Domenica 18 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 ottobre è il 291º giorno del calendario gregoriano (il 292º negli anni bisestili). Mancano 74 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

1697: nasce Giovanni Canal, meglio conosciuto come Canaletto, pittore

1810 –Viene fondata la Scuola Normale Superiore di Pisa

1889: muore Antonio Meucci, il inventore del telefono (Bell si impossessò dei suoi progetti)

1922: viene fondata la BBC

1931: muore Thomas Alva Edison, genio e inventore. Ha depositato oltre tremila invenzioni, tra cui la lampadina elettrica e il fonografo

1954: la Texas Instruments annuncia la realizzazione della prima radio a transistor

1967: realizzato “Il Libro della Giungla” di Walt Disney, tratto dal libro di Rudyard Kipling, che racconta le storie del bambino Mowgli, accudito da una famiglia di lupi

1969 – Dall’oratorio di San Lorenzo, a Palermo, viene rubato il dipinto di Caravaggio “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi”,

1975 – In Italia nasce ufficialmente il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI)

1977 – Viene costituito in Italia il GIS (Gruppo Intervento Speciale) dei Carabinieri.

2013 – A Grenoble viene siglato l’accordo per la creazione della macroregione alpina

1908 – Il Belgio annette lo Stato Libero del Congo

1898 – Gli Stati Uniti prendono possesso di Porto Rico

1931 – Lago di Garda: viene inaugurata la Strada Statale Gardesana Occidentale

Pubblicato il libro Cuore : Per la casa editrice Treves, in questa data, venne pubblicato a Torino il romanzo Cuore di Edmondo De Amicis, scrittore già apprezzato per racconti, inchieste giornalistiche e resoconti di viaggi.

Perfettamente inquadrato nel clima postunitario, il libro conquistò subito pubblico e critica con il suo spaccato di una piccola Italia fatta di eroismi, buoni sentimenti, amore di patria e rispetto per istituzioni e genitori.

Protagonisti i ragazzi di una terza elementare di Torino, rappresentativi delle varie regioni d’Italia raccontate attraverso le loro personali vicende.

Nati oggi

1960 - Jean Claude Van Damme: Tra i grandi del genere "arti marziali", Jean-Claude Camille François Van Varenberg, in arte Van Damme, è nato a Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, e lavora nel mondo del...

1909 - Norberto Bobbio: Torinese doc, è stato una delle menti più illuminate dell'Italia novecentesca. La sua attività di storico e filosofo rappresenta un elemento cardine per lo studio della...

1987 - Zac Efron: Osannato da milioni di adolescenti, Zachary David Alexander Efron è nato a San Luis Obispo, in California, ed è famoso come attore, cantante e ballerino. La sua stella si accende in...

1956 - Martina Navratilova (63 anni fa): Nata a Praga (Repubblica Ceca), è un'ex tennista cecoslovacca naturalizzata statunitense, dominatrice del tennis femminile degli anni Ottanta.

Sei nato oggi?

La natura ti ha dotato di grande energia, costanza e determinazione che, quasi sempre, dedichi al benessere dei tuoi cari, del partner e dei figli. Anche il lavoro, più che uno strumento di affermazione personale, è per te soprattutto un mezzo per garantire a chi ami sicurezza e tranquillità. La fortuna ti assiste e ti permetterà di riuscire nei tuoi propositi.

Scomparsi oggi

1931 - Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell'umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

1889 - Antonio Meucci: La sua fama di inventore è legata a uno degli "scippi" più clamorosi della storia, di cui, seppur con un ritardo di oltre un secolo, gli è stata resa giustizia.

1996 - Giuseppe Panini: Imprenditore famoso e fondatore, con i fratelli Franco Cosimo e Umberto, della Edizioni Panini, è nato a Pozza di Maranello (frazione del noto centro emiliano), e morto nel 1996 a Modena.

