Venerdì 14 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 14 maggio è il 134° giorno del calendario gregoriano. Mancano 231 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Mattia (Apostolo), protettore di ingegneri e macellai.

Etimologia: Mattia, variante di Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”.

Accadde Oggi

1643 – A soli quattro anni Luigi XIV diventa Re di Francia, il suo regno sarà il più lungo di un sovrano europeo

1796 – Edward Jenner somministra la prima vaccinazione anti-vaiolo

1931 – Bologna: al Teatro Comunale Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l’inno fascista

1939 – All’età di 5 anni, Lina Medina diventa la più giovane madre nella storia della medicina

1948- Nasce la Stato d’Israele . La risoluzione 181 delle Nazioni Unite, del 29 novembre 1947, sanciva, allo scadere del mandato britannico, il 15 maggio 1948, la nascita di due stati sul territorio palestinese: uno arabo e l’altro ebraico.

1964- Viene arrestato, a Corleone, Luciano Liggio, detto la "primula rossa". Liggio è uno dei boss a capo della cupola dei Corleonesi. Responsabile di vari omicidi, tra cui quello del sindacalista Placido Rizzotto e del capomafia Michele Navarra, Liggio viene assolto per insufficienza di prove nel 1969.

1970- Con la liberazione di Andreas Baader da parte di Ulrike Meinhof, la Germania scopre la RAF, acronimo di Rote Armee Fraktion. La RAF è un gruppo terroristico di estrema sinistra che ha come fine ultimo l'insurrezione armata.

. La RAF è un gruppo terroristico di estrema sinistra che ha come fine ultimo l’insurrezione armata. 1983 – Milano: un attentato incendiario del gruppo Ludwig provoca 6 morti e 32 feriti nel cinema a luci rosse Eros

2012 – Un gruppo di ricercatori dell’università di Stanford, che fa capo a Daniel Palanker, annuncia di aver messo a punto un occhio bionico, che potrebbe ridare la vista a persone affette da degenerazione maculare o da retinite pigmentosa.

Nati Oggi

Sei nato oggi? I nati il 14 maggio sanno riconoscere molto velocemente sia le opportunità presenti sia quelle future. Estremamente moderni e all’avanguardia nella loro visione della vita, hanno un’idea anche di come sarà il mondo tra cento o duecento anni. E tuttavia vivono e lavorano decisamente nel presente; alcuni mostrano un plateale disinteresse nei confronti del passato e, più in generale, nei confronti della tradizione, vista più che latro come una raccolta di cattive abitudini: di conseguenza, ciascuno nel proprio settore, non esitano quasi mai a rompere con metodi tradizionali. Si fidano di più dei loro piani che di ciò che trovano scritto sui libri, a meno che, naturalmente, non siano stati loro stessi a scriverli.

1944 – George Lucas: Regista tra i più amati dal pubblico, con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza.

1984 – Mark Zuckerberg Da giovane studente a “re Mida” dei social network, è l’uomo che ha rivoluzionato, nel bene e nel male, le relazioni umane di oltre un miliardo di utenti.

1967 – Valeria Marini: Attrice, showgirl e stilista, è una protagonista delle cronache rosa italiane per i suoi rapporti con personaggi noti.

Scomparsi

2015 – B.B. King: Nell’olimpo del rhythm and blues, che ha dominato la scena negli anni Cinquanta, c’è sicuramente Riley B. King, nato a Itta Bena, nel Mississippi e conosciuto con il nome d’arte di B.B. King.

1998 – Frank Sinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli “occhi azzurri” che hanno ammaliato milioni di spettatori.

1987- Muore a New York l’attrice Rita Hayworth.

1998- Muore a Los Angeles Frank Sinatra. Nel 1939, Sinatra registra la sua prima canzone “All Or Nothing At All”, e, l’anno successivo, è già uno dei primi “teen idol” della storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua fama di cantante cresce al punto da procurargli il soprannome di “The Voice”.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 14 maggio 2021. Eccoci, siamo arrivati a venerdì e il “profumino” del weekend già si sente nell’aria. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete. Se in amore qualcosa turba i vostri pensieri, sarà il caso di parlarne in questa giornata di venerdì. Sul lavoro, nonostante la crisi generale, c’è qualcosa di buono in questo cielo.

Toro. Per quanto riguarda l’amore, il fine settimana porta un buon recupero. Sul lavoro devi prenderti il tempo che ti serve prima di agire.

Gemelli. Se è molto tempo che non scatta la scintilla, è arrivato il momento di voltare pagina. Sul lavoro, grazie a una nuova proposta, si potrà cavalcare l’onda della novità.

Cancro. In amore è arrivato il momento di rimettersi in gioco, mentre sul lavoro è necessario prestare molta attenzione alle decisioni da prendere.

Leone. Il fine settimana vi porterà qualche consiglio ma farà sorgere anche dei dubbi per quanto riguarda i sentimenti. Il lavoro procede bene grazie a una crescente autostima.

Vergine. Venere ha cominciato con un transito particolare e questo ti porta a essere poco tollerante nelle discussioni. Anche sul lavoro, dovrai portare pazienza.

Bilancia. Se in amore c’è stata una crisi, oggi qualcosa potrebbe cambiare. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare e guardarsi un po’ intorno

Scorpione. La Luna non è più opposta. Le divergenze vanno risolte il prima possibile. In ambio lavorativo non sei del tutto appagato: alcune difficoltà ti mettono in crisi.

Sagittario. La Luna è in opposizione da un po’ di giorni, ma tu non devi demordere. Sul lavoro, quella di oggi, è una giornata da prendere con la giusta carica.

Capricorno. Le divergenze che ci sono nella coppia, potranno essere risolte con una buona comunicazione. Sul lavoro, a causa della tua distrazione, potresti commettere qualche errore.

Acquario. Gli incontri di queste giornate saranno molto interessanti per il futuro. Questo vale sia per l’ambito amoroso che per quello lavorativo.

Pesci. Prima di dire qualsiasi cosa, pensaci bene e cerca di pesare le parole. Sul lavoro, la stanchezza si fa sentire: il tuo nervosismo deriva anche da questo.