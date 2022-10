Domenica 16 ottobre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

ll 16 ottobre è il 289º giorno del calendario gregoriano. Mancano 76 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: Sant’Edvige (Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia)

Etimologia: Edvige, nome di origine germanica, è attestato sin dal X secolo nella forma “Hathuwic”, (divenuta in seguito “Hedwig”), personale composto di “halthus”, “battaglia”, unito a “wic”, “santo”, nel significato di “guerra santa, battaglia sacra”.

Oggi è: La Giornata Mondiale dell’Alimentazione ricorre ogni anno il 16 ottobre allo scopo di sensibilizzare in merito al problema della fame nel mondo e della malnutrizione. La giornata fu celebrata, per la prima volta, nel 1981 e si è scelto di celebrarla proprio il 16 ottobre in memoria anche del giorno in cui (nel 1945) venne fondata la FAO che opera proprio in questo settore.

Accadde oggi

1387 – Viene costituita a Milano, per volontà dell’arcivescovo Antonio da Saluzzo, la Veneranda Fabbrica del Duomo , che ha come finalità la costruzione della cattedrale cittadina.

Viene costituita a Milano, per volontà dell’arcivescovo Antonio da Saluzzo, la , che ha come finalità la costruzione della cattedrale cittadina. 1793- La regina di Francia Maria Antonietta viene ghigliottinata a Parigi. Ostile ad ogni compromesso con le idee liberali e accesa sostenitrice del diritto divino dei re, durante la Rivoluzione francese è stata messa in stato di arresto insieme alla famiglia reale.

viene a Parigi. Ostile ad ogni compromesso con le idee liberali e accesa sostenitrice del diritto divino dei re, durante la Rivoluzione francese è stata messa in stato di arresto insieme alla famiglia reale. 1817 – Nella Valle dei Re, in Egitto, viene scoperta la tomba del faraone Seti I

1829 – In un ramo della linea ferroviaria Liverpool-Manchester si svolge la prima gara di velocità tra locomotive : vince la Rocket di Sir George Stephenson

: vince la Rocket di Sir George Stephenson 1834 – A Londra un incendio distrugge il Palazzo di Westminster

distrugge il Palazzo di Westminster 1846 – Primo uso come anestetico dell ’etere : William Green Morton utilizzando l’etere permette a John Collins Warren di praticare il primo intervento in narcosi

: William Green Morton utilizzando l’etere permette a John Collins Warren di praticare il primo intervento in narcosi 1869: L’Università di Cambridge inaugura il Girton College, primo college femminile del mondo

1902 – Primo utilizzo della comparazione delle impronte digitali da parte dell’investigatore francese Alphonse Bertillon

da parte dell’investigatore francese Alphonse Bertillon 1914 – Prima trasfusione di sangue della Prima guerra mondiale, realizzata all’ospedale di Biarritz (Francia)

della Prima guerra mondiale, realizzata all’ospedale di Biarritz (Francia) 1934- L’Armata Rossa cinese guidata da Mao Tse Dung inizia la Lunga marcia . Per sfuggire all’accerchiamento delle truppe di Chang Kai Shek, centomila soldati percorrono, in un anno, oltre 10 mila chilometri per stabilire a Yan’an il quartier generale del Partito comunista cinese. Solo 4.000 sopravviveranno agli stenti, ai bombardamenti aerei e alle continue battaglie con le forze nazionaliste.

L’Armata Rossa cinese guidata da . Per sfuggire all’accerchiamento delle truppe di Chang Kai Shek, centomila soldati percorrono, in un anno, oltre 10 mila chilometri per stabilire a Yan’an il quartier generale del Partito comunista cinese. Solo 4.000 sopravviveranno agli stenti, ai bombardamenti aerei e alle continue battaglie con le forze nazionaliste. 1943- Deportazione dal Ghetto di Roma di 1023 ebrei verso il Campo di sterminio di Auschwitz. Sono le 5 e 30 di un sabato mattina quando le truppe naziste entrano a Portico d’Ottavia , nel ghetto di Roma , per condurre a termine un vasto rastrellamento di ebrei. A comandarle è il tenente colonnello Kappler , che promette loro la salvezza in cambio della consegna di 50 chili d’oro. Due giorni dopo i tedeschi deportano ad Auschwitz 1023 ebrei, di cui solo 16 torneranno vivi dai campi di concentramento.

dal Ghetto di Roma di 1023 ebrei verso il Campo di sterminio di Auschwitz. Sono le 5 e 30 di un sabato mattina quando entrano a Portico d’Ottavia , per condurre a termine un vasto A comandarle è il tenente colonnello , che promette loro la salvezza in cambio della consegna di 50 chili d’oro. Due giorni dopo i tedeschi deportano ad Auschwitz 1023 ebrei, di cui solo 16 torneranno vivi dai campi di concentramento. 1946 – Dieci criminali di guerra nazisti della Seconda guerra mondiale, condannati al Processo di Norimberga, vengono giustiziati tramite impiccagione . Sono Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyß-Inquart. Hermann Göring si suicidò la notte prima dell’esecuzione

. Sono Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyß-Inquart. Hermann Göring si suicidò la notte prima dell’esecuzione 1989. Incontro di due giorni tra il leader libico Gheddafi e quello egiziano Mubarak dopo 12 anni di interruzione dei rapporti tra i due paesi.