LA CHIESA RICORDA

Santi e Beati S. Luca evangelista, Protettore di:artisti, chirurghi, medici, notai, pittori, scultori

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di domenica 18 ottobre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi. Il mantra di oggi: un cuore sincero

Ariete

Il tuo modo di vivere e di esprimere passioni e entusiasmi sarà sempre e solo libero, slegato dalle regole e dagli schemi (tanto più che la domenica ti consente di farlo ancora più facilmente). Avrai voglia di mettere i sentimenti al primo posto, di rispettare il valore dei tuoi rapporti che contano.

Toro

Oggi la tua Venere si opporrà (fieramente) a Nettuno, raccontandoti una storia precisa. Sentirai infatti il bisogno di ricevere chiarezza, di sentirti dire sempre la verità, di avere a che fare con persone sincere, che non abbiano niente da nascondere. E la Luna ti aiuterà a ottenere tutto questo.

Gemelli

Il Sole, dalla tua quinta casa, rappresenta un richiamo costante verso la passione, verso tutto ciò che possa divertirti, caricarti di grandi energie. Ma oggi, per poter davvero vivere tutto questo, avrai bisogno di andare oltre certe regole, di rompere limiti e tabu che ti frenano, che non ti fanno sentire il ritmo.

Cancro

Grazie a quella Luna in posizione favorevole (sei sensibilissima al tuo pianeta) oggi sarai probabilmente il segno che vivrà meglio il suo presente, la sua domenica. Perché ti sentirai in equilibrio con tutto, mai veramente in sospeso con qualcosa, mai troppo in conflitto con cose o persone.

Leone

La quadratura che oggi separerà il Sole da Saturno sarà la vera energia alla quale dovrai fare attenzione. Perché lo scontro celeste potrebbe creare tensioni tra te e chi ami, tra le tue relazioni, con ovvie complicazioni per la qualità della domenica. Evita tutto ciò che ti innervosisce, che ti crea un problema.

Vergine

Venere oggi ti vedrà molto sensibile alle cose che ti dicono, imponendoti di ascoltare solo la verità. Ma la Luna, in buona posizione, proverà a renderti apparentemente più morbida, meno intransigente di come sei. Esigi la sincerità da tutti senza però trascurare la comprensione per il prossimo.

Bilancia

Se Venere, da una parte, oggi si oppone a Nettuno chiedendoti la massima chiarezza con ogni cosa, ecco che il Sole – dal tuo segno – ti renderà insofferente verso certe regole o blocchi che non ti lasciano vivere liberamente l’energia, l’entusiasmo. Sarai esigente con tutto, ma ti sentirai forte.

Scorpione

Approfitta di questa Luna che oggi vive nel tuo segno. Usa le tue emozioni che oggi ti aiuteranno a vivere al meglio ogni cosa, trovando opportunità là dove gli altri segni vivono invece una sfida o un problema. Capirai di poterti concedere una domenica facile e intelligente, un tempo che non si spreca.

Sagittario

In questo periodo Venere domina il tuo cielo, ti impone di fare le cose in un certo modo, usando grazia e intelligenza. Per questo oggi il pianeta avrà da ridire sulle contraddizioni che Nettuno semina dentro di te, su quei dubbi che non ti consentono di esprimere un’azione troppo chiara, decisa.

Capricorno

Scegli di vivere di emozioni, di spontaneità e di dolcezza, perché questa potrebbe essere la decisione migliore per proteggere la domenica. Il Sole oggi quadra il tuo Saturno, ecco perché le stelle ti sconsigliano di comportarti in modo troppo logico o razionale. Abbraccia questa giornata.

Acquario

Sole e Saturno oggi saranno in rotta di collisione, per questo dovrai prestare una certa attenzione per non sbagliare con una persona, per non fare o dire cose che complicherebbero la qualità di un amore o di un rapporto. Non sottovalutare niente, considera sempre le reazioni degli altri..

Pesci

Oggi respirerai l’opposizione che Venere e Nettuno vivono. Per questo avrai bisogno di parlare e di stare con gli altri ma in modo più deciso, andando oltre le tue incertezze, trovando sempre parole chiare, dirette e semplici. Una piccola sfida, ma la Luna ti aiuterà a vincerla, a sentirti soddisfatta.