Giovedì 18 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 18 febbraio. E’ il 49° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 316 giorni.

Santi del giorno: San Simeone di Gerusalemme (Vescovo e Martire, cugino di Gesù)

Etimologia: Simone, Il nome deriva dall’aramaico Shimeon e significa “Dio sente, ascolta”. Nella Bibbia si legge “Lia concepì di nuovo e partorì un figlio. Disse: perché il Signore ha sentito che ero disprezzata, mi ha concesso anche questo. E lo chiamò Simone”. La prima attestazione letteraria di questo nome si ha nella mitologia greca dove Simone era uno dei giovani pirati che Dionisio trasformò in delfino. Il nome è piuttosto popolare in Italia. Si attesta infatti tra i primi 20 nomi più usati per i neonati degli ultimi anni. All’estero, soprattutto nei paesi francofoni, viene utilizzato come nome femminile.

Accadde Oggi

1478 – Giorgio, Duca di Clarence, condannato per tradimento nei confronti del fratello maggiore Edoardo IV d’Inghilterra, viene giustiziato nella Torre di Londra

1885 – Viene pubblicato negli USA il romanzo Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain

1913 – Raymond Poincaré diventa presidente della Francia

1925 – Giovanni Treccani fonda l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, l’istituto pubblicherà, dal 1929 al 1937, l’Enciclopedia Italiana, costituita da 35 volumi di testo e uno di indici. Sarà la prima grande enciclopedia biografica italiana.

1972 – La Corte Suprema della California annulla la pena di morte nello Stato e commuta tutte le sentenze dei reclusi nel braccio della morte in ergastoli

1995 – Massimo Moratti acquista la società sportiva “FC Internazionale”, riportandola in famiglia visto che era già stata di proprietà del padre Angelo negli anni sessanta.

2001 – L’agente dell’FBI Robert Hanssen viene arrestato e accusato di aver spiato per la Russia negli ultimi 15 anni

1930- L’astronomo statunitense Clyde Tombaugh scopre il “nono pianeta”. Il nuovo corpo celeste viene battezzato “Plutone“, come il dio romano dell’Oltretomba: le iniziali del nome PL sono anche le iniziali di Percival Lowell, lo studioso che nel 1915 ne aveva ipotizzato l’esistenza.

1984- A Villa Madama, a Roma, lo Stato italiano e la Santa Sede firmano il nuovo Concordato. A siglare l’accordo, sono il Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il Segretario di Stato Card. Agostino Casaroli.

1861 – Si riunisce il primo Parlamento dell’Italia unita: Una Torino festante e tappezzata di tricolori accolse la prima seduta del Parlamento dell’Italia unita. Completata (mancava solo Roma) l’unificazione geografica, bisognava costruire da zero quella amministrativa, economica e sociale, scontrandosi con un clima di egoismi locali e di contestazione al nuovo assetto statale. Tre mesi dopo l’annessione del Regno delle Due Sicilie, furono bandite le elezioni per il Parlamento dell’ottava legislatura, in continuità con quello già esistente nel Regno sabaudo, regolamentato dallo Statuto Albertino del 1848. Quest’ultimo, infatti, prevedeva un sistema bicamerale composto da un Senato vitalizio di nomina regia e da una Camera dei deputati eletta a suffragio censitario maschile (che riconosceva il diritto di voto soltanto a coloro che avevano un certo livello di ricchezza, al contrario del suffragio universale che non fa distinzioni di alcun tipo).Vittorio Emanuele II inaugura con un discorso solenne a Torino il nuovo Parlamento formato da rappresentanti di tutti i territori italiani e riunito per elaborare il progetto governativo di unità nazionale.

Nati il 18 febbraio

Sei nato oggi? Hai un temperamento introverso e il tuo interesse principale è rappresentato dai tuoi studi, spesso difficili e complessi. Nel lavoro non incontri problemi: potrai sempre contare sul successo e su considerevoli soddisfazioni economiche. Riguardo all’amore, in gioventù la tua mancanza di disponibilità lascia poco spazio ad un rapporto a due, ma con gli anni però potresti ammorbidirti e scoprire le gioie della vita di coppia.

1745 – Alessandro Volta: Fisico e inventore tra i più famosi della storia, è grazie a lui che termini come “pila”, “tensione” e “capacità elettrica” sono entrati nell’uso quotidiano. Il suo principale merito è di aver mostrato all’umanità una nuova fonte d’energia.

1954 – John Travolta: Dalla disco music al twist, il ballo è sempre stata una componente identitaria della sua carriera di attore, al punto che “essere John Travolta” è diventata un’espressione comune dell’uso parlato.

1940 – Fabrizio De André: Maestro riconosciuto di generazioni di cantautori italiani, “Faber” viene ricordato come il poeta degli emarginati, della libertà e dell’ironia dissacrante. Genovese doc.

Scomparsi oggi:

1564 – Michelangelo Buonarroti: Tra i grandi maestri del Rinascimento, portano la sua firma alcuni tra gli esempi più alti dell’arte italiana: dal David al “ciclo di affreschi nella Cappella Sistina”.

1546- Muore Martin Lutero, il padre della Riforma Protestante, l’autore delle 95 tesi di Wittenberg che così violentemente mineranno il potere temporale e spirituale del papato di Roma.

