Domenica 14 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Santi del giorno: Santa Matilde di Germania (Regina)

Etimologia: Matilde, di origine germanica, deriva dal personale “Mahthildis”, attestato sin dall’VIII secolo, composto da “maht”, “forza”, e “hiltja”, “combattimento”, nel significato di “forza e combattimento”. Compare in Italia solo nell’XI secolo, tramite i Longobardi, e si diffuse grazie al prestigio di alcune celebri Sante e Regine.

1492 – La regina Isabella I di Castiglia ordina ai suoi 150.000 sudditi ebrei di convertirsi al cristianesimo o venire espulsi

1702 – Il terremoto dell’Irpinia e di Benevento causa circa 400 vittime nell’Appennino campano

1757 – John Byng, ammiraglio inglese, viene fucilato sul cassero della Hms Monarch a Portsmouth dopo una corte marziale istruita per la sua mancata difesa di Minorca durante l’omonima battaglia nella guerra dei sette anni

1800 – Dopo un lungo conclave, elezione a Venezia di papa Pio VII, concittadino del defunto Pio VI (di Cesena).

1847 – A Firenze viene rappresentato per la prima volta il Macbeth di Giuseppe Verdi

1861 – Il tricolore diviene la bandiera del Regno d’Italia

1972 – Giangiacomo Feltrinelli , editore e fondatore dei Gruppi d’Azione Partigiana rimane ucciso in una esplosione vicino ad un traliccio dell’alta tensione a Segrate (Milano). Il cadavere viene scoperto il giorno dopo

1995 – Norman Thagard diventa il primo astronauta statunitense a viaggiare nello spazio a bordo di un veicolo russo

2008 – Tibet: L’esercito della Repubblica Popolare Cinese spara sui monaci manifestanti; decine i morti

1994 – Presentato il nuovo sistema operativo Linux: Il sistema operativo Linux nasce come frutto della collaborazione di più menti che decidono di mettere da parte il proprio tornaconto personale e offrire al mondo uno strumento gratuito e migliorabile con il concorso di tutti gli utenti.

Sei nato oggi? Hai un carattere molto forte e quando individui un obiettivo sai essere eccezionalmente determinato e combattivo. Scontri e momenti difficili non mancheranno ma la tua determinazione ti porterà ad uscire sempre vincente da qualsiasi situazione e ti garantirà il successo nella professione. In amore sei fortemente passionale e, nello stesso tempo, straordinariamente fedele. Quando incontrerai la tua anima gemella sarà, felicemente, per sempre.

1879 – Albert Einstein : Lui e la scienza sono un tutt’uno, tant’è che definire qualcuno “Einstein”, vuol dire attribuirgli il massimo grado di intelligenza nello studio scientifico. Nato ad Ulm.

1820 – Vittorio Emanuele II: Principale artefice dell’impresa unitaria iniziata dal padre, fu il primo Re dell’Italia unita e il sovrano della dinastia sabauda più celebrato dalle cronache storiche. Nato a Torino.

1883 – Karl Marx: Pensatore e storico tra i più influenti del Novecento, fu il principale teorico del materialismo storico e del comunismo. Nato a Treviri, nell’allora Regno prussiano (l’odierna Germania).

Paolo Fox oroscopo 14 marzo 2021 da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Si prospetta un fine settimana ancora denso di impegni e probabilmente di preoccupazioni che, come dicevo 24 ore fa, parzialmente possono essere generate dalla propria vita ma in maniera molto piu’ frequente dalla vita degli altri! In altre parole, se ora sei preoccupato per qualcuno che non sta bene o se in passato sono stati seri problemi, e’ evidente che tu senta una forte stanchezza addosso

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questa giornata ti trovo un po’ fiacco! Questa Luna e’ favorevole al tuo segno ma bisogna dirlo: da qualche tempo sei sottoposto ad un discreto stress, ad emozioni di ogni genere, e questo inevitabilmente comporta uno stato di nervosismo che bisogna cercare di accantonare!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei un po’ agitato! In queste 48 ore potresti innervosirti (giustamente) per motivi di carattere familiare, lavorativo, ma il consiglio e’ quello di non essere troppo nervosi perche’ si rischia di rovinare un rapporto d’amore. Insomma, nelle relazioni con gli altri ci sono diverse perplessita’: forse sarebbe meglio rimandare ogni discussione alla giornata di domenica!

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non sono pochi quelli che spesso vivono di utopie, che sognano una vita lontano dal solito ambiente. Per te amore significa anche darsi da fare per gli altri, quindi la passione che vivi non e’ solamente legata al rapporto di coppia o ristretta al rapporto di amicizia. Entro due giorni puoi avere delle conferme!

Leone (23 luglio – 23 agosto): puoi vivere un momento di forte tensione al punto che consiglierei di mollare tutto, di evitare di arrabbiarsi, di evitare di farsi il ‘sangue cattivo’ per questioni banali! In realta’ questo e’ un cielo che conferma una certa agitazione interiore che non ha nulla a che fare con i tuoi successi personali.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Credo che in questa settimana tu abbia avuto delle ispirazioni importanti; e’ come se avessi ricevuto una sorta di ‘illuminazione’ per capire dove devi andare, cosa devi fare, quali sono i progetti piu’ importanti da varare nel corso dei prossimi mesi. In amore devi darti da fare

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ricordo che il tuo e’ il segno di quelli ‘sensitivi’, di quelli che sentono le cose prima che accadano, e questo e’ molto bello, e’ molto interessante anche dal punto di vista psicologico. In queste giornate senti nascere dentro di te una convinzione, un’ispirazione, un’ idea che puo’ essere quella giusta!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Senti che c’e’ qualcosa che stride, qualcosa che non va. In questo periodo e’ come se fossi da solo ad affrontare tanti problemi: poi se c’e’ una cosa che odi, non mi stanchero’ mai di dirlo, e’ la ripetizione degli eventi, e’ il fatto di non avere la possibilita’ di immaginare una vita diversa!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Certo, le responsabilita’ sono aumentate ma sembra che tu abbia trovato una certa quiete interiore. Stare tranquillo con te stesso e’ importante anche in vista di una situazione migliore per i prossimi mesi, anche se capisco che dal punto di vista lavorativo ed economico ci sono stati e ci sono molti ostacoli da superare!

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questa giornata devi evitare di spendere troppi soldi per compensare qualche piccola frustrazione! In realta’, come ho gia’ ripetuto in altre occasioni, in questo periodo vuoi vederti diverso anche allo specchio! Quindi, c’e’ chi spendera’ per un vestito, per un ritocchino; altri vorranno semplicemente cambiare qualcosa in casa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ancora la Luna nel segno! Questo non puo’ che favorire una persona come te che, come dicevo 24 ore fa, vive di emozioni, vive di relazioni che diventano un punto di riferimento nella vita. Avere Venere e Sole nel segno non puo’ che indicare un fine settimana importante per le coppie che si vogliono bene: quindi, c’e’ una conferma d’amore!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Alcuni potrebbero pensare di volere un figlio oppure di convalidare una relazione, dipende dalle singole storie. Chi invece ha vissuto una separazione ora sembra piu’ tranquillo. E se in passato eri sempre tu a cercare qualcuno, ora le parti potrebbero invertirsi, segno evidente che qualunque sia la situazione di partenza, il tuo segno sta recuperando terreno!