Incontro di due giorni tra dopo 12 anni di interruzione dei rapporti tra i due paesi. 1994. Un referendum sancisce l’ingresso della Finlandia nell’Unione europea .

Un referendum sancisce l’ingresso della . 1998– Viene arrestato a Londra l’ex dittatore cileno Augusto Pinochet su mandato del giudice spagnolo Garzon.

1978 – Il cardinale polacco Karol Wojtyla sale al soglio pontificio, prendendo il nome di Giovanni Paolo II, in omaggio a quello del suo predecessore. «Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra… la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete!». Sono le prime parole da papa di Karol Wojtyla, eletto con il nome di Giovanni Paolo II. È il 264° pontefice della Chiesa cattolica e anche il primo non italiano dal lontano 1523 (fine del pontificato di Adriano VI, olandese di origine). L’esito del Conclave, inaugurato il 14 ottobre, tiene col fiato sospeso una gremitissima piazza San Pietro, colorata di bandierine con i colori del Vaticano e di fazzoletti bianchi.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 16 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia. Oggi è perfetto per fare festa e chiudere qualche conto al lavoro.

Ariete: Venere è opposta ma si può discutere meglio di tutto anche nelle relazioni. Le tue azioni richiedono chiarezza e sincerità, potresti vivere una piccola tensione sul lavoro.

Toro: In questo fine settimana potresti innervosirti solo se hai a che fare con persone che non capiscono quello che dici o fingono di non capire, soprattutto in amore. Se qualcuno ti ha messo da parte sul lavoro, fatti avanti.

Gemelli: Questo momento può essere interessante per tutte le persone che hanno voglia di rimettersi in gioco. Nonostante la crisi generale potresti trovare una buona intuizione che ti porterà lontano sul lavoro.

Cancro: Oggi e domani c’è voglia di vivere l’amore ma questo cielo è ancora incerto. Bene per chi possiede un’attività commerciale.

Leone: situazione favorevole in amore, hai qualche giorno di tempo per riuscire a superare qualche problema con il partner. Incontri speciali in ufficio.

Vergine: organizza qualcosa di piacevole con il tuo partner per riscoprire la passione che manca da un po’. Da domani pomeriggio le buone idee non mancheranno a livello lavorativo.

Bilancia: un po’ di attenzione in più in amore ti salverebbe da tante delusioni. Rifletti di più. Per chi lavora in ambito creativo arriveranno idee importanti.

Scorpione: Si ragiona meglio oggi sulle relazioni, ma attenzione a non fare scelte troppo di fretta. Scarsa concentrazione al lavoro.

Sagittario: Ogni tanto ti senti messo da parte dal tuo partner, prova a prenderti del tempo per te stesso. Molte incomprensioni sul lavoro sfociano in discussioni, resta calmo.

Capricorno: Fai qualcosa in più per te stesso e per gli altri, cerca di anticipare i tempi se devi parlare di cose importanti in amore. Hai scelto una strada difficile per la tua carriera ma non ti abbattere ora.

Acquario: Ci sono giornate in cui puoi metterti in gioco, oggi la Luna è favorevole in amore. Evita complicazioni al lavoro.

Pesci: C’è qualcosa che non va, un ritardo o una delusione amorosa, ma da domani le cose miglioreranno. Sei poco concentrato sul lavoro, non stai andando al massimo. Rilassati e ricomincia.

Nati

Sei nato oggi? Sei gentile, accondiscendente e sai utilizzare al meglio il bell’aspetto che la natura ti ha regalato. In genere non incontri difficoltà per affermarti nel mondo del lavoro, soprattutto se operi nel campo artistico, né per garantirti un amore solido e confortante. Fai però attenzione a non dare troppo spazio alla vanità.

1906 – Dino Buzzati: Scoperto e apprezzato solo dopo la morte, Dino Buzzati è stato un autore tra i più raffinati del suo tempo. Nato a San Pellegrino di Belluno, nel Veneto, la seconda patria fu Milano.

1854 – Oscar Wilde: «C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé». È uno dei tanti aforismi lasciati dal più irriverente ed eccentrico autore della letteratura occidentale.

1925 – Angela Lansbury: Figlia d’arte, da parte di madre, è nata a Londra ma vive negli Stati Uniti d’America da oltre settant’anni. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias La signora in giallo.

Scomparsi oggi:

1982. Si spegne a Mestre il grande tenore Mario Del Monaco.Con Caruso e Pavarotti compone la triade di tenori che più ha fatto conoscere al mondo la grandiosità della lirica italiana. Nato a Firenze da madre soprano e padre critico musicale.

1849 - Fryderyk Chopin: compositore e pianista polacco francese del periodo romantico conosciuto per i suoi pezzi per pianoforte. Chopin è considerato uno dei più grandi poeti del suono della musica per la sua immaginazione sopraffina e la sua meticolosa maestria.