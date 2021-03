Giovedì 18 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 marzo è il 77º giorno del calendario gregoriano. Mancano 287 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Salvatore da Horta (Professo Francescano)

Etimologia: Salvatore, diffusosi solo nel tardo Medioevo, deriva dal latino “Servator, -oris”, appellativo riferito al Cristo. Carattere: Pensa di dover dominare il mondo intero, ritiene di essere competente in ogni tipo di argomento, perché si aggiorna e non lascia nulla al caso; desidera conseguire successo e prestigio. Dalla sua donna vuole essere amato ma anche temuto, sa essere condiscendente ma anche impietoso, è un duro dal cuore tenero, basta saperlo prendere. Non ha peli sulla lingua; di fronte a quelle che ritiene essere ingiustizie, esprime tutta la sua indignazione con foga ed impeto sconvolgente.

Accadde Oggi

1229 – Dopo una trattativa col sultano Al-Malik al-Kamil, Federico II è incoronato Re a Gerusalemme, grazie al diritto derivato dall’aver sposato Jolanda di Brienne

1314 – Morte sul rogo di Jacques de Molay, l’ultimo maestro dell’Ordine del Tempio

1438 – Alberto II d’Asburgo diventa Imperatore del Sacro Romano Impero.

1662 – A Parigi entra in funzione il primo esempio di trasporti pubblici al mondo. Su un’idea di Blaise Pascal 7 carrozze collegano Porte Saint-Antoine al Palazzo del Lussemburgo

1848 – Dopo che il giorno precedente Venezia era insorta, a Milano Carlo Cattaneo, ottiene alcune concessioni dal vicegovernatore austriaco, subito annullate dal generale austriaco Josef Radetzky. Cattaneo e i suoi insorgono, iniziando le Cinque giornate di Milano

1871 – Nasce la Comune di Parigi

1915 – Prima guerra mondiale: Tre navi da guerra alleate vengono affondate durante un fallito attacco navale franco-britannico ai Dardanelli

1922 – In India, il Mahatma Gandhi è condannato a sei anni di reclusione per disobbedienza civile. Verrà scarcerato due anni dopo

1940 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler e Benito Mussolini si incontrano al Passo del Brennero e concordano di formare un’alleanza contro Francia e Regno Unito

1944– L’Eruzione del Vesuvio viene ripresa dai soldati americani stanziati a Napoli, unica eruzione vesuviana documentata attraverso filmati.

1945 – Seconda guerra mondiale: 1.250 bombardieri statunitensi attaccano Berlino

1959 – Vietnam, iniziano i bombardamenti degli Usa contro i guerriglieri Viet Cong

1964 – Italia, viene aperto al traffico il Traforo del Gran San Bernardo

1968 – Gold standard: Il Congresso degli Stati Uniti annulla la necessità che una riserva d’oro supporti la valuta statunitense

1974 – Crisi petrolifera: La maggior parte del paesi dell‘Opec termina un embargo sul petrolio di cinque mesi contro Stati Uniti, Europa e Giappone

1978 – Milano, a due giorni dal Sequestro Moro vengono assassinati Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, del Centro Sociale Leoncavallo, presumibilmente da un commando del Nar

1979 – New York, Michele Sindona è incriminato da un giurì federale Usa per il fallimento della Banca Franklyn

1986 – Milano, Michele Sindona e Roberto Venetucci vengono condannati all’ergastolo per l’uccisione dell’avvocato Giorgio Ambrosoli

1989 – In Egitto, una mummia vecchia di 4.400 anni viene trovata nella Piramide di Cheope

1995 – A Siviglia si sposano l’infanta Elena di Spagna con Jaime de Marichalar

2015 – Tunisi: attacco terroristico presso il Museo nazionale del Bardo, 22 morti.

1981 – Prima puntata di Quark: La narrazione della scienza come continua esplorazione delle leggi del mondo e dell’universo conosciuto passando per i piccoli e grandi interrogativi del vissuto quotidiano. Con Quark piacere della conoscenza e spettacolo diventano un connubio vincente.

