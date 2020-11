Lunedì 16 novembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Almanacco del 16 novembre - E’ il 320° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 45 giorni.

Santi del giorno: Sant’Agnese d’Assisi, vergine, Santi Agostino e Felicita, martiri

Feste e ricorrenze: Giornata Mondiale del Motorismo Storico

Accadde Oggi

1505 – Laura Orsini, figlia di Giulia Farnese e probabilmente di papa Alessandro VI, sposa Nicola Franciotti della Rovere, con una dote di 30.000 ducati.

1848 – A Roma assembramenti popolari sempre più minacciosi davanti al palazzo del Quirinale. Finché il 24 novembre Pio IX decide di fuggire a Gaeta

1849 – Una corte russa condanna a morte Fëdor Michajlovič Dostoevskij per attività anti-governative collegate ad un gruppo intellettuale radicale. La sua esecuzione viene cancellata all’ultimo minuto

1894 – un violento terremoto, con epicentro a Palmi, colpisce la Calabria

1933 – Stati Uniti ed Unione Sovietica stringono relazioni diplomatiche ufficiali

1940 - Olocausto: nella Polonia occupata i nazisti isolano il Ghetto di Varsavia dal mondo esterno con un muro che lo circonda completamente

1988 - Nelle prime elezioni libere in più di un decennio, gli elettori del Pakistan scelgono la candidata populista Benazir Bhutto come Primo ministro

2001 – Esce nelle sale il primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale , diverrà il secondo film nella classifica d’incassi di tutti i tempi

, diverrà il secondo film nella classifica d’incassi di tutti i tempi 2004 – Il Boeing X-43A della NASA stabilisce un nuovo record di velocità per un aereo: 11 200 km/h, vicino a Mach 10

2011 – Dopo alcuni giorni di consultazioni, nasce ufficialmente il governo presieduto da Mario Monti.

1945 – Viene istituito l’UNESCO: Favorire la collaborazione tra le nazioni in nome della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e sostenere la crescita educativa e culturale dei paesi devastati dalla guerra. Con questa “mission” nacque a Londra l’UNESCO (acronimo di United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation), come risultato di una conferenza organizzata dall’Istituto internazionale per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni.

Nati

Sei nato oggi? La tua vita è semplice ed austera. Nel lavoro dai il meglio di te solo se questo coincide con i tuoi interessi intellettuali, in caso contrario svolgi i tuoi compiti con metodo, ma riservi le energie migliori per i tuoi studi. In amore rinunci alla tua amata solitudine solo se davvero incontri chi condivide i tuoi interessi e le tue scelte di vita.

1922 – José Saramago: Una bandiera della cultura portoghese, l’unico autore di quella terra ad aver vinto il Nobel per la Letteratura. Nato ad Azinhaga e morto a Tías nel giugno del 2010.

1892: nasce Tazio Nuvolari, pilota motociclistico e automobilistico, campione europeo (†1953)

1954: Licia Maglietta, attrice (Pani e tulipani)

MUORE

2015: Nando Gazzolo, attore e doppiatore (Il sottile fascino del peccato) (n. 1928)

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di lunedì 16 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Oggi potresti sentirti in vena di coccolare chi ami, di stare vicina a chi, a differenza di te, non riesce a esprimere un ottimismo che sia concreto, palpabile. Così deciderai di coinvolgere sempre tutti grazie alla forza speciale che Marte ti regala, all’energia di chi può contare sul suo pianeta.

Toro

Nelle prossime ore, la tua Venere sarà in esatta quadratura a Giove, e questo potrebbe farsi sentire sulla tua energia. Spesso sentirai infatti una certa fatica nel coltivare un sano ottimismo, talvolta non crederai alle promesse del destino. Ma ricorda che puoi contare su una certa fortuna.

Gemelli

Questa Luna opposta ti obbligherà a compiere un piccolo sforzo. Ti chiederà cioè di mettere da parte dubbi e incertezze per esprimere affetto e simpatia alle persone vicine, per aiutare qualcuno a ritrovare slancio e ottimismo in questo lunedì di novembre. Puoi essere generosa.

Cancro

Questa bellissima Venere, il pianeta che in questo periodo ti aiuta forse a mantenere un buon rapporto con la tua intimità, oggi dovrà fare i conti con qualcuno, con chi non sembra troppo disposto a rispettare il tuo umore, a proteggere i tuoi pensieri. Non permettere a nessuno di farlo.

Leone

Qualcosa potrebbe cercare di inibire le tue parole, i tuoi discorsi, e sarebbe davvero un peccato lasciare che succeda. Se ci sono situazioni o contesti che non ti fanno sentire del tutto libera di esprimerti, allora tu usa le emozioni, ascolta quella Luna amica che ti aiuterà a raccontare ciò che pensi.

Vergine

Non dubitare mai delle tue capacità, di quella Venere che conferma il fatto che tu sappia cosa devi fare e come farlo. E se qualcuno avrà da ridire sulle tue azioni tu ricorda che potrebbe sbagliarsi, che forse non ha capito il senso del tutto. Mettici passione e un pizzico di cuore in ogni cosa.

Bilancia

Venere nel tuo segno è forte, è precisa, ma oggi Giove proverà a farla sentire un po’ meno tonica, a criticare il suo stile, le sue energie. Non lasciare che qualcosa ti faccia sentire meno bene, usa invece le emozioni e i sogni migliori per non abbassare mai il volume dell’umore, dei pensieri.

Scorpione

La Luna ti spingerà a iniziare la tua settimana carica di idee e di iniziative, forse per reagire a un presente altrimenti troppo incerto, incapace di esprimere un sogno, una prospettiva. Non potrai però contare veramente sugli altri, su persone che oggi non sembrano vivere di ottimismo, di luce.

Sagittario

Oggi potresti imparare una piccola lezione di vita, ovvero che ai sogni si crede con il cuore e non con la logica, con la razionalità. Venere, bellissima, ti invita a contare sul futuro, tu dovrai però farlo in modo gentile e con coraggio, senza analizzare i dettagli, senza chiederti se tutto funzionerà.

Capricorno

Fai attenzione a quel Giove che ti spinge a non credere nelle cose di oggi, a non compiere probabilmente le scelte migliori, a non cogliere le buone occasioni che Venere ti offre, ti propone. Cerca di essere onesta accettando i tuoi limiti, osservando tutto ciò che hai bisogno di migliorare.

Acquario

I tuoi umori oggi passeranno soprattutto dalle speranze, dalla tua capacità cioè di immaginare sempre qualcosa di bello per il futuro, di non perdere di vista i programmi, le occasioni del destino. Lascia che la Luna ti convinca a fidarti di ciò che sembra, di quelle cose in cui è bello sperare.

Pesci

La Luna, con le sue forti emozioni, oggi potrebbe dominare il tuo lunedì, dovrebbe insomma rendere sempre importanti i sentimenti, a volte fin troppo. Prova a non esagerare con queste energie, a decidere di stabilire limiti e confini per non rovinare un equilibrio, per non compromettere una situazione