Lunedì 18 gennaio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 18° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 347 giorni.

Santi del giorno: Santa Prisca (Martire)

Accadde Oggi

1788. I primi inglesi approdano in Australia e vi fondano una colonia penale.

I primi e vi fondano una colonia penale. 1912. L’esploratore inglese Robert Scott raggiunge il Polo Sud e scopre che un altro esploratore, Roald Amundsen , è arrivato prima di lui. Scott muore durante il viaggio di ritorno.

L’esploratore inglese raggiunge il e scopre che un altro esploratore, , è arrivato prima di lui. Scott muore durante il viaggio di ritorno. 1919. A Parigi, al termine della prima guerra mondiale , si apre la conferenza di pace. Un ruolo preminente viene giocato dai rappresentanti di Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Italia, con il trattato di Versailles . La Germania riconosce l’incondizionata sovranità dell’Alleanza.

A Parigi, al , si apre la conferenza di pace. Un ruolo preminente viene giocato dai rappresentanti di Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Italia, con il . La Germania riconosce l’incondizionata sovranità dell’Alleanza. 1919. Don Luigi Sturzo diffonde l’appello A tutti gli uomini liberi e forti . E’ l’atto di nascita del Partito Popolare Italiano . Negli anni del non expedit pontificio, don Sturzo fonda un’organizzazione politica indipendente dei cattolici italiani, che poi sarà la Denocrazia Cristiana.

Don diffonde l’appello . E’ l’atto di . Negli anni del non expedit pontificio, don Sturzo fonda un’organizzazione politica indipendente dei cattolici italiani, che poi sarà la Denocrazia Cristiana. 1936. Muore a Londra Rudyard Kipling . Inglese, nato nell’India coloniale nel 1865, il suo nome è legato al suo più grande successo letterario, Il libro della Giungla . Celebre in tutto il mondo, diventa presto un classico dell’infanzia ed ispira numerose pellicole.

Muore a Londra . Inglese, nato nell’India coloniale nel 1865, il suo nome è legato al suo più grande successo letterario, . Celebre in tutto il mondo, diventa presto un classico dell’infanzia ed ispira numerose pellicole. 1987. Muore a Roma il pittore Renato Guttuso . Nato a Bagheria in Sicilia il 26 dicembre 1911, l’artista esprime, nelle sue opere, tutto il calore ed il colore della sua terra siciliana. Nel 1972 dipinge i Funerali di Togliatti.

Muore a Roma il pittore . Nato a Bagheria in Sicilia il 26 dicembre 1911, l’artista esprime, nelle sue opere, tutto il calore ed il colore della sua terra siciliana. Nel 1972 dipinge 1991. Esplode la Guerra del Golfo . Missili scud iracheni vengono lanciati contro Israele. Le città maggiormente colpite sono Tel Aviv e Haifa.

Esplode la . Missili scud iracheni vengono lanciati contro Israele. Le città maggiormente colpite sono Tel Aviv e Haifa. 1994. Vene sciolta la Democrazia Cristiana .

Vene sciolta la . 2010 – Viene avviato in Cina il controllo sugli sms : i clienti dei due maggiori gestori telefonici verranno bloccati se sorpresi a spedire messaggi porno.

Viene avviato : i clienti dei due maggiori gestori telefonici verranno bloccati se sorpresi a spedire messaggi porno. 2012 – Muore a Viareggio il compositore, paroliere e produttore discografico Giancarlo Bigazzi , autore tra gli altri di successi come “Montagne verdi” , “Gloria, “Si può dare di più”, “Non amarmi”. Aveva 72 anni.

Muore a Viareggio il compositore, paroliere e produttore discografico , autore tra gli altri di successi come “Montagne verdi” , “Gloria, “Si può dare di più”, “Non amarmi”. Aveva 72 anni. 2017 – Ore 16,47: l’hotel Rigopiano viene investito da una valanga che lo seppellisce: solo 11 persone si salvano, i morti sono 29, vittime di leggerezze nella realizzazione dell’opera (su cui ancora si indaga) ma anche dei ritardi nei soccorsi, dovuti a carenze organizzative e incomprensioni. Per stabilire le respondabilità è ancora in corso il procedimento giudiziario.

1919 – Conferenza di Parigi: A due mesi dalla conclusione della Prima guerra mondiale, s’inaugurò con la Conferenza di Parigi una serie di trattati destinati a dare un nuovo assetto geopolitico all’Europa, con conseguenze che, pochi anni dopo, alimentarono la nascita delle dittature nazifasciste fino a scatenare il Secondo conflitto mondiale.

Nati

Sei nato oggi? Sei dotato di grande spirito contemplativo e riflessivo. Ami e cerchi una vita tranquilla, possibilmente lontano dalla confusione delle grandi città. Nel lavoro punti più alla solidità della tua posizione che al prestigio. La tua istintiva riflessività ti porta, anche in amore, a compiere scelte felici e durature.

1955 – Kevin Costner: La sua carriera cinematografica riflette il fascino e la varietà di più culture inscritte nel suo DNA, per via delle lontane origini tedesche, irlandesi e cherokee (indiani nativi dell’Oklahoma). Nato a Lynwood, in California, Kevin Costner si mette in mostra con “Fandango” nel 1985 e due anni dopo con Gli intoccabili, celebre capolavoro di Brian De Palma, in cui ha come rivale un grande Robert De Niro, nei panni di Al Capone.

1904 – Cary Grant: Lo sguardo più seducente del grande schermo è il suo, fonte d’ispirazione per lo scrittore Ian Fleming che a lui guardò nel delineare il personaggio di James Bond.

