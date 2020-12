Mercoledì 16 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 16 dicembre è il 350º giorno del calendario gregoriano (il 351º negli anni bisestili). Mancano 15 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Sant’Adelaide (Imperatrice)

Accadde oggi

1392 – L’Imperatore del Giappone Go-Kameyama abdica in favore del pretendente rivale Go-Komatsu, ponendo fine al periodo nanboku-cho , caratterizzato da corti imperiali in competizione

1631 – L'eruzione del Vesuvio causa almeno 4000 decessi e moria di bestiame.

1689 – Il Parlamento inglese adotta la Carta dei diritti e Guglielmo III d’Orange firma la Bill of Rights

1857 – Un funesto terremoto si abbatté sulla Val d’Agri e sul Vallo di Diano mietendo migliaia di vittime, radendo al suolo Montemurro (PZ) e danneggiando pesantemente tutti i comuni delle due zone

1899 – Fondazione del Milan Football & Cricket Club grazie all’iniziativa di un gruppo di inglesi e italiani, riuniti all’hotel Du Nord e des Anglais

1920 – Violento sisma di magnitudo Richter 8,5 nella provincia di Ningxia (Cina), 235000 le vittime stimate

1941 – Seconda guerra mondiale : le forze Imperiali Giapponesi occupano Miri nel Sarawak (Malaysia)

1942 Heinrich Himmler ordina che anche gli zingari vengano condotti nei campi di concentramento nazisti Sotto la pressione di una massiccia offensiva sovietica, inizia la ritirata dell’ARMIR in Russia

1971 - Il Pakistan si arrende, portando alla fondazione del Bangladesh (ex Pakistan orientale), il giorno seguente

1984 – Lanciata la sonda sovietica Vega 1, con il doppio obiettivo di Venere e la cometa di Halley

1985 – A New York, i boss della mafia: Paul Castellano e Thomas Bilotti, vengono uccisi all’uscita di un ristorante, rendendo l’organizzatore dell’assassinio, John Gotti, capo della potente Famiglia Gambino

1989 – A Timișoara inizia la rivoluzione rumena, come protesta contro il tentativo del governo di espellere il sacerdote riformato dissidente, László Tőkés

1998 – Operazione Desert Fox: statunitensi e britannici iniziano a bombardare obbiettivi iracheni, dopo che l’Iraq ha ostacolato l’operato degli ispettori ONU

2014 – In una scuola del Pakistan vengono assassinati circa 130 minori da talebani.

1773 – Boston tea party : Il Boston tea party, noto anche come distruzione del tè, è considerato uno degli atti di ribellione più famosi della storia moderna e un episodio cruciale nel cammino verso la Rivoluzione americana, che scoppiò due anni dopo.

1689 – Il Parlamento inglese approva la Carta dei Diritti: Il Parlamento come culla della sovranità dello Stato. Un principio cardine del sistema costituzionale del Regno Unito, che venne fissato per la prima volta con il Bill of Rights, la “Carta dei Diritti”, approvato nel dicembre del 1689.

Nati

Sei nato oggi? Hai una vita sociale e lavorativa molto brillante: ti circondi di amici raffinati e svolgi con rara abilità il tuo lavoro, riuscendo sempre a raggiungere i tuoi obiettivi. Hai uno spiccato talento artistico e teatrale e dimostri fantasiosa abilità nella creazione di preziosi oggetti d’artigianato. In amore sei riservato e romantico e sai dare al partner molta tenerezza e una ferrea fedeltà.

1770 – Ludwig van Beethoven: Secondo solo a Mozart nella schiera dei più grandi compositori di tutti i tempi, dopo di lui la musica non fu più la stessa. Nato a Bonn, ad ovest della Germania, e morto a Vienna.

1954 – Ivana Spagna: Artista pop tra i più quotati in Italia e all’estero, all’apice della popolarità tra gli anni Novanta e i primi del Duemila. Nata a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.

1775 – Jane Austen: È la Signora della letteratura inglese, autrice di alcuni tra i capisaldi del romanzo occidentale. Nata a Steventon, nell’Hampshire (sulla costa meridionale dell’Inghilterra).