1963- Muore a Torino Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore. Nel 1943, viene richiamato alle armi e indirizzato al corso allievi ufficiali. Dopo lo sbandamento seguito all’8 settembre, si unisce alle formazioni partigiane “badogliane”, con cui partecipa alla battaglia per la liberazione di Alba.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 18 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questo momento sei pronto a spiccare il volo! E se ancora non c’e’ questa condizione ‘concreta’, arrivera’ presto perche’ queste sono stelle talmente importanti e direi anche galvanizzanti in vista del futuro che sarebbe difficile non ottenere un vantaggio, se non altro a livello emotivo. Ecco perche’ molti di voi stanno finalmente ripartendo. Credo proprio che sia il momento giusto anche per vivere l’amore e i sentimenti in maniera diversa dal passato!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Senti che qualcosa sta finalmente funzionando, che c’e’ qualcosa di nuovo da portare avanti; ma tutti i nuovi progetti, tutti i programmi che partono in questo periodo, non sono immediatamente buoni! Quindi, bisogna rimetterci mano, bisogna in qualche modo modificare alcune situazioni, alcune tendenze, e questo alla lunga potrebbe pesare. Raccomando di verificare bene le alleanze.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei al centro di una grande rivoluzione planetaria! Tutti quelli che hanno letto le mie previsioni e che magari hanno anche il mio libro, nell’introduzione troveranno l’indicazione di una data, l’11 Febbraio: ho scritto che da quel giorno in poi molte cose sarebbero cambiate nella nostra esistenza.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo una giornata vissuta in maniera un po’ polemica, nervosa, ora riprendi quota! Bisogna ricordare che da mercoledi ci sara’ una bella indicazione delle stelle che riguarda anche la voglia d’amare, ed e’ per questo motivo che vorrei che non ci fossero fraintendimenti. Tuttavia, sappiamo come sei fatto: per te dimenticare il passato e’ molto difficile, e quindi anche in queste giornate potresti sentirti improvvisamente colto da qualche momento di tensione oppure potresti vivere qualche riflessione di troppo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Abbiamo visto che nelle prime dieci giornate di questo mese di Febbraio alcuni accordi sono saltati, e molti di voi hanno fatto un discorso particolare, hanno detto ‘non voglio piu’ fare questa strada, voglio cambiare’, ma l’opposizione di tanti pianeti al tuo segno non e’ cosa da poco. Ed ecco perche’ tu stesso non hai piu’ voglia di perdere tempo con persone che non rappresentano per te una priorita’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Queste sono stelle importanti e fino a mercoledi abbiamo anche un cielo vigoroso! Tutti quelli che hanno fatto cose buone nel 2020, possono ‘trascinarle’ nel 2021. E quindi, in qualche modo vi trovate in una condizione di forza ma anche di maggiore stabilita’ che riguarda la vostra vita. Quello che devo chiedervi in questo periodo e’ di non mettere troppa energia nelle situazioni che non valgono!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Stelle importanti! In questi ultimi tempi ho spiegato che c’e’ un’importante concentrazione di pianeti che sta coinvolgendo il tuo segno, e a livello mondiale questa grande energia si e’ vista perche’ stanno cambiando molte cose. Tante cose sono cambiate anche in Italia, specie dal giorno 11, data che avevo scritto nel mio libro e nelle previsioni generali.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovresti ‘mettere a tacere’ certe situazioni complesse, e questo non e’ facile soprattutto a livello emotivo, perche’ i primi giorni di Febbraio non sono stati facili da questo punto di vista. Alcuni di voi sono rimasti male per alcuni atteggiamenti di certe persone, per certi momenti di forte nervosismo vissuti. Se posso darti un consiglio, a partire da mercoledi cerca di trovare nuove strategie per stare meglio. Il Sole inizia un transito importante!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): l tuo e’ il segno dell’evoluzione, dell’innovazione, e in questo momento puoi veramente iniziare a guardare il futuro con grande interesse. Voglio darti ‘cinque stelle’ di forza perche’ comunque mi sembra un cielo molto importante, adeguato alle tue capacita’ e soprattutto pieno di quella vitalita’, di quelle emozioni, di quella grande energia di cui hai bisogno anche per amare. E questa e’ un’indicazione utile per tutti quelli che sono rimasti fermi!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questi giorni stai osservando da lontano alcune situazioni che cambiano, ma posso parlare di un periodo estremamente importante, addirittura favorevole per qualcuno. Le indicazioni in vista delle prossime settimane sono utili e posso anche dire che gia’ a partire da mercoledi, grazie al Sole ancora piu’ vicino al tuo segno, l’amore puo’ tornare ad essere importante!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): molti si chiedono se sia positiva o negativa, in realta’ e’ positiva solo per quelli che hanno voglia di cambiare. In altre parole, ti trovi in una situazione molto speciale, sei come una ‘pentola in ebollizione’

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stai per festeggiare l’ingresso del Sole nel tuo segno che avverra’ fra 24 ore, mercoledi! Quindi, visto che a fine mese ci sara’ anche Venere molto favorevole, possiamo dire che questa e’ una settimana di buon auspicio, e’ una settimana che inizia a fornire quelle giuste capacita’ d’azione, di reazione ed equilibrio che negli ultimi mesi erano mancate.