Domenica 16 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 16 maggio è il 136° giorno del calendario gregoriano. Mancano 229 giorni alla fine dell’anno.

Accadde Oggi

1527 – Gli abitanti di Firenze scacciano per la seconda volta i Medici, ristabilendo una forma di governo repubblicana

1884 – Angelo Moriondo deposita il brevetto per la macchina del caffè espresso

1929 – A Hollywood, California, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards (Premio Oscar)

1943- Le truppe naziste soffocano nel sangue la rivolta degli ebrei nel ghetto di Varsavia scoppiata il 19 aprile contro la soluzione finale che le SS stanno attuando secondo gli ordini di Himmler.

1960 - Nikita Chruš??v chiede le scuse degli USA al presidente statunitense Dwight D. Eisenhower per il caso dei voli degli aerei spia U-2 sul cielo dell'Unione Sovietica

1973- Sono le 10.57 quando Gianfranco Bertoli scaglia una bomba a mano sulla folla che commemora il primo anniversario dell’omicidio del commissario Calabresi . Alla cerimonia che si svolge davanti alla questura di Milano partecipa il presidente del Consiglio Mariano Rumor, che rimane illeso.

1974- Milano, ore 6,30. Quarantasette uomini e dieci automezzi escono dalle caserme dislocate in vari punti della città per bloccare la zona di via Ripamonti . Grazie a questa operazione termina la latitanza di Luciano Liggio , il più temuto boss della mafia siciliana.

1974 – A Milano viene arrestato Luciano Liggio, mafioso siciliano detto la Primula Rossa, per la seconda volta: non uscirà più di prigione

2004 – Dopoguerra iracheno: durante gli assalti dei ribelli, spronati dalla jih?d dichiarata il 14 maggio da Muqtada Al Sadr, viene ferito da una scheggia di granata un lagunare, Matteo Vanzan, 23 anni. Morirà il giorno dopo

2006 – Viene presentato il MacBook, notebook Apple

1792 – A Venezia viene inaugurata la Fenice: Un nome, un destino. Espressione della cultura illuministica e in questo osteggiato fin dalla sua progettazione, il “massimo teatro” veneziano risorse più volte dalle proprie ceneri, tenendo viva la memoria di oltre due secoli di storia della lirica, intrecciata con le principali vicende della repubblica lagunare. La Fenice entrò subito nel novero dei palcoscenici più prestigiosi dell'Europa ottocentesca, ospitando le "prime" di opere immortali. Ad iniziare da quelle di Gioacchino Rossini. Dopo il Belisario di Gaetano Donizetti, accadde l'irreparabile: la notte del 13 dicembre 1836 da una stufa austriaca si propagò un incendio di vaste proporzioni che, secondo le cronache dell'epoca, durò tre giorni e tre notti, il teatro fu così ridotto in cenere per la prima e non ultima volta.

Nati

Sei nato oggi? Sei molto ambizioso e sorretto da un’intensa forza di volontà. Hai ottime possibilità di raggiungere il successo ma, a volte, disperdi le tue energie in imprese al di sopra delle tue capacità. Cerca di essere più riflessivo e più arrendevole, faticherai meno e otterrai di più. In amore devi sforzarti di lasciare più spazio al tuo partner e ai suoi punti di vista.

1951 – Claudio Baglioni: È il “Claudio” nazionale della musica leggera italiana, in cui come cantautore ha fatto scuola con oltre quarant’anni di successi che continuano a far cantare il pubblico di tutte le età. Suo l’album (“La vita è adesso”, con 3.800.000 copie) più venduto nella storia della discografia italiana.

1915 – Mario Monicelli : Regista tra i più rappresentativi del secondo Novecento, è uno dei maestri della commedia all’italiana. Nato a Roma e qui scomparso nel novembre del 2010.

1974 – Laura Pausini: Artista osannata e pluri premiata in patria e all’estero, con oltre 70 milioni di dischi (tra CD, DVD e singoli) venduti nel mondo è la regina del pop italiano. Emiliana di Faenza.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 16 maggio 2021. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete: Ti stai mettendo in gioco in progetti molti impegnativi. Con la tua determinazione, però, riuscirai a metterti in luce e a ottenere o risultati sperati.

Toro: Potresti avere delle piccoli grandi discussioni con chi ti sta intorno e chi ti vuole bene. Il consiglio, in qualsiasi, caso è quello di rimanere calmo e non perdere la pazienza.

Gemelli: In questo fine settimana ci sarà chi cercherà di metterti in discussioni e quindi devi cercare di dosare le parole e non perdere la calma. Cerca però di non perdere la tua consueta tranquillità.

Cancro: Nella prossima settimana ci sono alcuni di voi che dovranno affrontare esami o dovrebber ricevere una chiamata importante. Il consiglio è quello di sfruttare la domenica per rifiatare e recuperare energie fisiche e mentali.

Leone: Ti sei messo alle spalle un periodo decisamente difficile. Grazie alla presenza di Giove nel tuo segno, finalmente, ci sarà un cambio di rotta.

Vergine: Quelli più motivati in amore e che hanno la fortuna di avere al proprio fianco una persona che amano dovrebbero sfruttare oggi per dare al proprio partner le sicurezze e le conferme di cui ha bisogno.

Bilancia: Molti di voi stanno pensando che chi fa da sè fa per tre ma in questo momento forse avresti bisogno di confrontarti con chi ti sta intorno e chi ti vuole bene veramente.

Scorpione: A volte il tuo orgoglio più che un punto di forza può divenire un problema. Sfrutta la giornata per lasciarti andare e goderti a emozioni quasi dimenticate.

Sagittario: Dopo un periodo difficile finalmente hai ritrovato energie e vitalità e voglia di fare. Si apre per te una domenica con ottime stelle

Capricorno: Giornata decisamente positiva. Ora bisogna capire cosa accadrà nei prossimi giorni in particolare in amore, dove potresti ricevere notizie a dir poco emozionanti.

Acquario: Vivi un momento non facilissimo in diversi aspetti della tua vita. Gli impegni che hai dovuto affrontare con grande fatica ti stanno condizionando pesantemente.

Pesci: Giornata da dedicare ai sentimenti. Potrebbe esserci il ritorno di qualche ex e questo potrebbe infastidire qualcuno o mettere in difficoltà altri. In qualsiasi caso la cosa più importante è mettere in chiaro il proprio punto di vista.