Scomparsi oggi:

1945 – Giovanni Agnelli (74 anni fa): Storica figura dell’imprenditoria italiana, con lui ebbe inizio la dinastia Agnelli destinata a conservare un ruolo di primo piano nella storia economica e sociale del Bel Paese. Nato a Villar Perosa.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di mercoledì 16 dicembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Non facile capire che cosa vuole esattamente da te questa Luna alta e indaffarata (anche un po’ fredda). Probabilmente si aspetta di vederti vivere una passione in modo facile e distratto, senza cioè metterci troppa della tua energia, di quella forza calda e spontanea che Marte ti regala. Provaci.

Toro

Ci sono giorni (e non sono pochi) in cui il Toro preferisce restare da solo a pensare, a vivere le cose che più ama, a concentrarsi su tutto ciò a cui tiene, che è importante. Evita di stare troppo a lungo con altre persone, ritagliati tempi e spazi che siano solo tuoi, che non ti obblighino a comunicare.

Gemelli

Sole e Luna oggi sembrano dirti la stessa cosa, sebbene in modi e linguaggi diversi. Ovvero che dovresti evitare le azioni troppo impulsive, quelle che ti possono creare poi problemi o rimorsi, quelle che difficilmente indovinano la cosa migliore da fare. Accetta il consiglio senza fare domande.

Cancro

La tua Luna – oggi opposta e carica di dubbi e di domande - ti consiglia vivamente di non raccogliere alcuna provocazione, di non reagire con troppa energia a niente, perché la cosa non ti porterebbe fortuna. Scegli di muoverti con una speciale prudenza, di aspettare i prossimi giorni prima di darti da fare.

Leone

La Luna, di fatto ti dirà che è vietato affrontare le piccole tematiche in modo troppo diretto, aggressivo o intraprendente. Un messaggio forse non facile da capire e da accettare, ma che faresti meglio a seguire, magari per non esagerare o non sbagliare con qualcosa o qualcuno.

Vergine

Fidati di una Luna apparentemente un po’ fredda ma affidabile, di un pianeta capace di suggeriti qualcosa di utile, di interessante. Luna che, per oggi, ti consiglierà di accogliere sogni e fantasie, di vivere con leggerezza ogni sentimento. Tieni accese le passioni ma non importi mai la fretta.

Bilancia

Una Luna tosta e impegnata, oggi lavorerà dentro di te per suggerirti come comportarti, cosa preferire per non sbagliare. Per questo capirai di dover evitare ogni scontro o discussione, di poterti concedere tanta fantasia e libertà di pensiero. Solo così il tuo mercoledì ti piacerà per davvero.

Scorpione

Dire, parlare e muoversi usando troppa forza o mettendo in gioco il tuo amore per le sfide, non ti porterebbe alcuna fortuna, nessun risultato apprezzabile. Meglio insomma diluire ogni tensione o pensiero in una calda fantasia, in immagini e situazioni che ti tengano lontana dagli impulsi.

Sagittario

Nonostante ogni provocazione o desiderio, oggi scegli di non compiere alcuna azione pratica seguendo gli impulsi, di non fare senza aver pensato abbastanza. Anche perché Mercurio ti offre solo la sensazione di aver capito, mentre Marte ti seduce con la sua energia che oggi, però, non risolverebbe nulla.

Capricorno

La Luna oggi parla proprio dal tuo segno, forse perché sa che, tra poche ore, perderai la presenza di Saturno, del tuo pianeta. E il coniglio che le stelle del mercoledì ti daranno sarà quello di non esagerare mai con le tensioni intime, interiori, evitando tutto ciò che ti porta verso un modo di fare troppo passionale.

Acquario

Normale che, alla vigilia di un grande arrivo come quello di Saturno, tu ti senta un po’ agitata, quasi emozionata, come quando aspetti una persona a cui tieni molto. Oggi qualcosa ti renderà instabile, sempre mossa da emozioni, da impulsi. Fai il meno possibile per non guastare il momento.

Pesci

Il tuo Nettuno oggi sarà in esatto trigono a una Luna che ha voglia di vivere e di respirare le emozioni ma a modo tuo, in maniera spontanea e morbida, facile da accogliere. Tutto insomma sembra voler copiare lo stile dei Pesci, perché per oggi sarà probabilmente l’unico in grado di funzionare