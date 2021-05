Martedì 18 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 maggio è il 138° giorno del calendario gregoriano. Mancano 227 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Giovanni I (Toscana 470 d.C.– Ravenna, 18 maggio 526) è stato il 53º papa della Chiesa cattolica. Il suo pontificato durò dal 13 agosto 523 alla sua morte.Intorno al corpo di Giovanni si verificarono miracoli e fu oggetto di venerazione popolare.

18 MAGGIO si celebra la GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI. Si tratta di uno dei più importanti eventi culturali a livello mondiale per rimarcare il ruolo fondamentale svolto dalle istituzioni museali nello sviluppo della società, nel creare esperienze significative a beneficio di tutte le persone.

Accade Oggi

1190 – Terza crociata: i crociati guidati da Federico Barbarossa e Federico VI di Svevia vincono la battaglia di Iconio contro il Sultanato di Rum

1804- Napoleone Bonaparte viene proclamato Imperatore dei francesi. In Francia, rinasce la monarchia, ma Napoleone siede sul trono non "per grazia di Dio", bensì "per volontà del popolo".

. In Francia, rinasce la monarchia, ma Napoleone siede sul trono non “per grazia di Dio”, bensì “per volontà del popolo”. 1896 – Nel campo di Chodynka, presso Mosca, 1.389 persone muoiono schiacciate dalla folla riunitasi per festeggiare l’incoronazione di Nicola II di Russia

1910 – La Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley

1944- Le forze Alleate prendono Cassino nelle prime ore del mattino. La presa della città e del monastero spezza la Linea Gustav, organizzata dai tedeschi come difesa, e consente alle truppe alleate di risalire verso Roma.

1974- L'India fa esplodere con successo la sua prima bomba atomica. Con questo test, tenutosi a Pokhran, nel Rajastan, l'India diventa la sesta nazione al mondo a disporre di armi atomiche.

. Con questo test, tenutosi a Pokhran, nel Rajastan, l’India diventa la sesta nazione al mondo a disporre di armi atomiche. 1976 – Si accentua il clima di terrore in Argentina dopo il colpo di Stato; ritrovati 126 cadaveri crivellati da raffiche di mitra; le persone sequestrate e scomparse (desaparecidos) salgono a diverse centinaia

1990 – Il TGV Atlantique n.25 (TVG325) conquista il record di velocità per mezzi ferroviari convenzionali raggiungendo i 515,3 km/h

1993- Nitto Santapaola, boss dell'omonimo clan di Catania, legato alla cupola dei Corleonesi, viene arrestato nelle campagne di Mazzarone. Santapaola è ricercato per una lunga serie di omicidi, fra cui la strage di via Carini, in cui fu ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

1999 – Insediamento del decimo presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi.

Insediamento del decimo presidente della Repubblica Italiana 2005 – Durante una spedizione italiana sull’Annapurna, una valanga travolge gli alpinisti, causando la morte di Christian Kuntner, originario dell’Alto Adige

2006 – Il Nepal, unico stato al mondo ad avere adottato l'Induismo come religione ufficiale, vara una risoluzione parlamentare che stabilisce la laicità della nazione.

Il , unico stato al mondo ad avere adottato l’ come religione ufficiale, vara una risoluzione parlamentare che stabilisce la della nazione. 2014 – Gli svizzeri votano a maggioranza no all’aumento del salario minimo a 18 franchi. E approvano il diniego ai pedofili di lavorare a contatto con i bambini.

18 maggio 1921: entra in commercio il cerotto - L’ordinaria quotidianità domestica a volte può dare il la a grandi scoperte, in grado di cambiare le abitudini delle comunità, episodi come quello avvenuto agli inizi degli anni Venti, quando – grazie ad una scoperta di un dipendente della “Johnson & Johnson” (J&J), Erle Dickson – entra in commercio il certotto, dando così vita al comune uso di questo familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite.

Nati oggi

Sei nato oggi? I nati il 18 maggio sono un interessante miscuglio di tradizione e liberalismo: potrebbero essere descritti come sovvertitori con una tendenza rivoluzionaria, ma il loro primo impulso non è tanto di capovolgere la società, quanto di migliorarla. Il pericolo è che queste persone si lascino troppo trasportare dai principi finendo per diventare irrazionali quanto quelli che essi stessi criticano; i nati di questo giorno sono affascinati da molti aspetti della vita e vogliono provare, testare, assaggiare tutto cià che ha da offrire: l’impressione che comunicano è dunque quella di una personalità “totale”, forse anche perché cercano sempre di mettere in ordine la loro vita personale, prima di accettare la sfida del mondo.

Celebrità nate in questo giorno:

1939 – Giovanni Falcone (81 anni fa): Un magistrato che ha dedicato la vita alla lotta contro la mafia, per molti il più alto esempio italiano di uomo delle istituzioni.

1920 – Giovanni Paolo II (100 anni fa): Dal 27 aprile 2014 proclamato santo della Chiesa cattolica insieme con Giovanni XXIII, viene ricordato come il pontefice dei numerosi viaggi apostolici, del profondo rapporto con i giovani e della lotta al comunismo e al consumismo.

Scomparsi

1988- Muore a Milano Enzo Tortora, conduttore televisivo e radiofonico. Nato a Genova nel 1928, Tortora viene assunto dalla RAI a soli 23 anni gli viene affidato lo spettacolo radiofonico Campanile d’oro.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 18 maggio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Se qualcuno ti interessa e risponde in maniera positiva ai tuoi atteggiamenti, tenta un approccio oggi. Nel lavoro sono giornate in cui può arrivare una buona notizia.

Toro. Attenzione ai rapporti con Scorpione, Leone e Acquario che sono conflittuali. Nel lavoro a chiamata si può anche accettare qualcosa di nuovo, ma valuta bene.

Gemelli. Non sottovalutare un incontro, anche se c’è una discussione da affrontare. Nel lavoro se sei in crisi non fare passi azzardati.

Cancro. Una nuova amicizia può diventare importante verso giugno. Nel lavoro arrivano novità: successo in arrivo entro settembre.

Leone. Oggi la Luna è nel tuo segno e risvegli un amore profondo. Nel lavoro chi studia o cerca lavoro deve muoversi con cautela.

Vergine. Giornata da esser cauti nei sentimenti, ancora così. Nel lavoro molti si aspettando delle novità ma in questo momento è necessario riflettere prima di agire.

Bilancia. In questo periodo c’è più voglia di amare, se cerchi la persona giusta potresti davvero incontrarla. Nel lavoro è un periodo difficile ma Giove e Saturno sono favorevoli per nuovi contatti.

Scorpione. Giornata stressante per colpa della Luna dissonante. Nel lavoro qualche imprevisto è possibile, resta vigile oggi.

Sagittario. Luna favorevole: ci sono dei recuperi per le coppie in crisi. Nel lavoro in molti hanno dovuto affrontare un problema ma non innervosirti anche se c’è della routine.

Capricorno. La situazione migliora in amore, la Luna non è più opposta. Nel lavoro c’è un ostacolo da superare un po’ difficile.

Acquario. Ancora una giornata sottotono per colpa della Luna opposta… rimanda le discussioni al 20. Nel lavoro se qualcosa non va per il verso giusto è ora di ribellarsi.

Pesci. Questa seconda parte di maggio non risolve tutti i tuoi problemi d’amore ma Giove inizia un transito nel tuo segno! Nel lavoro c’è una proposta anche se tutto sembra essere ancora lontano, giugno sarà migliore.