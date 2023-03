Oggi 14 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 14 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Buone notizie per l’amore, torna il sereno dopo giorni pesanti: cerca di sfruttare la Luna che è dalla tua parte. Sul lavoro, impegnati per ottenere quello che desideri: favorito chi ha un’attività in proprio.

Toro. Chi vive una crisi deve cercare di chiarire le cose, soprattutto perché i prossimi mesi saranno fondamentali con Venere che è già dalla tua parte. Sul lavoro, in arrivo il periodo di buone opportunità da sfruttare!

Gemelli. Chi ha vissuto una delusione d’amore deve andare avanti: chi è single, invece, deve divertirsi e organizzare qualcosa di speciale. Sul lavoro, non perdere le opportunità: ricordati che Giove e Saturno sono con te.

Cancro. In amore oggi qualcosa non va come vorresti. Chi ha una relazione deve affrontare anche problemi di carattere economico. Sul lavoro, sii paziente e non cedere alle provocazioni: qualcuno potrebbe mettere in dubbio il tuo ruolo!

Leone. La Luna è favorevole: buone notizie per l’amore, favoriti gli incontri e le avventure fugaci. Sul lavoro, in arrivo una buona notizia.

Vergine. La Luna non è più contraria, ma ti svegli nervoso e agitato. Se sei insoddisfatto in amore, cerca di calmarti e di non dar retta a influenze esterne. Sul lavoro fai il meno possibile: potrebbero esserci delle discussioni.

Bilancia. La Luna oggi è in opposizione: in amore mantieni la calma e non ritornare sul passato. Sul lavoro, chi lavora a chiamata aspetta dei contratti o dei soldi deve pazientare, non avrà vita facile.

Scorpione. Buone notizie per l’amore, non sottovalutare gli incontri. Sul lavoro: opportunità in arrivo, potresti anche risolvere questioni importanti.

Sagittario. In amore avvantaggiati parlandone se hai avuto dei problemi. Sul lavoro, non sottovalutare un incontro: datti da fare, è il momento giusto.

Capricorno. Presto per l’amore arriveranno buone notizie, ora cerca di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, oggi puoi risolvere i problemi, sii diplomatico.

Acquario. Se stai vivendo una nuova storia d’amore lasciati andare, non essere reticente. Sul lavoro, non discutere: tu odi le polemiche, sei il primo a evitarle.

Pesci. Giornata buona per ritrovare l’amore, ritrova un equilibrio interiore. Sul lavoro, Mercurio sta transitando nel tuo segno: molte cose possono cambiare e farlo in meglio.

Almanacco

Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Matilde di Germania (Regina)

Etimologia: Matilde, di origine germanica, deriva da “Mahthildis” composto da “maht”, “forza”, e “hiltja”, “combattimento”. Compare in Italia solo nell’XI secolo, tramite i Longobardi, e si diffuse grazie al prestigio di alcune celebri Sante e Regine.

Nati 14 marzo

Sei nato oggi? Hai un carattere molto forte e quando individui un obiettivo sai essere eccezionalmente determinato e combattivo. Scontri e momenti difficili non mancheranno ma la tua determinazione ti porterà ad uscire sempre vincente da qualsiasi situazione e ti garantirà il successo nella professione. In amore sei fortemente passionale e, nello stesso tempo, straordinariamente fedele. Quando incontrerai la tua anima gemella sarà, felicemente, per sempre.

1879 – Albert Einstein : Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico. Nato ad Ulm.

Scomparsi oggi:

1883 – Karl Marx: Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania).