1848 – Cinque giornate di Milano: Al grido di «Viva l’Italia, viva Pio IX; a morte i tiranni!» ebbe inizio l’evento più noto della storia risorgimentale, che aprì la strada all’impresa unitaria.

1944 – Ultima eruzione del Vesuvio: Già provate dalle violenze e dalle distruzioni della Seconda guerra mondiale, le popolazioni della provincia napoletana dovettero subire il risveglio improvviso del “gigante” che domina il golfo del capoluogo partenopeo: il Vesuvio!

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di una sensibilità quasi medianica ma manchi quasi completamente di senso pratico. Nel lavoro dovresti collaborare con qualcuno in grado di mettere a frutto la tua intelligenza indirizzandola concretamente. In amore subirai qualche delusione in giovanissima età ma subito dopo la situazione cambierà e potrai contare su di un partner che ti ama e che, per te, è disposto a qualsiasi cosa.

1962 – Massimo Giletti: Conduttore e volto popolare della RAI, da qualche anno è un protagonista dell’arena televisiva domenicale. Nato a Torino, è laureato in Giurisprudenza.

1945 – Bobby Solo: Mentre l’amico Little Tony imitava il “Re del Rock” nelle movenze, lui ha cercato di “rubargli” la voce vellutata. Nato a Roma e registrato all’anagrafe come Roberto Satti.

1947 – Walter Tobagi: Figura simbolo di giornalista scomodo e vittima della cieca violenza degli anni di piombo, fu impegnato in prima persona a denunciare la barbarie del terrorismo. Nato a San Brizio.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo 2021 da astri.acotel.it.

Ariete. C’è ancora molta tensione nell’aria e probabilmente qualche discussione da affrontare a casa. Se stai aspettando delle risposte dal lavoro possono esserci delle novità e tutto potrebbe risolversi meglio del previsto.

Toro. L’amore ha sempre un posto importante nella tua vita. Questo significa che quando non c’è rischi di star male anche su altri fronti. Nel lavoro se arrivano nuove proposte valutale bene: l’aspetto legale è un argomento delicato in questo momento.

Gemelli. Sarà un fine settimana positivo. Quando si presentano dei flussi astrologici così intensi partono favoriti i più giovani. Nel lavoro ti devi muovere ed affrontare le novità, hai tanta fortuna.

Cancro. Questa è una giornata utile per ricucire uno strappo in amore. Nel lavoro ora devi sopportare, forse anche portare avanti un progetto che ti interessa meno rispetto al passato.

Leone. Ti consiglio di tenerti lontano da inutili discussioni. Sarai tu quello a non essere disponibile nella coppia. Nel lavoro in questo momento conviene osservare più che pretendere.

Vergine. Il problema è che la tua testa è impegnata in altre situazioni, probabilmente di lavoro. In quest’ultimo le novità più importanti riguardano i rapporti e le collaborazioni che nascono in questo periodo.

Bilancia. E’ il destino che potrebbe imporre una scelta particolare, se un amore è finito non rincorrerlo. Nel lavoro cerca di essere cauto e non firmare accordi.

Scorpione. Giornata lievemente sottotono, domani però per l’amore le cose andranno meglio. Nel lavoro se cerchi un’occupazione stabile punta sulle tue naturali doti diplomatiche.

Sagittario. Programma qualcosa di bello per il fine settimana, ricorda però che il venerdì le cose non vanno troppo bene. Domenica è una giornata fortunata. Nel lavoro va molto meglio, anche se serve più intraprendenza.

Capricorno. Torna un po’ di tensione in amore, fa chiarezza con il tuo cuore. Lavori meglio ma attenzione ai voltagabbana: alla fine del mese potresti notare che qualcuno non è stato leale con te.

Acquario. Questa è una giornata un po’ complessa per l’amore. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti graduali, anche se vorresti sempre di più.

Pesci. Oggi c’è un ottimo cielo per amare, se ci sono dispute da affrontare meglio farlo oggi, non domani. Nel lavoro potresti avanzare una richiesta per cambiare occupazione o magari ricevere di più.