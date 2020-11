Mercoledì 18 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 novembre è il 322º giorno del calendario gregoriano (il 323º negli anni bisestili). Mancano 43 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno - Sant'Oddone di Cluny (Abate), San Frediano di Lucca (Vescovo), San Noè (Patriarca)

Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada

Accade oggi

1302 – Papa Bonifacio VIII emana la bolla papale Unam Sanctam, che gli storici considerano una delle più estreme dichiarazioni della superiorità spirituale del Papa

1307 – Secondo la leggenda, Guglielmo Tell colpisce con una freccia la mela tenuta sul capo da suo figlio

1659 – Viene rappresentata a Parigi la prima commedia di successo di Molière, Le preziose ridicole

1787 – Nasce la Scuola militare Nunziatella di Napoli ad opera di Ferdinando IV di Borbone

1926 – George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel, dicendo, “Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma solo un demone con sembianze umane può aver inventato il Premio Nobel.”

1929 – Al largo della costa di terranova nell’Oceano Atlantico, un terremoto sottomarino di magnitudo 7,2 della Scala Richter, spezza 12 cavi telegrafici transoceanici e innesca uno tsunami che distrugge molte comunità

1971 – Il gruppo hard rock dei Led Zeppelin pubblica un album senza titolo, spesso chiamato Led Zeppelin IV

1974 – I Genesis pubblicano il doppio album The Lamb Lies Down on Broadway, forse il loro lavoro più ambizioso.

2003 – Lutto nazionale in Italia, nel giorno dei funerali di stato dei 19 italiani morti in un attentato a Nassiriya in Iraq

2007 – Silvio Berlusconi in piazza San Babila a Milano annuncia la nascita del Popolo della Libertà

1626 – Consacrata San Pietro: Dopo 120 anni di lavori, cui presero parte i più grandi geni della storia dell’architettura, il più importante tempio della cristianità venne inaugurato ufficialmente: il 18 novembre 1626 papa Urbano VIII consacrò la Basilica di San Pietro.

1978 – Suicidio di massa in Guyana, muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini. Nella giungla gli adepti di un culto religioso sono morti in un suicidio-omicidio di massa, ingerendo una bevanda di frutta contente cianuro, eseguendo un ordine del predicatore Jim Jones. Jones iniziò a fare pesante uso di farmaci, in particolare di anfetamine, per non aver bisogno di sonno. I suoi collaboratori più ristretti utilizzavano farmaci e droghe per “punire” al momento giusto chi si era dimostrato poco convinto delle capacità sovrannaturali del leader, per esempio avvelenando i cibi nel corso di una festa.

Nati

1953 – Anna Marchesini: Umbra di Orvieto, negli anni Ottanta e Novanta è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre Trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista.

1939 – Amanda Lear: Nata ad Hong Kong, è un personaggio tra i più originali e trasgressivi della televisione italiana e francese, sfruttando e giocando in maniera ironica sulla sua presunta transessualità, poi definitivamente smentita.

Scomparsi oggi:

1922 – Marcel Proust : Nato a Parigi e ivi morto nel 1922, scrittore, saggista e critico letterario. La sua opera più importante è il romanzo Alla ricerca del tempo perduto, di oltre tremila pagine suddivise in sette volumi, scritto tra il 1909 e il 1922, fino alla sua morte.

