbe essere un giovedì piuttosto contrastante, fatto di voglia di libertà e di fantasia, ma anche del bisogno di esprimere doti o qualità che meritano attenzione, logica e una certa precisione. Deicidi tu a chi dare retta, sapendo però che la possibilità di dimostrare le tue doti durerà ancora per poco.

Bilancia

Venere vive le sue ultime ore nel tuo segno (dopodomani ti saluterà), forse per questo oggi il pianeta ti renderà piuttosto ribelle verso tutte quelle cose che ti sono imposte, che non hai di certo scelto tu. Prova solo a non esagerare, cerca di essere rispettosa di te stessa ma anche dei bisogni del momento.

Scorpione

Oggi il Sole – ancora nel tuo segno – proverà a sintonizzare la sua energia su quella di Saturno, compiendo un piccolo lavoro di entusiasmo e di logica, di voglia di fare e di capacità di seguire le regole, gli schemi. Ecco perché niente ti peserà, perché ogni cosa verrà svolta da te in modo facile e spontaneo.

Sagittario

Oggi la Luna toccherà il tuo Giove provando a accendere dentro di te le emozioni. Forse, però, il vero effetto sarà un nuovo bisogno di esprimere qualità e impegni, di raccontare il bisogno di sentirti utile, capace di fare cose e di gestire il giovedì. Forse non è il momento migliore per i sentimenti.

Capricorno

Nonostante oggi Venere cerchi di guastare il tuo rapporto con il dovere e con gli impegni del giovedì, grazie a un Sole amico, potrai non abbassare mai il tuo livello di energia, non spegnere quegli entusiasmi che ti consentono di vivere normalmente la giornata, di non smettere di fare.

Acquario

Attenzione al cuore, al momento, perché oggi si apriranno occasioni speciali. Sole e Saturno saranno infatti in buon sestile, sapranno cioè dialogare tra di loro creando le premesse per un giovedì gentile con il cuore, sempre disposto a rispettare i sentimenti, le emozioni. È tempo di amare.

Pesci

Oggi la Luna proverà a accendere i tuoi sogni, le tue speranze in un futuro migliore, diverso. Ma lo dovrai fare senza metterci troppa bellezza (Venere è in posizione difficile, ma solo per oggi), senza cioè colorare le immagini, accettando che vi siano limiti e regole anche alla fantasia. Funzioni così.