Scomparsi oggi:

1987 – Renato Guttuso: Testimone d’eccezione dei principali avvenimenti del Novecento, la sua poetica pittorica si distinse per un profondo legame con la natia Sicilia. Nato a Bagheria, in provincia di Palermo, e morto a Roma.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 18 gennaio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questo momento hai una grande carica che puo’ esprimersi anche in amore: sono convinto che entro il 15 Febbraio ci saranno delle soluzioni, delle proposte. Ti trovo certamente piu’ combattivo, molto piu’ forte rispetto alla fine dell’anno scorso. L’unica cosa che non bisogna fare e’ dare retta alla fretta, perche’ in realta’ sei stanco (giustamente) di aspettare gli eventi, e quindi potresti agire con troppa impulsivita’, la famosa impulsivita’ che molti ti rimproverano. Sviluppa nuovi progetti d’amore!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Questo e’ un fine settimana da dedicare al relax: avresti davvero bisogno di fermarti un attimo! Posso dire che questo inizio di anno e’ molto convulso: chi ha un’azienda, chi lavora in proprio, deve rivedere tante cose. Ed e’ probabile che tu sia oggetto di critiche o magari anche di qualche situazione conflittuale che devi cercare di gestire al meglio. Nelle prossime 48 ore servira’ la massima attenzione da parte tua.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):In queste 48 ore ti sentirai molto nervoso al punto di aver voglia di metterti in un angolo: strano perche’ il tuo e’ il segno della comunicazione! Tu sai benissimo che quando hai un problema cerchi di parlare, cerchi di esporre quello che provi, ma evidentemente sei in attesa o in ansia per un risultato, per un progetto che puo’ partire anche dalla prossima settimana. Serve calma!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Devi riscoprire le emozioni piu’ belle! Devo dire che tra sabato e domenica questo sara’ possibile: sono 48 ore oggetto di una profonda riflessione che vi riguarda tutti. A breve possono nascere sensazioni positive in vista del futuro: non sottovalutare gli incontri e cerca di dare retta al tuo intuito!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Bisogna controllare i conti e fare attenzione nelle questioni di lavoro. E’ probabile che per salvare una situazione tu debba anche metterti d’accordo con alcune persone. In altre parole, questo e’ un periodo che crea qualche piccolo ostacolo, e ci vuole tutta la tua intraprendenza e forza per superarli. Non e’ un periodo no ma non si puo’ certo dire che sia un periodo in cui tutto fila liscio come l’olio!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo weekend senti che ci sono delle particolari tensioni: forse queste 48 ore proiettano una visione molto strana della tua vita! C’e’ troppa fatica, c’e’ troppa agitazione. Non credo che ora sia importante fare confronti con il passato, bisogna invece agire in vista del futuro, perche’ questo 2021 puo’ portare molte risorse! Gli amori nati nelle ultime settimane sono piu’ forti!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Tra le caratteristiche piu’ belle del tuo segno c’e’ questo amore per l’arte, per la bellezza. E proprio per questo, tante volte ti sei innamorato di persone molto interessanti dal punto di vista fisico ma non cosi intriganti dal punto di vista mentale. Se c’e’ stata una delusione d’amore ora bisogna badare di piu’ ai ‘contenuti’. Posso dire che questo e’ un oroscopo importante visto che Venere ha iniziato un transito che potra’ essere ancora piu’ efficace entro Febbraio!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ritrovi un po’ di pace, e questo e’ veramente importante perche’ nel corso degli ultimi tempi c’e’ stata troppa fretta, troppa tensione, troppa agitazione interiore, e questo ha ‘minato’ la tua situazione personale. Se questa agitazione si fosse riversata anche in amore, allora il problema e’ doppio! In ogni modo, in queste 48 ore si puo’ anche ricucire uno strappo!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti trovo un po’ arrabbiato! Non vorrei che alcune persone ti togliessero i tuoi spazi, ti privassero di tutto quello di cui hai bisogno in questo periodo. Ed ecco perche’ devo metterti in guardia anche nelle relazioni, nelle situazioni familiari, perche’ tra questo venerdi e domenica possono nascere piccole incomprensioni. Se poi sei lontano da qualcuno, potresti essere richiamato all’ordine! Insomma, pare che in questi tre giorni tu abbia la testa un po’ troppo tra le nuvole!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo e’ un’oroscopo importante per tutti quelli che hanno gia’ un amore e vogliono consolidarlo, per tutti quelli che hanno la sensazione di andare avanti bene, legata anche a previsioni ottimistiche per il futuro. Dunque, questo oroscopo dice: avanti tutta!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La Luna nel tuo segno parla di una situazione di forte irascibilita’: devo dire che in questi giorni quasi tutti voi dovranno difendersi o comunque cercare di risolvere un piccolo problema. Sappiamo che il tuo e’ il segno delle grandi ambizioni, spesso anche dei grandi progetti, ma in questo momento e’ difficile trovare la strada giusta. Attenzione anche alle persone che frequenti perche’ non tutte possono sincere come credi!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Quando la Luna transita nel tuo segno ti emozioni con piu’ facilita’! E quindi possiamo dire che e’ questa una giornata interessante, una giornata che non porta polemiche, anzi, certe persone potrebbero risvegliare un grande amore! Se una storia e’ proprio finita, non pensarci piu’ e guarda avanti. Solitamente sei molto legato ai ricordi ma a volte per stare meglio bisogna dare un colpo di spugna a tutto quello che non piace, a tutto quello che non funziona!