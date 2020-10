Venerdì 16 ottobre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

ll 16 ottobre è il 289º giorno del calendario gregoriano (il 290º negli anni bisestili). Mancano 76 giorni alla fine dell'anno.

Accadde oggi

456 – Ricimero sconfigge l’imperatore romano Avito a Piacenza e diventa signore dell’Impero d’Occidente

1094 – Al Concilio d’Autunno, re Filippo I di Francia viene scomunicato da Ugo, vescovo di Lione, in nome di Papa Urbano II, per aver ripudiato Berta d’Olanda e aver sposato la cugina Bertrada di Montfort

1775 – La Royal Navy bombarda Portland (Maine), durante la Guerra d’indipendenza americana

1793 - La regina di Francia Maria Antonietta (sorella di Giuseppe II e Leopoldo II) viene ghigliottinata a Parigi

1806 – Scoppia la guerra tra la Russia e l’Impero ottomano

1817 – Nella Valle dei Re, in Egitto, viene scoperta la tomba del faraone Seti I

1829 – In un ramo della linea ferroviaria Liverpool-Manchester si svolge la prima gara di velocità tra locomotive: vince la Rocket di Sir George Stephenson

1834 – A Londra un incendio distrugge il Palazzo di Westminster

1846 – Primo uso come anestetico dell’etere: William Green Morton utilizzando l’etere permette a John Collins Warren di praticare il primo intervento in narcosi

1869: L’Università di Cambridge inaugura il Girton College, primo college femminile del mondo

1882 – Negli Stati Uniti viene inaugurata la New York, Chicago and St. Louis Railroad (meglio nota come “Nickel Plate Railroad”), una delle prime grandi ferrovie nordamericane: con un percorso da New York a St. Louis collega ben 14 Stati USA e la provincia canadese dell’Ontario

1902 – Primo utilizzo della comparazione delle impronte digitali da parte dell’investigatore francese Alphonse Bertillon

1910 – Prima traversata della Manica in dirigibile

1914 – Prima trasfusione di sangue della Prima guerra mondiale, realizzata all’ospedale di Biarritz (Francia)

1916 – Prima guerra mondiale: le truppe alleate anglo-francesi liberano Atene dai turchi

1923 – Walt e Roy Oliver Disney fondano la Walt Disney Company

1934 – I comunisti cinesi di Mao Zedong iniziano la Lunga Marcia

1939 – Prima incursione aerea della tedesca Luftwaffe sui cieli dell‘Inghilterra

1940: Il Ghetto di Varsavia viene completato;

1943 – Deportazione dal Ghetto di Roma di 1023 ebrei verso il Campo di sterminio di Auschwitz

1945 – Fondazione della FAO a Québec (Canada)

1946 – Dieci criminali di guerra nazisti della Seconda guerra mondiale, condannati al Processo di Norimberga, vengono giustiziati tramite impiccagione. Sono Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyß-Inquart. Hermann Göring si suicidò la notte prima dell’esecuzione



Santo del giorno: oggi si venera Santa Margherita Maria Alacoque

Santa Margherita Maria Alacoque nacque il 22 luglio dell’anno 1647 da un’onorata famiglia, in un piccolo villaggio della diocesi di Autun. Accesa di amore per la Vergine e per l’augusto Sacramento dell’Eucarestia, giovanetta ancora, consacrò a Dio la sua verginità.

Feste: Giornata Mondiale dell’Alimentazione: La Giornata Mondiale dell’Alimentazione ricorre ogni anno il 16 ottobre. È una giornata organizzata dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) allo scopo di sensibilizzare in merito al problema della fame nel mondo e della malnutrizione. La giornata fu celebrata, per la prima volta, nel 1981 e si è scelto di celebrarla proprio il 16 ottobre in memoria anche del giorno in cui (nel 1945) venne fondata la FAO che opera proprio in questo settore. Ogni anno, in oltre 150 paesi, viene messo in risalto un tema, su cui vengono focalizzate diverse attività di sensibilizzazione.

I nati del 17 ottobre

1906 – Dino Buzzati: Scoperto e apprezzato solo dopo la morte, Dino Buzzati è stato un autore tra i più raffinati del suo tempo. Nato a San Pellegrino di Belluno, nel Veneto, la seconda patria fu Milano.

1854 – Oscar Wilde: «C’è al mondo una sola cosa peggiore del far parlare di sé: il non far parlare di sé». È uno dei tanti aforismi lasciati dal più irriverente ed eccentrico autore della letteratura occidentale.

1925 – Angela Lansbury: Figlia d’arte, da parte di madre, è nata a Londra ma vive negli Stati Uniti d’America da oltre settant’anni. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias La signora in giallo.

Scomparsi oggi:

1982 – Mario Del Monaco: Con Caruso e Pavarotti compone la triade di tenori che più ha fatto conoscere al mondo la grandiosità della lirica italiana. Nato a Firenze da madre soprano e padre critico musicale.

