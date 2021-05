Lunedì 17 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 17 maggio è il 137° giorno del calendario gregoriano. Mancano 228 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Pasquale Baylon (Religioso francescano)

Proverbio del giorno:

Fango di maggio, spighe d’agosto.

17 maggio: Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia.

Accadde Oggi

547 (o 548) – Viene consacrata da Massimiano la Basilica di S. Vitale a Ravenna

1656 – Francesco Corner viene eletto 101º Doge della Repubblica di Venezia

1809 – Napoleone I di Francia ordina l’annessione dello Stato Pontificio all’Impero Francese

1953- Alla presenza di novantamila spettatori e del presidente della Repubblica Luigi Einaudi si svolge a Roma la cerimonia inaugurale dello Stadio Olimpico . Tremila colombi, simbolo della pace, vengono liberati in aria.

Alla presenza di novantamila spettatori e del presidente della Repubblica Luigi Einaudi . Tremila colombi, simbolo della pace, vengono liberati in aria. 1972 – Milano, il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato mentre esce di casa

1981 – Con un referendum, gli italiani confermano la legge sull’aborto del 1978

1990- L’ Organizzazione mondiale della Sanità cancella l’omosessualità dall’elenco dei disturbi mentali . Si mette fine a un lungo periodo di pregiudizi, discriminazioni e violenze.

. Si mette fine a un lungo periodo di pregiudizi, discriminazioni e violenze. 1997 – Lo Zaire cambia nome e diventa Repubblica Democratica del Congo

2004- Muore nella notte, a ventitre anni, Matteo Vanzan , il caporale del primo reggimento dei Lagunari di Venezia ferito gravemente il giorno precedente, nel corso di scontri a fuoco con i miliziani sciiti a Nassiriya.

, il caporale del primo reggimento dei Lagunari di Venezia ferito gravemente il giorno precedente, nel corso di scontri a fuoco con i miliziani sciiti a Nassiriya. 2009 – Dopo 25 anni di guerra civile in Sri Lanka, le Tigri Tamil si arrendono

Nati

Sei nato oggi? I nati il 17 maggio, hanno un approccio alla vita decisamente diretto e orientato ai principi fondamentali, e in ogni situazione desiderano sempre partire dalle basi. Il tatto non è certo il loro forte: di solito, infatti, dicono ciò che pensano senza mezzi termini (prendere o lasciare!). Non sono spiriti tranquilli, nè sono particolarmente comunicativi per ciò che riguarda se stessi: di solito giocano a carte coperte perchè hanno seri problemi ad aprirsi dal punto di vista emotivo; se però hanno fiducia in una persona, con lei saranno onesti fino in fondo sui propri sentimenti.

1965 – Corrado Guzzanti: Comico e attore di straordinario talento, è un mago delle imitazioni, in particolare di noti personaggi politici e del mondo televisivo dissacrati nei loro tic e stereotipi.

Oroscopo

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox da lunedì 17 maggio a domenica 23 maggio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

ariete: questa settimana vi riporta un po’ di energie negli ultimi due giorni avete vissuto qualche contrattempo o siete stati male per qualche tensione, ma sono in arrivo tante soluzioni. Chi ha vissuto una crisi d’amore non è più contento di un certo rapporto ed è probabile che entro la fine di maggio voglia chiudere la faccenda. State navigando a vista ma sappiate che entro l’estate ci sarà una condizione più favorevole per voi.

toro: In questo periodo siete molto stanchi e non riuscirete a fare tutto quello che desiderate, lasciate spazio anche al relax, meglio se con la persona che amate. Chi è single da tempo ora può muoversi perché aiutato dalle stelle.

gemelli: L’amore vive un momento delicato e persino le coppie più forti hanno avuto un periodo di distacco. Le stelle questa settimana vi danno grande forza e un pizzico di serenità in più per affrontare le situazioni. A volte pensate troppo e agite poco o vivete nella confusione, quando dovete risolvere una questione circondatevi di persone costruttive.

cancro: vi aspetta una bella settimana con tanta voglia di amare, soprattutto i nati nel mese di giugno potrebbero iniziare un grande progetto sentimentale. Chi ha la fortuna di avere al suo fianco il partner giusto può verificare la tenuta di un amore, è iniziato un transito di profondo cambiamento nelle vostre vite. Al lavoro dovrete discutere per il vostro ruolo in un’azienda o per una questione contrattuale.

leone: settimana all’insegna della luna in aspetto positivo; anche il sole sta per tornare favorevole al vostro segno con solo qualche incertezza di tipo economico che potrebbe ritardare un grande progetto d’amore. Siate più cauti nelle faccende di denaro ma più coraggiosi in amore.

vergine: questa settimana dovrete riflettere sulle cose da fare: Venere comincia un transito favorevole nel vostro segno e porta novità positive e un po’ di provvidenziale tranquillità. Avete grandi progetti in mente ma intorno a voi ci sono persone che non vi supportano.

bilancia: avete la fortissima necessità di chiarire situazioni rimaste in sospeso e questo cielo vi fa rendere conto che tacere non è più così facile. In questi giorni potreste vivere l’amore in modo un po’ polemico. Non siete certi di un rapporto con una persona agitata con cui a volte non vi capite e discutete.

scorpione: siete sottotono. Dovete superare un problema fisico e stare lontano da persone complicate. Chi è stato male deve vivere un po’ di tranquillità ed evitare inutili stress. Venere sta per iniziare un transito importante nel vostro segno, quindi è il momento di superare incidenti di percorso.

sagittario: settimana intrigante e di recupero con interessanti sviluppi anche in amore. Dal punto di vista lavorativo invece avete molti dubbi: c’è chi vuole vendere o acquistare e non sa ancora bene cosa fare. C’è chi vuole trasferirsi altrove e non ha idea se accettare o meno un progetto per l’estate. Quando c’è tanta confusione nell’aria la soluzione più immediata è staccarsi da questioni che possono creare disagio e pensare ad altro.

capricorno: settimana un po’ agitata: chi deve fare una scelta tra due storie d’amore vive una situazione di conflitto. Nei prossimi 15 giorni potreste analizzare nel dettaglio tutto quello che vi è capitato di recente. Chi ha vissuto una separazione per ora non vuole saperne di unirsi a qualcuno ma sta pensando a un miglioramento sul lavoro.

acquario: tutte le scelte che fate in questo periodo non sono facili da gestire, state vivendo una situazione di conflitto ma avete una grande energia che riguarda l’amore e le amicizie. Sul piano professionale avete però grandi dubbi, tuttavia in questa settimana potreste ricevere qualche buona notizia o c’è un cambiamento in vista che potrebbe farvi bene.

pesci: state cercando di fare solo lo stretto indispensabile perché ci sono delle tensioni in famiglia da risolvere, non arrivate al lavoro troppo stanchi per evitare spiacevoli situazioni. Questa settimana può darvi maggiore sicurezza o tempo per riflettere. Chi lavora come dipendente può avere qualcosa in più nell’ultima parte del mese anche l’amore ora può recuperare: la testa è stata impegnata altrove ma dovete tornare a vivere i sentimenti con più trasporto.



.