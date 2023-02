Oggi 15 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Paolo Fox oroscopo 15 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. C’è un po’ di agitazione in amore, ma è normale perché in questo periodo tutto sta evolvendo. Sul lavoro, si naviga a vista: favoriti tutti coloro che lavorano a chiamata!

Toro. Le coppie che hanno avuto dei problemi ora possono provare a riappacificarsi. Sul lavoro, sei nervoso e stressato perché alcune promesse non sono state mantenute, come speravi!

Gemelli. Chi vuole vivere un’emozione o fare progetti può farlo ora perché il cielo è molto promettente per l’amore. Sul lavoro, molto dipende dall’età che hai e dalle circostanze, ma potrebbe arrivare qualcosa di nuovo o si riprende quello che avevi interrotto mesi fa.

Cancro. Le coppie che hanno avuto una crisi e vogliono superarla, ora possono farlo perché il quadro astrologico è buono. Sul lavoro, hai voglia di grandi cambiamenti, ma fai attenzione a quelli che hai attorno, soprattutto alle persone che ti circondano. Potrebbero nascere degli scontri.

Leone. Puoi fare una scelta per quanto riguarda i sentimenti, ma mi raccomando: non essere frettoloso! Sul lavoro, meglio valutare bene la situazione. Potresti essere arrabbiato o devi portare avanti discussioni che proprio non tolleri.

Vergine. E' bene fare scelte ben ponderate per quanto riguarda l’amore. Stai attento a non essere frettoloso, anche perché dalla fine del mese avrai Venere opposta. Sul lavoro, la situazione è meno caotica del previsto: alcuni accordi vanno rinnovati entro maggio.

Bilancia. C’è del nervosismo oggi per l’amore: la colpa è della Luna opposta, meglio fare tutto con calma e cautela. Sul lavoro, molto dipende dall’età e dalle circostanze, ma cerca di portare avanti i progetti che davvero ti interessano. Sei poco concentrato!

Scorpione. Venere non è dalla tua parte: meglio mantenere la calma e non mettere troppa carne al fuoco. Sul lavoro, le opportunità non mancano, ma ora devi pensare solo ai progetti. Aspetta ancora un po’, poi potrai agire!

Sagittario. Venere è favorevole e la Luna è in ottimo aspetto, approfittane perché questa è un’ottima giornata per i sentimenti. Sul lavoro, i favoriti sono quelli che si occupano di attività creative: la rete di contatti si allargherà.

Capricorno. La Luna è contraria e questo significa che devi essere cauto con i sentimenti, discorso che vale soprattutto per le coppe che sono in crisi. Sul lavoro, non mancano le opportunità, ma cerca di fare tutto con calma!

Acquario. Le stelle sono dalla tua parte, approfittane, soprattutto se frequenti e sei interessato a una persona nata sotto il segno dei Pesci o della Vergine. Sul lavoro, cerca di cogliere le occasioni!

Pesci. Oggi in amore è meglio evitare contrasti. Favorite le relazioni nate da poco, ma è inutile cercare di recuperare l’irrecuperabile. Sul lavoro, cerca di essere intraprendente e di pensare a progetti per il futuro!

Almanacco

E’ il 46° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine mancano 319 giorni.

Santi del giorno: Santi Faustino e Giovita (Martiri)

Etimologia: Faustino, il nome deriva dal latino Faustus, antico cognomen romano, e significa “favorevole, benevolo, felice, prospero”.

Nati

Sei nato oggi 15 febbraio? Hai un animo buono, generoso e sensibile. Sei dotato di un profondo intuito e puoi mettere a frutto le tue capacità nel campo delle scienze umane, della psicologia o dell’astrologia. In genere puoi contare su una buona dose di fortuna che ti accompagna per tutta la vita. Ami la famiglia, la casa, i figli e gli animali. Il tuo matrimonio sarà sereno e molto gratificante.

1898 – Totò: Gli aggettivi per il principe della risata si sprecano ed è impossibile riassumere in poche parole la preziosa eredità che ha lasciato nel mondo dell’arte, del costume e del linguaggio. Antonio De Curtis (il cui nome completo era Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis Gagliardi), in arte Totò, nacque nel cuore di Napoli (rione Sanità) dalla relazione clandestina tra Anna Clemente e il marchese Giuseppe De Curtis.

1564 – Galileo Galilei: Universalmente noto come il padre della scienza moderna, sancì attraverso i suoi studi l’universalità del rapporto causa-effetto nella ricerca scientifica. Tra i più grandi studiosi della storia dell’umanità, i suoi contributi spaziarono dalla filosofia all’astronomia, passando per la matematica.

Accadde Oggi