Lunedì 19 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 19 luglio è il 200° giorno del calendario gregoriano. Mancano 165 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Arsenio il Grande (Eremita)

Accadde Oggi

1553 – Dopo solo 9 giorni di regno lady Jane Grey viene deposta dal trono d’Inghilterra e viene proclamata regina la figlia di Enrico VIII, Mary .

1992 – Strage di via D’Amelio a Palermo. A pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino. Pochi minuti alle cinque del pomeriggio, una tremenda esplosione scuote l’intera città di Palermo. Arrivano i primi soccorsi in via D’Amelio e lo scenario è terrificante: un inferno di fiamme, morte e distruzione che divora i corpi ormai senza vita del giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo, e degli agenti della scorta. Un magistrato simbolo della lotta alla mafia è barbaramente ucciso davanti all’abitazione della madre, pochi mesi dopo l’assassinio dell’amico e collega Giovanni Falcone. Troppi lati oscuri – come la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino – allungano i tempi delle indagini e del processo che s’intreccerà con quello sulla presunta trattativa tra Stato e mafia, per cui si arriverà a parlare di “strage di Stato”.

Nati

Sei nato oggi? Sono sempre attenti a come si presentano e cercano in tutti i modi di controllare il proprio corpo. In genere i nati questo giorno dimostrano un’eccezionale coscienza dei propri limiti; quando fanno un errore non esitano a riconoscerlo.

1947 – Brian May: per vent’anni colonna portante dei leggendari Queen, è annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica.

Scomparsi

1992 – Paolo Borsellino: Un campione della lotta alla mafia che portò avanti al costo della vita, lasciando, insieme con il collega e amico Giovanni Falcone, un esempio insuperabile di difensore della legalità e di servitore dello Stato.

1374 – Francesco Petrarca: Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, per la preziosa attività di studio e analisi sui testi antichi, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna.

Oroscopo della settimana

Oroscopo segno per segno dell’astrologo Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ARIETE: Questa settimana in amore potrebbe tornare qualche piccola tensione soprattutto per le coppie che sono già in crisi. Rimandate qualsiasi decisione alla prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro non rifiutate un accordo a lunga scadenza. Durante il prossimo mese vi aspettano importanti trasformazioni.

TORO: In settimana potrebbe ritornare qualche piccola discussione in amore. Attenzione se siete innamorati di una persona che tende a fuggire. Attenzione anche a qualche discussione familiare. Ricordatevi che l’estate è al giro di boa e che autunno e inverno potranno essere per voi una svolta.

GEMELLI: Questa settimana dovete pazientare un po’ dal momento che avete dei problemi soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Potreste infatti discutere con soci o collaboratori. I più giovani che ancora non lavorano potrebbero avere problemi per quanto riguarda lo studio.

CANCRO: La settimana sarà per voi super grazie alle stelle che vi faranno vivere emozioni importanti. Mercurio potrebbe darvi qualche disturbo per quanto riguarda l’amore e addirittura coloro che si sono lasciati potrebbero tornare insieme.

LEONE: Tra lunedì e mercoledì potreste sfruttare qualche buona occasione per vivere una grande passione o un grande amore. Chi ha già un partener potrebbe addirittura pensare al matrimonio. Questa settimana evitate di avere chiarimenti importanti soprattutto con le persone con le quali non avete un buon feeling.

VERGINE: La settimana vi porterà un po’ di apatia, nervosismo e stanchezza. Da settembre avrete un oroscopo importante e tutte le cose si risolveranno da sole per cui iniziate a pensare già in maniera positiva. Attenzione ai fastidi stagionali.

BILANCIA: A fine mese l’amore potrà tornare ad essere convincente mentre per adesso le cose in amore proprio non vanno bene. Qualche ansia arriva da un nuovo progetto o da problemi di lavoro.

SCORPIONE: La settimana sarà piena di energie e l’oroscopo vi dice che è la settimana giusta per dedicarsi esclusivamente all’amore, siano storie importanti o meno. Cercate di dimenticarvi di chi vi ha fatto del male o vi ha creato dei problemi.

SAGITTARIO: Tra la fine di luglio ed agosto potrebbero arrivare nuove e buone occasioni e dedicare più tempo allo svago e meno al lavoro. In questa fase potreste incontrare una persona che vi potrebbe cambiare la vita. L’invito è quello a sperare nel futuro ed evitare di pensare a ricordi poco piacevoli.

CAPRICORNO: Questa settimana avete bisogno di vivere qualche novità che tarda ad arrivare. Non preoccupatevi però che questo autunno le cose cambieranno e, a partire da settembre, alcuni progetti che adesso sembrano impossibili si realizzeranno. Ritrovate fiducia in amore.

ACQUARIO: Questa settimana fate particolare attenzione alle finanze perché avete la necessità di recuperare soldi. Questo non è il momento giusto per rinunciare ad una storia. C’è qualche problema familiare da risolvere.

PESCI: La settimana è particolare perché vi sentite un po’ giù ed avete bisogno di amore e protezione. Sole e Venere sono favorevoli in questi giorni e potreste ufficializzare un rapporto.