1849 - Fryderyk Chopin: compositore e pianista polacco francese del periodo romantico conosciuto per i suoi pezzi per pianoforte. Chopin è considerato uno dei più grandi poeti del suono della musica per la sua immaginazione sopraffina e la sua meticolosa maestria.

Sei nato oggi?

Sei gentile, accondiscendente e sai utilizzare al meglio il bell’aspetto che la natura ti ha regalato. In genere non incontri difficoltà per affermarti nel mondo del lavoro, soprattutto se operi nel campo artistico, né per garantirti un amore solido e confortante. Fai però attenzione a non dare troppo spazio alla vanità.

Oroscopo del giorno

Ariete

Inevitabile l’ascoltare la forza della Luna Nuova, perché lei rinascerà di fronte a te. Impossibile non percepire il bisogno di essere gentile con tutti, di esprimere buone intenzioni nonostante le tante sfide di questo cielo. Dimostra che la tua forza sta anche nel poter controllare le emozioni.

Toro

Deciderai di partire dalle piccole cose per provare a stare lontana da tutte queste strane energie che si muovono nel cielo. Risponderai cioè con i fatti a chi o cosa oggi vive in tensione, a chi non riesce a esprimere un’armonia, una logica che lo aiuti a stare meglio con il presente.

Gemelli

Hai davvero deciso di ascoltare questo novilunio che ti piace e che ti è amico. Di raccogliere insomma questa buona opportunità per ricominciare dalla bellezza, dalla fantasia, per allontanarti da tensioni e cattive energie che proprio non ti riguardano. Sarai un esempio per tutto lo zodiaco.

Cancro

In questo periodo le tensioni sono tante, sono palpabili, ma tu hai la possibilità di tenerle sotto controllo. Lo puoi fare ripartendo dalla tua parte migliore, concentrandoti su tutto ciò che è solo tuo e che non devi condividere. Decidi di respirare armonia, di sentirti forte e ferma di fronte a tutto.

Leone

Il cielo ti presenta più di una sfida, più di una tensione importante. E quale sarà il consiglio che la Luna Nuova ti darà? Di sforzarti a comunicare meglio, facendolo però con grande grazia, con una gentilezza che costruisca armonia e bellezza intorno a te. Te lo puoi permettere, ti farà bene.

Vergine

Parola d’ordine per il venerdì: poche parole tanti fatti. Davvero esagerare con i discorsi aggiungerebbe solo caos a un cielo già complicato di suo. Eppure, la Luna Nuova oggi ti suggerisce di iniziare qualcosa di pratico, di dare il via a un’idea, dando forma a un pensiero. Vedrai che funzionerà.

Bilancia

La Luna Nuova di ottobre rinasce ovviamente dal tuo segno, dal tuo cielo. Per questo oggi avrai davvero bisogno di ricominciare da capo con qualcosa, di ritrovare priorità e precedenze, di stare lontanissima da tutto ciò che aggiunge tensione, nervosismo, disarmonia. Ma hai la forza per farlo.

Scorpione

Marte e Mercurio, in questo periodo retrogradi, non ti aiutano di certo a capire quello che accade, a muoverti in modo chiaro e deciso nel presente. Per questo la forza del novilunio ti sembrerà strana, per questo sarà evidente il bisogno di rallentare e di essere gentile con qualcuno. Senza capire perché.

Sagittario

Ti è chiaro che hai bisogno di respirare e di vivere cose nuove, di stare lontana da una normalità che, in questo periodo, ti porta soprattutto tensioni e sfide. Apriti alle novità e alle proposte del novilunio per guardare in avanti, per farti conquistare dal futuro, dai nuovi pensieri.

Capricorno

Fallo nonostante tutto. Ascolta l’invito di questa Luna che oggi rinasce nel punto più alto del tuo cielo per provarci, per ricominciare da capo, anche se non è facile, se non ti fidi. Immagina un nuovo modo di lavorare, di impegnarti, di agire con le cose e le persone che avrai vicine. Migliorati,

Acquario

Sei una che sa distaccarsi dalle energie che non ama, che non sono interessanti, che non servono. E oggi, grazie alla leggerissima amicizia della Luna Nuova, potrai veramente stare lontana dalle tensioni del momento, dalle incomprensioni e dai dialoghi che non funzionano. Per stare bene.

Pesci

Oggi qualcuno potrebbe fare qualcosa e prendere l’iniziativa nonostante magari tu non sia troppo d’accordo, malgrado la cosa non ti piaccia o non ti convinca. Ma forse lo fa per non cedere alle tensioni, per migliorare qualcosa di importante. Non essere troppo impaziente, non imporre le tue idee.

Proverbio del giorno:

Da San Gallo ara il monte e semina la valle. Per San Gallo para via e non fai fallo.