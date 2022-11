Giovedì 17 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 321° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine mancano 44 giorni.

Santi del giorno: Sant’Elisabetta d’Ungheria (Religiosa) protettrice dei panettieri.

Etimologia: Elisabetta, il nome deriva dall’ebraico Elisheba, composto da El, Dio, e scheba, sette, il numero della perfezione; significa pertanto “Dio è perfezione” oppure “Dio è giuramento”. Esistono peraltro altre interpretazioni: infatti per alcuni sarebbe composto da El e da shabat, ovvero sabato. Il sabato era ed è per gli ebrei il giorno del riposo e della preghiera, quindi il nome potrebbe significare anche “il mio Dio è riposo”.

Occhi al cielo, ci sono le LEONIDI. Le Leonidi sono un prolifico sciame meteorico, è visibile ogni anno intorno al 17 novembre ed è formato da particelle emesse dalla cometa al suo passaggio accanto al Sole.

Accadde Oggi

1558 – Inizia l’epoca elisabettiana: muore la regina Maria I d’Inghilterra e le succede la sorellastra Elisabetta I d’Inghilterra

1869- Inaugurato il canale di Suez: C’è la firma di un italiano dietro il progetto di un’opera ingegneristica tra le più grandiose della storia e con maggiori conseguenze sul piano politico-commerciale. Dopo dieci anni di lavori in Egitto progettato dall’ingegnere italiano Luigi Negrelli, il canale permette, con una navigazione di soli 116 chilometri, di raggiungere il Mar Rosso dal Mar Mediterraneo senza circumnavigare l’Africa. Per celebrare l’evento, Giuseppe Verdi compone l’Aida su commissione del governo egiziano.

1878: Giovanni Passannante, a Napoli, attenta alla vita di re Umberto I di Savoia, il primo nella storia della dinastia Savoia. L’intervento della Regina Margherita che lanciò i fiori contro l’attentatore, salvò il Re e Passannante fu subito bloccato e arrestato dai Corazzieri

1941- Seconda guerra mondiale attacco a Pearl Harbor. L’ambasciatore statunitense in Giappone, Joseph Grew telegrafa al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, riferendo di avere raccolto voci circa un imminente attacco a sorpresa del Giappone contro la base statunitense di Pearl Harbor nelle Hawaii. Il messaggio non viene adeguatamente preso in considerazione da Washington. Il 7 dicembre l’aviazione giapponese affonda 4 delle 8 corazzate americane ormeggiate nel porto hawaiano.

?1970 – Engelbart brevetta il mouse: Il topo più celebre della storia fu inventato da un ingegnere elettronico americano, Douglas Engelbart, che il 17 novembre del 1970 ricevette il brevetto del primo mouse. Animato dalla volontà di migliorare il modo di lavorare delle persone, Engelbart (scomparso nel 2013 e al quale si deve anche l’ideazione dell’ipertesto) mise a punto, nel 1963, un rudimentale dispositivo di puntamento, costituito da un involucro di legno che racchiudeva un meccanismo di dischi metallici. In grado di muoversi solo in senso orizzontale e di determinare gli spostamenti sul piano di lavoro, il dispositivo era dotato inoltre di un pulsante che, a seconda del tipo di pressione esercitata (i click), trasmetteva segnali elettrici al sistema. Gli venne dato un nome banale, mouse, per la forma che vagamente richiamava quella di un topo, nella prospettiva che una sua successiva commercializzazione avrebbe comportato la scelta di un nome più serio. Ma così non fu.

1973- Gli studenti del Politecnico di Atene insorgono contro il regime militare in Grecia. La manifestazione, repressa nel sangue, segna l’inizio della fine per il regime dei colonnelli. Pochi giorni dopo Papadopoulos, che aveva guidato il colpo di stato nel 1967, verrà messo da parte dalla stessa Giunta militare e sostituito, come primo ministro, da Dimitros Ioannidis, il capo della temuta polizia militare. La coraggiosa ribellione al regime dittatoriale è, oggi, celebrata in Grecia con la festa nazionale.

1989- A Praga, una manifestazione pacifica di studenti viene repressa dalla polizia. Ha inizio la “rivoluzione di velluto”, che porterà al crollo del regime comunista in Cecoslovacchia.

2003- Arnold Schwarzenegger diventa il trentottesimo governatore dello Stato della California. Nato in Austria nel 1947, vincitore a soli vent’anni del titolo di mister Universo, nel 1983 diventa cittadino americano. Con alle spalle dodici titoli mondiali nel body building, usa i muscoli per sfondare nel grande schermo: per tutti, per molti anni, è Terminator. Contemporaneamente studia, diplomandosi all’università del Wisconsin e sposa la giornalista televisiva Maria Shriver, nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, con la quale ha quattro figli.

Nati il 17 novembre

1966 – Sophie Marceau: Il suo ruolo di “Ambasciatrice del fascino francese” dice tutto sulla bellezza ed eleganza del personaggio, amata in patria e all’estero fin da giovanissima.

1950 – Carlo Verdone: Degno erede della grande tradizione della commedia all’italiana, e in particolare del celebre Alberto Sordi (al quale è stato spesso accostato), con le sue pellicole rappresenta, da oltre trent’anni, l’italiano medio con le proprie abitudini e manie.

1966 – Jeff Buckley, nasce il grande cantante e cantautore americano figlio del cantautore Tim Buckley.

Scomparsi oggi:

2013 – Doris Lessing: Fedele testimone del proprio tempo, è stata una scrittrice di grande passione civile che non ha mai mancato di prendere posizione sulle grandi questioni del secondo Novecento.