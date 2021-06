Venerdì 18 giugno: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 18 giugno è il 169° giorno del calendario gregoriano. Mancano 196 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Gregorio Barbarigo (Vescovo)

Accadde Oggi:

1815- Napoleone Bonaparte viene sconfitto a Waterloo . La battaglia dura 8 ore ed è una delle battaglie più cruente del XIX secolo. L’esercito francese si scontra con gli eserciti coalizzati dei principali paesi europei al comando del duca di Wellington. La sconfitta di Napoleone porta alla sua abdicazione dal trono di Francia per la seconda volta

1836- Il generale Alessandro La Marmora propone l'istituzione del Corpo dei Bersaglieri . Non c'è parata militare, in particolare quella del 2 giugno, senza la mitica fanfara dei Bersaglieri.

1982- Roberto Calvi viene trovato impiccato a Londra sotto il Ponte dei Frati Neri sul Tamigi . In tasca ha dei mattoni e 15.000 dollari. Addosso ha anche un passaporto con le generalità modificate in "Gian Roberto Calvini". È l'epilogo della vicenda del bancarottiere Michele Sindona, dopo l'omicidio Ambrosoli

1956 – Primo pianoforte elettrico trasportabile: È della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali, il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile.

1984 – Orgreave, Yorkshire del Sud: 20.000 tra poliziotti e minatori ingaggiano violentissimi scontri in quella che prenderà il nome di Battaglia di Orgreave, la pagina più drammatica dello sciopero dei minatori britannici che si opponevano alla chiusura di venti miniere di carbone, come deciso dal governo conservatore di Margaret Thatcher

1989 – La Birmania viene rinominata Myanmar

Nati

Sei nato oggi? I nati il 18 giugno sono persone influenti, che si muovono nell’ombra esercitando il loro potere dietro le quinte. Hanno un enorme effetto personale sugli altri, anche al di là dei limiti spazio-temporali, poiché sono capaci di trasmettere energia a distanza, attraverso il pensiero; pertanto non è affatto consigliabile averli come nemici. Amano di solito lo scherzo e il divertimento, sono fedeli al partner, alla famiglia e agli amici.

1943 – Raffaella Carrà: Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo.

1942 – Paul McCartney: Con i favolosi quattro ragazzi di Liverpool è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo, da solista è da oltre quarant’anni una star del rock.

Scomparsi

1964- Muore a Bologna Giorgio Morandi. Pur non spostandosi mai da Bologna, Morandi ammira e conosce a fondo il lavoro di Cezanne, Derain e Picasso, ma si ispira soprattutto ai maestri del passato: Giotto, Masaccio, Piero Della Francesca, Paolo Uccello.E' annoverato tra i principali pittori italiani del Novecento e come incisore tra i migliori al mondo.

1996- Muore a Milano Gino Bramieri, attore comico e grande narratore di barzellette. Bramieri lavora con Franco e Ciccio, Peppino De Filippo, Aldo Fabrizi, Raimondo Vianello e

2010 – José Saramago: Una bandiera della cultura portoghese, l’unico autore di quella terra ad aver vinto il Nobel per la Letteratura.

